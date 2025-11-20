قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

الوزراء يوافق على إنشاء الجامعة الدولية للعلوم والفنون والتكنولوجيا

رئيس مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
محمود مطاوع

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إنشاء جامعة أهلية باسم "الجامعة الدولية للعلوم والفنون والتكنولوجيا"، تكون لها الشخصية الاعتبارية، ولا تهدف للربح، ويكون مقرها العاصمة الجديدة، بجميع برامجها ومستوياتها الدراسية.

وتأتي هذه الموافقة في إطار جهود وخطة الدولة لإتاحة فرص تعليمية متميزة بالجامعات المصرية، من خلال إنشاء الجامعات الأهلية تحقيقاً لرؤية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، على أساس الخطة الشاملة للدولة "مصر 2030"، والتي تهدف إلى تحقيق رؤية شاملة لمصر في مجالات التنمية المتنوعة، وذلك من خلال التوسع في إنشاء جامعات أهلية ذات مرجعية أكاديمية عالمية، ترتبط بالشبكات العلمية والبحثية الدولية، وتوفر بيئة تعليمية متكاملة تدعم الإبداع والابتكار وتواكب التطورات التكنولوجية والمعرفية الحديثة، بما يسهم في تعزيز تنافسية التعليم العالي المصري، وإعداد خريجين قادرين على المنافسة في أسواق العمل الإقليمية والعالمية الأمر الذي يؤكد مكانة مصر كوجهة تعليمية رائدة في المنطقة.

كما تمت الإشارة إلى أن إنشاء الجامعات الأهلية يأتي في إطار سياسة الدولة الرامية إلى بناء وتجهيز مقار الجامعات المصرية وفقا للمعايير العالمية، وذلك مع الأخذ في الاعتبار عدم تحميل موازنة الدولة أعباء جديدة أو اللجوء إلى الاقتراض.

ويأتي مشروع إنشاء الجامعة الدولية للعلوم والفنون والتكنولوجيا كأحد المشروعات الريادية التي تستهدف دعم توجه الدولة نحو بناء مؤسسات جامعية ذات هوية عالمية تجمع بين العلوم النظرية والتطبيقية، وتركز على العلوم والفنون والتكنولوجيا باعتبارها مجالات محورية لاقتصاد المعرفة ومؤشرات التنمية الحديثة، وتأتي هذه الخطوة توسعا إلى ما تم إنجازه بذات الشأن في الأكاديمية الدولية للعمارة والعمران التي تم تدشينها مؤخرا، والتي مثلت خطوة تأسيسية مهمة نحو إنشاء جامعة دولية متكاملة تسهم في تحقيق مستهدفات الدولة في التعليم والبحث، وتعد هذه الخطوة استكمالا لنهج الدولة في تحويل الأصول العامة إلى فرصة مستدامة، من خلال إعادة توظيف المقرات والمنشآت المتاحة لتصبح منارات تعليمية وبحثية حديثة، وهو ما يحقق التكامل بين الرؤية التنموية للدولة المصرية، واستراتيجية وزارة التعليم العالي في تطوير البنية المؤسسية للجامعات وفق معايير الجودة العالمية، والتي تركز على عدد من المحاور الرئيسية، من أهمها المرجعية الدولية وتعزيز الشراكات العالمية مع المؤسسات والجامعات المرموقة، والتحول نحو الجامعات الريادية القادرة على دعم الابتكار وريادة الأعمال.

وتتكون الجامعة الدولية للعلوم والفنون والتكنولوجيا من 16 كلية هي: كليات الطب، وطب الفم والاسنان، والصيدلة، والعلاج الطبيعي، والتمريض، وتقع هذه الكليات تحت مظلة الأكاديمية الطبية الدولية، وكليات الهندسة، والعلوم، والحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي، تحت مظلة أكاديمية الهندسة والعلوم وتكنولوجيا المعلومات، وكليتي العمارة والتخطيط العمراني، والفنون والتصميم، تحت مظلة الأكاديمية الدولية للعمارة والعمران، وكليات الاعلام، واللغات والترجمة، والقانون، والتربية، تحت مظلة أكاديمية الدراسات الانسانية والاجتماعية، وكليتي الأعمال، والسياحة والفنادق، تحت مظلة أكاديمية الاقتصاد والإدارة.  

وللجامعة إنشاء كليات ومعاهد عليا متخصصة، ووحدات بحثية أخري بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

ووافق مجلس الوزراء على حصول الشركة المصرية للصودا أش "ش.م.م" بنظام الاستثمار الداخلي على الموافقة الواحدة "الرخصة الذهبية" عن مشروعها الخاص بإقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وإنتاج الصودا أش ومشتقاته، وذلك على مساحة 1.12 مليون م2 الكائنة بالمنطقة الصناعية بمدينة العلمين الجديدة.

ويعد المشروع من المشروعات كثيفة العمالة حيث يوفر نحو 600 فرصة عمل مباشرة، و2000 فرصة عمل غير مباشرة، ويسعى إلى تأمين احتياجات السوق المحلية من مادة الصودا أش، والتوسع في نطاق الصناعات المرتبطة بها كصناعات الزجاج، والمنظفات، والورق، والصناعات المعدنية والأدوية، كما يستهدف المشروع توطين التكنولوجيا والتقنيات الحديثة والمتطورة في مجال صناعة وإنتاج الصودا أش ومشتقاتها، ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ المشروع في منتصف عام 2027، وذلك بتكلفة استثمارية تتجاوز الـ 680 مليون دولار.

ويستهدف المشروع ألا يقل المكون المحلي لمدخلات الإنتاج لطن المنتج عن 50% من حيث القيمة والكمية.

مجلس الوزراء الوزراء رئيس الجمهورية الجامعة الدولية

نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة
بعد زيادة تراخيصها.. 5 أسباب وراء توجه المصريين للسيارات الكهربائية

الكونجرس الأمريكي يشن هجومًا على شركات السيارات بسبب رفع الأسعار

أكبر دولة سكانًا في العالم تتجه لحظر سيارات البنزين الفاخرة

