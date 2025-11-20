رئيس جامعة القاهرة: زيارة رئيس كوريا الجنوبية للجامعة تقدير عميق لمكانتنا ودورنا في بناء المعرفة

أكد الدكتور محمد سامي رئيس جامعة القاهرة، أن جامعة القاهرة صرح يقف شاهدا على لحظة مميزة وهي استقبال رئيس جمهورية كوريا الجنوبية ضيفا كريما وصديقا لمصر .

وقال محمد سامي في كلمته في فعالية زيارة رئيس كوريا الجنوبية لجامعة القاهرة ، :" جامعة القاهرة من أوائل الجامعات التي حظى بزيارة رئيس كوريا الجنوبية ".



وتابع محمد سامي :" زيارة رئيس كوريا الجنوبية للجامعة تقدير عميق لمكانة مصر ودور مصر في بناء المعرفة وصناعة العقول ".

وأكمل محمد سامي:" المجتمع الجامعي يعتز بهذه اللفتة الكريمة التي تمثل رسالة محبة واحترام من الشعب الكوري للشعب المصري، وإشارة لفتح أفاق جديدة بين مصر وكوريا الجنوبية ".