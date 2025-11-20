وزير التعليم العالي: جامعة القاهرة منارة للعلم .. وزيارة رئيس كوريا تجسد عمق التعاون

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن جامعة القاهرة كانت ولا تزال منارة للعلم ورمزًا للتواصل بين الحضارات والشعوب، مشيرًا إلى أن حضور رئيس كوريا اليوم داخل الجامعة يعكس بوضوح الرغبة المشتركة في تطوير التعاون في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا بين البلدين.

الانفتاح والتعاون الدولي

وأوضح الوزير، خلال كلمته في الاحتفالية المقامة بمناسبة زيارة رئيس كوريا، أن مصر تؤمن بقيادة الرئيس بأهمية الانفتاح والتعاون الدولي، ودعم الشراكات الأكاديمية والعلمية مع الدول الصديقة بما يسهم في تعزيز القدرات البحثية وتطوير المنظومة التعليمية.

تجسيد عمق العلاقات المصرية الكورية

وأضاف أن زيارة رئيس كوريا الجنوبية تمثل خطوة مهمة نحو تجسيد عمق العلاقات المصرية الكورية، وفتح آفاق جديدة للتعاون في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، وبرامج التبادل العلمي، والمشروعات البحثية المشتركة.

بناء نظام تعليمي حديث

وأكد أن هذه الزيارة تعزز رؤية الدولة نحو بناء نظام تعليمي حديث قادر على دعم الابتكار وتلبية متطلبات التنمية الشاملة.