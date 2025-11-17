قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

المنظمة العالمية لخريجي الأزهر تحتفى بمرور 18 عامًا على تأسيسها

شيماء جمال

في إطار تعزيز رسالة الأزهر الشريف في نشر قيم الوسطية والاعتدال وترسيخ منهج الفكر المستنير، نظم فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بمحافظة كفر الشيخ احتفالًا رسميًّا بمناسبة مرور ثمانية عشر عامًا على تأسيس المنظمة، وذلك بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بكفر الشيخ، برئاسة وحضور الدكتور زكي صبري، عميد الكلية.

الاحتفال بمرور 18 عاما على تأسيس المنظمة العالمية لخريجي الأزهر 

جاء الاحتفال برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وفضيلة الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، وفضيلة الدكتور رمضان عبد الله الصاوي، نائب رئيس الجامعة للوجه البحري.

وشهدت الفعالية حضورًا واسعًا من قيادات الأزهر بمحافظة كفر الشيخ؛ من بينهم فضيلة الشيخ عبد اللطيف حسن طلحة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، والدكتور ياسر سلامة، مدير عام العلوم الشرعية والعربية، وذلك إلى جانب لفيف من القيادات العلمية والدعوية بمختلف قطاعات الأزهر الشريف.

وتضمنت فعاليات الاحتفال تلاوة مباركة من القرآن الكريم، وعزف السلام الوطني، ثم كلمات رسمية أبرزت الدور المحوري للأزهر الشريف في مواجهة الفكر المتطرف وترسيخ منهج الوسطية، كما شهد الحفل فقرات إنشادية وابتهالات روحية، من بينها أنشودة “أنا ابن الأزهر الحاني” التي لاقت تفاعلًا مميزًا من الحضور.

وأكد المتحدثون خلال كلماتهم أن المنظمة العالمية لخريجي الأزهر تمثل جسرًا قويًّا لتعزيز التواصل العلمي والدعوي بين الخريجين محليًّا ودوليًّا، وتسهم في دعم جهود الأزهر في الجمع بين العلوم الشرعية والإنسانية، وترسيخ صورة الإسلام الصحيحة الداعية إلى السلم والاعتدال والتعايش.

وفي ختام الاحتفال، شدد الحضور على أهمية مواصلة البرامج التدريبية والعلمية التي تقدمها المنظمة لرفع كفاءة الخريجين وتعزيز دورهم في مجتمعاتهم، موجّهين الشكر لكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بكفر الشيخ على حسن التنظيم والاستقبال، بما يعكس مكانة الأزهر العريقة ودوره الحضاري الممتد عبر العصور.

المنظمة العالمية لخريجي الأزهر نشر قيم الوسطية والاعتدال الأزهر أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف سلامة جمعة داود العلوم الشرعية القرآن الكريم

