أبو الغيط يشارك في المنتدى العربي الصيني الثالث حول التنمية والحوكمة

​شارك أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية اليوم الخميس 20 نوفمبر الجاري في افتتاح أعمال المنتدى العربي الصيني الثالث حول التنمية العالمية والحوكمة الذي عقد في جامعة فودان بشنغهاي بالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

​وصرح جمال رشدي المتحدث باسم الأمين العام، أن أبو الغيط ألقى كلمة أشاد خلالها بالجهود الدولية التي بذلتها جامعة فودان منذ إطلاق هذا المنتدى عام 2023 في سبيل ترسيخ دعائمه وتطويره ليصبح منصة فعالة لتعزيز التعاون والتبادل الأكاديمي العربي الصيني في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي.

كما أشار أبو الغيط في كلمته إلى ما شهدته العلاقات العربية الصينية من نقلات مهمة، ومن بينها إنشاء منتدى التعاون العربي الصيني عام 2004 كإطار مؤسسي شامل مكّن الطرفين من إطلاق أكثر من عشر آليات للتعاون تغطي المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والإعلامية والتنمية.

​وأضاف المتحدث، أن أبو الغيط أكد في كلمته، أن القمة العربية الصينية الأولى التي عُقدت في الرياض في ديسمبر 2022 شكّلت نقطة تحول استراتيجية في علاقات التعاون بين الجانبين، مشيراً إلى أن الأمانة العامة للجامعة العربية وجامعة فودان قد وقعتا مذكرة تفاهم في أكتوبر 2023، وذلك على هامش أعمال المنتدى العربي الصيني الأول حول التنمية العالمية والحوكمة.