البحوث الإسلامية يطلق المسابقة الثقافية لوعاظ الأزهر وواعظاته حول القضايا الأسرية

يُطلِق مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف المسابقة الثقافيَّة لوعَّاظ الأزهر وواعظاته حول القضايا الأُسَريَّة، ضِمن جهوده المتواصلة في نَشْر الوعي الأُسَري وبناء مجتمع متماسك تسوده القِيَم الدِّينيَّة والإنسانيَّة الرَّفيعة؛ بما يجسِّد رسالة الأزهر في ترسيخ الوسطيَّة، وبناء الإنسان الواعي القادر على الإسهام الإيجابي في نهضة مجتمعه.

المسابقة الثقافيَّة لوعَّاظ الأزهر حول القضايا الأُسَريَّة

وتُقام المسابقة برعايةٍ كريمةٍ مِنْ فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيِّب، شيخ الأزهر الشريف، وبإشراف عام مِنْ فضيلة أ.د. محمد الضويني، وكيل الأزهر، وبرئاسة فضيلة أ.د. محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة، وتحت إشراف تنفيذي للدكتورة إلهام شاهين، مساعد الأمين العام لشئون الواعظات.

وتهدف المسابقة إلى تعزيز الدَّور التوعوي للوعَّاظ والواعظات، وتشجيعهم على قراءة كتاب (الدليل الدِّيني للتوعية الأُسَريَّة) وفَهم محتواه ومضامينه المختلفة المتعلِّقة بالتحديات والمشكلات الأُسَريَّة المعاصرة، بالإضافة إلى تطوير مهارات الإنتاج الفيلمي، مِنْ خلال تقديم محتوًى مرئي جذَّاب ومؤثِّر يعالج القضايا الأُسَريَّة بطُرق إبداعيَّة.

وتنقسم المسابقة إلى محورين مترابطين؛ الأول: (الإلكتروني)، ويتضمَّن أسئلةً تُرفَع على بوابة الأزهر الإلكترونيَّة بنظام إجابة (بابل شيت) مع تصحيح إلكتروني، والثاني: (الفيلمي)، ويُقدِّم فيه المشاركون مادَّةً فيلميَّةً عن أحد الموضوعات التالية: (مقوِّمات الأسرة السعيدة- مسئوليَّة الأسرة- حقوق الزوجين- حقوق الأبناء- التربية الإيجابيَّة- ختان الإناث)، على ألَّا تتجاوز مُدَّة العرض 15 دقيقة، مع تقديم اسكربت مكتوب للمادة الفيلميَّة، وتُقدَّم المادَّة الفيلميَّة في (CD)، وتُسَلَّم في مكتب مساعد الأمين العام لشئون الواعظات بمجمع البحوث الإسلاميَّة.

ويُشترَط أن تكون جميع البيانات المسجَّلة من قِبل المشاركين على بوابة الأزهر الإلكترونيَّة دقيقةً وصحيحةً، والالتزام بالمعايير الفنيَّة المتعارَف عليها، وعدم الخروج عن موضوع العمل الفيلمي، كما أنَّ مِلكيَّة العمل الفائز تعود لمجمع البحوث الإسلاميَّة، ولا يجوز نَشْره قبل إعلان النتيجة.

وتتضمَّن جوائز المسابقة في المحور الإلكتروني عشرة فائزين؛ يحصل الأول منهم على مبلغ عشرة آلاف جنيه، والثاني على تسعة آلاف جنيه، والثالث على ثمانية آلاف جنيه، والرابع على سبعة آلاف جنيه، والخامس على ستة آلاف جنيه، والسادس على خمسة آلاف جنيه، فيما يحصل الفائزون مِنَ السابع إلى العاشر على أربعة آلاف جنيه لكلِّ فائز.

أمَّا المحور الفيلمي، فيتضمَّن عشرة فائزين؛ يحصل الأول منهم على عشرين ألف جنيه، والثاني على تسعة عشر ألف جنيه، والثالث على ثمانية عشر ألف جنيه، والرابع على سبعة عشر ألف جنيه، والخامس على ستة عشر ألف جنيه، والسادس على خمسة عشر ألف جنيه، فيما يحصل الفائزون مِنَ السابع إلى العاشر على أربعة عشر ألف جنيه لكلِّ فائز، بالإضافة إلى شهادات تقدير ومجموعات كُتُب قيِّمة.

وسيكون بإمكان جميع الوعَّاظ والواعظات الوصول إلى الرَّابط الخاص بالمسابقة على بوابة الأزهر الإلكترونيَّة، والتسجيل والإجابة عن الأسئلة بَدءًا مِنْ أول شهر ديسمبر المقبل.