آرخبيل والكاريبي وسيطرة العصابات.. حكاية 3 منتخبات معجزة مونديال 2026

نجحت 3 منتخبات مغمورة فى الوصول إلي منصة نهائيات مونديال العالم 2026 رغم الظروف التي تمر بها بلادهم والبعض منها تسودها الإضطرابات وتسيطر عليها العصابات.



منتخب الرأس الأخضر فى قارة إفريقيا استطاع بلوغ نهائيات مونديال العالم بـ أمريكا وكندا والمكسيك 2026 بعد رحلة كفاح والوصول إلي أعلي سقف لـ طموحاته والتواجد ضمن كبار العالم لأول مرة فى تاريخه.



فيما استطاع منتخب كوراساو رغم عدد السكان التفوق على منتخبات فى البحر الكاريبي ذو تاريخ فى مونديال 2026 مثل جامايكا ونيكارجوا وبلوغ نهائيات كأس العالم 2026.



بينما حظي منتخب هاييتي بالنصيب الأوفر فى بلوغ نهائيات مونديال 2026 رغم سيطرة العصابات فى البلاد وإدارة المدير الفني لمباريات تصفيات المونديال عن بعد نظرا للقلاقل التي تسود البلاد.



منتخب كوراساو معجزة الـ مونديال

في معجزه كبيره وغير عادية تأهل منتخب كوراساو الذي خاض تصفيات أمريكا الشمالية المؤهلة إلي مونديال 2026 بـ أمريكا وكندا والمكسيك إلي نهائيات المونديال.



منتخب كوراساو ينتمي إلي جزيرة في البحر الكاريبي مساحتها 444 كيلو متر وتأسس في عام 2011 بعد اعتراف الفيفا به وعمره في كرة القدم 14 عاما فقط.



منتخب كوراساو استطاع أن يتعادل مع نظيره منتخب جامايكا بدون أهداف ويتصدر المجموعة بفارق نقطة ويتأهل الي كأس العالم 2026 بـ أمريكا وكندا والمكسيك لأول مرة في تاريخه كأصغر دولة تشارك في كأس العالم في التاريخ بـ 156 ألف نسمه فقط.



ديك ادفوكات المدير الفني لـ منتخب كوراساو حدث له ظرف عائلي طارئ واضطر أن يغادر معسكر منتخب بلاده قبل مباراة منتخب جامايكا الأخيرة وقاد مساعده اللقاء فنيا ورغم ذلك استطاع المنتخب التأهل لـ نهائيات مونديال 2026.



ديك ادفوكات مدرب منتخب كوراساو ذو الـ 78 عاما عاد مجددا لـ المشاركة في كأس العالم كمدرب بعد 32 عاما من قيادته لـ منتخب هولندا في كأس العالم عام 1994.



وضمت آخر تشكيلة لـ منتخب كوراساو نجوم تشارك في دوريات أوروبا وفي فرق معروفة خاصة في الدوري الهولندي مثل تليستار وسبارتا روتردام ودين بوش وفنلو وزڤوله وأيضا في نادي أبها السعودي وبروسيا دورتموند الألماني وزيوريخ السويسري.



ويعتبر القوام الأساسي لـ منتخب كوراساو من اللاعبين الهولنديين وهو ينتمي إلي المنتخبات الأوروبية وأسلوب اللعب الخاص بهم شبيه بالطريقة الأوروبية وليس كـ منتخبات الكاريبي .



وينتمي إلي دولة كوراساو باتريك كلويفرت أحد نجوم منتخب هولندا ونادي برشلونة الإسباني السابق وذلك في حقبة التسعينيات من القرن الماضي.





منتخب الرأس الأخضر من آرخبيل لمنصة المونديال

نجح منتخب الرأس الأخضر بقيادة بيدرو بوبيستا والملقب بـ القروش الزرقاء بطاقة العبور إلى كأس العالم 2026 بأمريكا وكندا والمكسيك إثر فوزه العريض على إسواتيني بثلاثية نظيفة ليصبح أصغر بلد في العالم، من حيث المساحة، يتأهل إلى المونديال.



وقد تحولت المباراة التي جمعت منتخب الرأس الأخضر ونظيره منتخب اسواتيني على الملعب الوطني إلى احتفال وطني، إذ حسم أصحاب الأرض صدارة المجموعة الرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة مباشرة إلى المونديال المشترك في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.



وبمساحة لا تتجاوز 4 آلاف كيلومتر مربع وعدد سكان يقارب 524 ألف نسمة، يدخل منتخب الرأس الأخضر التاريخ كأصغر بلد مكون من آرخبيل ومجموعة جزر من حيث المساحة يشارك في كأس العالم 2026 بـ أمريكا وكندا والمكسيك.



كما سيكون الرأس الأخضر ثاني أقل بلد سكانا يخوض كاس العالم 2026 بـ أمريكا وكندا والمسيك بعد آيسلندا صاحبة الـ 340 ألف نسمة في 2018.



ولا يمثل تأهل منتخب الرأس الأخضر مجرد انتصار كروي، بل يعد قصة إلهام لبلد صغير استطاع أن يفرض نفسه على خريطة كرة القدم العالمية، ويمنح شعبه لحظة فخر تاريخية منذ استقلاله عام 1975.



منذ مشاركتهم الأولى في كأس أمم أفريقيا عام 2013، ظهر منتخب الرأس الأخضر في أربع نسخ من أصل ست وبلغوا خلالها ربع النهائي في نسخة 2023 بعد تصدرهم مجموعة ضمت مصر وغانا.



ورغم إخفاقهم في التأهل إلى النسخة المقبلة من البطولة القارية، فإن بلوغ منتخب الرأس الاخضر بطولة كاس العالم بـ أمريكا وكندا والمكسيك يعزز مكانتهم كأحد أبرز المنتخبات الصاعدة في القارة السمراء.



بدأ منتخب الرأس الأخضر مشواره بتعادل سلبي على أرضه أمام أنغولا، ثم تلقى خسارة قاسية 1-4 أمام الكاميرون في ياوندي، ما جعل كثيرين يشككون في قدرته على المنافسة.



لكن الفريق بقيادة المدرب بيدرو بريتو، المعروف باسم «بوبستا»، رفض الاستسلام، ونجح في قلب الطاولة خلال النصف الثاني من التصفيات بتحقيق خمسة انتصارات متتالية، من بينها الفوز على الكاميرون نفسها في مباراة مصيرية على ملعب برايا.



واختتم منتخب "أسماك القرش الزرقاء" مشواره في التصفيات بأداء رائع، بعد فوزه بثلاثية نظيفة أمام منتخب إسواتيني، بفضل أهداف كل من، ليفرامينتو، ويلي سيميدو والمخضرم ستوبيرا.



المدرب بوبستا واجه ضغوطاً كبيرة بعد فشل المنتخب في التأهل إلى كأس أمم أفريقيا 2025، حيث لم يحقق سوى فوز واحد في ست مباريات، إلا أن الاتحاد المحلي قرر منحه الثقة والاستمرار، فكان الرد عملاً بطولياً أعاد الفريق إلى الواجهة.

وأضافت الصحيفة أن بوبستا قاد منتخبه إلى نهائيات كأس العالم بواقعية تكتيكية نادرة، وإيمان ثابت بإمكانات اللاعبين المحليين والمغتربين على حد سواء.

في المباراة الحاسمة أمام إسواتيني، احتشد أكثر من 15 ألف مشجع في المدرجات، رافعين الأعلام الزرقاء ومرددين النشيد الوطني في أجواء مفعمة بالعاطفة والفخر.



وتمكن منتخب الرأس الأخضر رغم الضغط المتواصل من منتخب الكاميرون طوال مشوار التصفيات، أن يُنهي مشواره بطريقة مميزة. وبعد شوط أول صعب بسبب الرياح القوية، نجح رجال المدرب، بوبستا، في فك شفرة الدفاع بعد الاستراحة، حين افتتح دايلون ليفرامينتو باب التسجيل من مسافة قريبة.



أضاف، ويلي سيميدو، الهدف الثاني من مدى قريب أيضًا، بعدما تابع كرة مرتدة إثر محاولة من رايان مينديز. واكتمل الاحتفال في الوقت بدل الضائع عندما سجل ستوبيرا، البالغ من العمر 37 عامًا، الهدف الثالث، في مشهد رمزي جميل للاعب المخضرم الذي شارك لأول مرة مع منتخب بلاده سنة 2008.



بلةغ منتخب الرأس الاخضر نهائيات مونديال 2026 بمثابة إنجاز تاريخي يجسد قصة مثابرة من جزيرة صغيرة ظلت على هامش كرة القدم العالمية لعقود، قبل أن تجد طريقها إلى المجد.



نجاح منتخب الرأس الأخضر في التأهل لـ نهائيات مونديال 2026 أعاد التوازن إلى خريطة الكرة الأفريقية مؤكداً أن الحلم ليس حكراً على كبار القارة السمراء وتأكيد على أن الجغرافيا لا تحدد حجم الطموح ويمثل دفعة معنوية هائلة لجيل جديد من اللاعبين الأفارقة الذين يؤمنون بأن الحلم ممكن مهما كانت الظروف.



هاييتي من سيطرة العصابات إلي المونديال

فاز منتخب هايتي لكرة القدم بنتيجة هدفين مقابل صفر على نيكاراغوا ليتأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026 للمرة الثانية في تاريخه. تحقق هذا الإنجاز الكروي التاريخي، دون أن تطأ قدما المدرب أرض هايتي.



لم يتمكن المدرب الفرنسي، سيباستيان مينو، البالغ من العمر 52 عاماً، من السفر إلى البلاد التي يدرّب منتخبها الوطني، منذ 18 شهراً، أي بعد تعيينه مباشرة. والسبب يعود إلى الاضطرابات الأمنية.



ويقيم اللاعبون معسكراتهم التدريبية على بعد 500 كيلومتر من هايتي، في جزيرة كوراساو، قبالة سواحل فنزويلا.



وتشهد هايتي، منذ زلزال 2010، حالة من الفوضى، إذ سيطرت العصابات المسلحة على أغلب مناطق العاصمة بورت أوبرانس.



ودفعت أعمال العنف بأكثر من مليون شخص إلى النزوح عن منازلهم. وتفشى الفقر والجوع في كل أنحاء البلاد.



تحذّر معظم الدول مواطنيها من السفر إلى هايتي، التي يبلغ عدد سكانها 12 مليون نسمة، خوفاً عليهم من الاختطاف، والجرائم، والأعمال الإرهابية والاضطرابات.



يرى مينو المدير الفني أن السفر إلى هايتي "مستحيل، لأن الوضع هناك خطير جداً".



وقال لمجلة فرانس فوتبول الفرنسية: "عادةً، أُقيم في البلاد التي أعمل فيها. ولكنني لا أستطيع في هذه الحالة، ولا توجد رحلات جوية دولية إلى هناك".



كان مينو مساعداً لمدرب الكاميرون في نهائيات كأس العالم الماضية. وجمع معلوماته عن اللاعبين المحليين بالاتصال باتحاد كرة القدم في هايتي بالهاتف. يقول: "يعطونني المعلومات وأنا أُشرِف على المنتخب عن بُعد".



وكل اللاعبين الذين يشكلون المنتخب اليوم يلعبون في الخارج. من بينهم لاعب نادي ولفرهامبتون الإنجليزي، المولود في فرنسا، جون ريكنر بلغارد.



يأمل المسؤولون ضم لاعب نادي سندرلاند الإنجليزي، ولسون إيسيدور، المولود في فرنسا لأبوين من هايتي.



ضمنت هايتي تأهلها إلى نهائيات كأس العالم في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا في 2026، بعد فوزها على نيكاراغوا. وهذا هو التأهل الثاني في تاريخ البلاد، بعد نهائيات 1974 في ألمانيا.



وستلتحق بها بنما، بعد فوزها على السالفادور بثلاثة أهداف مقابل صفر. وتأهلت في منطقة الكونكاكاف أيضاً جزيرة كوراساو الصغيرة، لأول مرة في تاريخها، بعد تعادلها دون أهداف أمام جامايكا.



وفي مشاركتها الأولى، في نهائيات كأس العالم، انهزمت هايتي أمام إيطاليا، وبولندا والأرجنتين. وأُقصيت بذلك من الدور الأول.



ويبلغ عدد سكان هاييتي حاليًا حوالي 11,955,186 نسمة اعتبارًا من نوفمبر 2025، وفقًا لبيانات الأمم المتحدة. وتشير تقديرات أخرى إلى أن عدد السكان في منتصف عام 2025 كان حوالي 11,906,095 نسمة. كما يُتوقع زيادة عدد السكان إلى حوالي 14.7 مليون نسمة بحلول عام 2050.