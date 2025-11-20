رئيس الوزراء: استثمارات عالمة كبيرة في المنطقة الاقتصادية بقناة السويس قريبا

صرح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بأن هناك اهتماماً كبيراً من الشركات العالمية للحصول على مواقع في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مشيراً إلى أن ذلك يعكس الثقة الكبيرة في الاقتصاد المصري.

وأضاف مدبولي خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي أن بعثة صندوق النقد الدولي ستبدأ المراجعة الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في الفترة من 1 إلى 12 ديسمبر المقبل.

وتابع مدبولي أن استثمارات القطاع الخاص في السوق المصرية شهدت زيادة ملحوظة بأكثر من 70%، مؤكداً أن الأرقام الاقتصادية تشير إلى نمو اقتصادي قوي سيحقق نتائج إيجابية في المستقبل.