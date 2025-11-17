قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
زاره وزير الثقافة ورئيس الأوبرا.. تفاصيل الحالة الصحية للموسيقار عمر خيرت
«سلطان ومليكة وليلة» تراقص أمواج دهب.. خيّال من الفيوم يتحول إلى أيقونة سياحية على شواطئ دهب
ارتفاع عدد ضحايا الحادث المروع في السعودية.. والشرطة توضح أسباب نجاة 8 أشخاص
«التنمية المحلية» تطلق أول مشروع لدمج النازحين اقتصاديًا وتدريب 300 مسؤول حتى 2027
طالبة جديدة تحصل على 6 درجات زيادة بعد نتيجة الثانوية العامة بـ4 شهور
ياسر جلال يوضح موقفه من الانتقادات على السوشيال ميديا ويقدّم اعتذاره الرسمي|فيديو
في ذكرى استشهاد المقدم محمد مبروك.. حكاية بطل فضح مخططات الإخوان وكشف جريمة التخابر
إبرام صفقات قتالية وأنظمة دفاع جوي.. أهداف زيارة زيلينسكي إلى فرنسا
زيلينسكي يوقع اتفاقية مع فرنسا للحصول على 100 طائرة رافال
لجان حصر قانون الإيجار القديم.. كم ستكون الزيادة بعد التقسيم؟
بنجلادش على صفيح ساخن.. حكم الإعدام ضد الشيخة حسينة يثير غضبًا دوليًا
الأرصاد: أمطار على الإسكندرية ومطروح مع تكاثر السحب المنخفضة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

شيخ الأزهر يستقبل وزير التعليم العالي التشادي ويناقشان تعزيز التعاون الدعوي والعلمي

عبد الرحمن محمد

استقبل فضيلة الإمام الأكبر أ. د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، السيد توم إرديمي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتدريب المهني بتشاد؛ لبحث سُبُل تعزيز العلاقات العلميَّة والدعويَّة المشتركة.

وقال فضيلة الإمام الأكبر، إنَّ الأزهر يعتز بعلاقاته التاريخية المتينة مع تشاد، مشيرًا إلى أنَّ الأزهر يدرس به ٥٠٠ طالب تشادي في مختلف المراحل التعليمية بالأزهر، وفي مختلف التخصُّصات من العلوم الإسلاميَّة والعربيَّة، بجانب الطب والصيدلة والهندسة والعلوم والزراعة، ويقدِّم الأزهر ٥٠ منحة دراسية شاملة لأبناء تشاد للدراسة في الأزهر، ولدينا ثلاثة معاهد تخضع لإشراف الأزهر يُدرس فيها ٥٧ مبعوثًا ومعلمًا أزهريًّا، بالإضافة إلى مركزين لتعليم اللغة العربية أنشأهم الأزهر حديثًا؛ خدمة لأبناء تشاد في تعلم لغة القرآن الكريم.
وأكَّد فضيلته استعداد الأزهر لزيادة المنح الدراسيَّة المخصصة لأبناء تشاد للدراسة فيه، واستضافة وفود جديدة من الأئمَّة للتَّدريب في أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمَّة والوعَّاظ، وصقل مهاراتهم الدعوية في تفنيد حجج الجماعات المتطرفة، التي تحاول تشويه صورة الإسلام، خاصة فيما يتعلق بقضايا التعايش وحقوق المرأة في الإسلام وغيرها من القضايا المعاصرة.

من جهته، أعرب وزير التعليم العالي التشادي عن سعادته بزيارة فضيلة الإمام الأكبر، واعتزاز الشعب التشادي بالأزهر الشريف باعتباره مرجعيَّة دينيَّة ومنارة علمية شامخة، وتقدير بلاده لما يقدِّمه الأزهر من دعمٍ كبيرٍ لأبناء القارة الإفريقيَّة وخاصَّة تشاد، ممثل في المنح الدراسية الشاملة للمبعوثين الأزهريين الموجودين في بلادنا لنشر العلم والمنهج الأزهري الوسطي، وتدريب الأئمَّة والوعَّاظ التشاديين، والقوافل الطِّبيَّة والدعوية التي يرسلها الأزهر دعمًا لأبناء تشاد.

شيخ الأزهر وزير التعليم العالي التشادي تعزيز العلاقات

مرور المدينة المنورة يباشر حادث اصطدام حافلة تقل معتمرين هنود بشاحنة وقود

خيانة تهز سوهاج.. زوجة وعشيقها ينهيان حياة عامل داخل منزله خوفا من افتضاح أمرهما

البيض نزل 50 جنيها.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

مصرع 40 معتمرا هنديا فى حادث سير مروع بالسعودية.. فيديو

موعد افتتاح محطة مترو المتحف المصري الكبير.. تفاصيل

بشير التابعي يهاجم إدارة الزمالك بسبب محمد صبري

نقابة التمريض تطلق حملة توعية كبرى بقانون المسؤولية الطبية بالمحافظات

السيد المسيح والأربعة مخلوقات الحية

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية تحتفل بتذكار الأربعة مخلوقات الحية غير المتجسدين

القومي للمرأة يوقع بروتوكول تعاون مع بنك مصر لتعزيز الشمول المالي وتمكين المرأة

القومي للمرأة يوقع بروتوكول تعاون مع بنك مصر لتعزيز الشمول المالي وتمكين المرأة

طرح إكسيد LX موديل 2025 في مصر

ألذ من المطاعم.. طريقة عمل برجر لحم بأسهل طريقة

مقارنة بين شيفروليه 400 وفورد 400.. محركات القوة

عدد من الأسباب التي تؤدي لحدوث التشنج الفك| احذرها

ختام فعاليات التدريب البحري المصري السعودى المشترك الموج الأحمر 8

زواج من غير فرح.. 4 نجمات يشعلن السوشيال بدون فستان أبيض ولا زفة

من "يا فلاح" إلى أسطورة مصر.. محمد صلاح يسترجع ذكرياته مع مجدي يعقوب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الوجع الصامت… حين تدور الحرب داخل الروح

منى أحمد

منى أحمد تكتب: العبقرية المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الذكاء الاصطناعي بين وعود المستقبل ومخاطر الاعتماد عليه

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الصحافة والأدب

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: الحروب الهجينة سلاح إسرائيل لتفكيك الدول وإخضاع المنطقة

