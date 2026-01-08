فيضانات ودمار في إسرائيل.. رياح عاتية تهدد دولة الاحتلال غدا الجمعة

من المتوقع أن تضرب عاصفة شديدة إسرائيل يوم الجمعة، حيث يتوقع الخبراء هطول أمطار غزيرة ورياح تصل سرعتها إلى 100 كم/ساعة وأمواجًا عالية.

أحوال الطقس في إسرائيل

وصرح نائب مفوض الإطفاء السابق، أهارون غودينر، لصحيفة معاريف يوم الخميس، بأنه في حال تحققت التوقعات، فقد تحدث فيضانات محلية كبيرة، على غرار العواصف السابقة التي ضربت مدنًا مثل نتانيا وعسقلان.

ويعود ذلك إلى هطول أمطار غزيرة على دفعات متتالية غالبًا ما تُرهق البنية التحتية المحلية.

وأضاف غودينر: "قد تتسبب الرياح العاتية في سقوط الأشجار، كما حدث خلال عاصفة بايرون الأخيرة في هرتسليا، عندما سقطت شجرة على سيارة، مما أدى إلى احتجاز السائق بداخلها. ولحسن الحظ، نجا السائق دون أن يصاب بأذى". وأوضح غودينر أن "هذه الرياح قد تتسبب أيضًا في سقوط خطوط نقل الطاقة ذات الجهد العالي، مما يؤدي إلى انقطاعات كبيرة في التيار الكهربائي".

وحذّر غودينر من أن الرياح قد تُلحق الضرر بلوحات الطرق وإشارات المرور، وتُطيّر الأشياء، ما يُشكّل خطرًا على السلامة العامة.

وأضاف: "يُنصح بشدة بإزالة أي أغراض من الشرفات والساحات، لأنها قد تُطيّر بسهولة".

وتابع: "توخّوا الحذر عند المشي أو القيادة في الأماكن العامة، لأن اجتماع الأمطار الغزيرة والرياح القوية قد يُؤدي إلى ظهور حفر يصعب رؤيتها، إذ قد تكون مُغطاة بالماء والطين".

خطر الفيضانات في إسرائيل

وشدّد على خطر الفيضانات في مواقف السيارات تحت الأرض، حيث يُمكن أن تتدفق المياه من المناطق المرتفعة وتُحاصر السيارات.

وحذّر قائلًا: "هناك أيضًا خطر كبير على الأشخاص الذين يستخدمون المصاعد للوصول إلى مواقف السيارات أثناء العاصفة. فقد تتسرب المياه إلى بئر المصعد، أو قد ينقطع التيار الكهربائي".

بالإضافة إلى ذلك، نصح غودينر بتجنّب الشاطئ بسبب ارتفاع الأمواج. "في هذه الظروف، من الواضح أنه يجب تجنّب دخول البحر".

حذر قائلاً: "هناك تيارات سحب خفية قد تجرف أي شخص إلى المياه العميقة، تؤدي إلى الغرق".

كما حثّ راكبي الأمواج على توخي الحذر الشديد، قائلاً: "مع الرياح القوية والأمواج العالية، قد يفقد راكبو الأمواج السيطرة على ألواحهم".