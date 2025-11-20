الرئيس السيسي: نرحب بتوسيع استثمارات الشركات الكورية في مصر

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية زيادة حجم استثمارات الشركات الكورية في مصر، مشيرًا إلى الفرص الواعدة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، صناعة السيارات، والبتروكيماويات.

وأوضح خلال استقبال الرئيس الكوري “لي جاي ميونغ” أن مصر تقدم حوافز استثمارية كبيرة لتشجيع الشركات على توطين الصناعات داخل البلاد.

نعمل على تعزيز التعاون التعليمي والثقافي مع كوريا الجنوبية"

أشاد الرئيس السيسي بالتعاون القوي بين مصر وكوريا الجنوبية في مجالات الثقافة والتعليم، مؤكدًا دعم مصر لإنشاء جامعة كورية متخصصة في العلوم والتكنولوجيا، بالإضافة إلى دراسة إمكانية إنشاء مدارس كورية في مصر لنقل التجربة التعليمية.

كما تم التوقيع على مذكرتي تفاهم في هذين المجالين.

