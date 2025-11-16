قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رجعت لنا بالكفن| أسرة عروس كفر الشيخ تحكي تفاصيل الأيام الأخيرة في حياتها.. ماذا حدث؟
وزير الثقافة: صرف تعويضات عاجلة لضحايا حادث طريق إسنا من أبناء أسوان
مطالب الرحيل «غير منطقية».. شوبير يُدافع عن حسام حسن: التأهل للمونديال يكفي لإغلاق باب الهجوم
بقذائف الهاون.. اشتباكات وتصعيد مستمر في السويداء السورية
إيران تنفي تخصيب اليورانيوم: جميع المواقع تعرضت لهجمات
جهاز لوحي خارق للألعاب.. إليك أهم مواصفاته والسعر
استقرار أسعار الذهب في الأسواق المحلية منتصف تعاملات الأحد
مفتي الجمهورية يستقبل وفدًا رفيع المستوى من المسؤولين الدينيين بولاية بهانج الماليزية لتعزيز التعاون الإفتائي
وزير الثقافة يوجه بصرف تعويضات مالية عاجلة لضحايا حادث طريق إسنا من أبناء أسوان
نقيب الفلاحين يطمئن المواطنين: اللحوم آمنة والوضع البيطري مستقر
خلال ساعة.. خدمة VIP إكسبريس لاستخراج تصاريح العمل في صورة كارت ID
رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي يثمن جهود الرئيس السيسي في قيادة ملف إعادة الإعمار والتنمية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

أمين البحوث الإسلاميَّة: الأزهر يرسِّخ وعيًا حضاريًّا يجمع بين الأصالة والمعاصرة

الدكتور محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية
الدكتور محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية
إيمان طلعت

افتتح الدكتور محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة، صباح اليوم الأحد، فعاليَّات الأسبوع الرابع عشر للدَّعوة الإسلاميَّة، الذي تعقده اللجنة العُليا للدَّعوة في جامعة أسيوط تحت عنوان: “مفاهيم حضاريَّة”، برعايةٍ فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيِّب، شيخ الأزهر الشريف.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد عبد المولى، نائب رئيس الجامعة، والدكتور علي محمود، رئيس الإدارة المركزيَّة لمنطقة أسيوط الأزهريَّة، والدكتور عيد خليفة، وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط، ونخبة من علماء الأزهر والأساتذة والباحثين والطلَّاب.

وفي كلمته، قال  الدكتور محمد الجندي إنَّ  لقاء اليوم يأتي في رحاب مؤسَّسة عِلميَّة عريقة، وفي أرض صعيد مصر التي أنجبت الأعلام والمجدِّدين، وعلى رأسهم الإمام المجدِّد جلال الدِّين السيوطي، صاحب كتاب “التنبئة بمن يبعثه الله على رأس كلِّ مِئَة”.

وأضاف الجندي أنَّ أصول الدِّين ثابتة؛ لأنَّها مِنْ لدُن الخالق الأعلم بمن خلق، فالثبات في الأصول والاجتهاد في الفروع من فقه التجديد ومطالب الدِّين، موضِّحًا أنَّ الدِّين والعِلم لا يتعارضان؛ فالعلم يفسِّر قوانين الكون الماديَّة، بينما يجيب الدِّين عن الأسئلة الكبرى المتعلِّقة بمعنى الوجود والغاية والأخلاق والرُّوح.

وأشار الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة إلى أنَّ إنكار التجديد بضوابطه وشروطه التي لا تمسُّ أصول الدِّين وثوابته مخالفةٌ لصحيح فهم الدِّين من زاويتين: زاوية الجمود والتحنط الذي يسقط الاجتهاد، وهو تعطيل، وزاوية التطرُّف بالتخلِّي عن الثوابت بما يسمَّى: “رؤية القارئ المتحرِّرة”، وهو تضليل، وفي كلتيهما غلط وافتراء على الدِّين.

وأكَّد فضيلته أنَّ الحضارة الإسلاميَّة قامت على فهم متوازن يجمع بين النَّص الشرعي والعقل الإنساني؛ لذلك لم يكُن غريبًا أن يجمع أعلام كابن رشد بين الفقه والفلسفة والطب والفلك.

وأوضح أنَّ الأزهر الشريف قدَّم بيانًا واضحًا للتجديد، تجسَّد في كتابات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وعلى رأسها: كتابه “التراث والتجديد.. مناقشات وردود”، الذي وضع أصولًا منهجيَّةً راسخةً لفهم التجديد وضوابطه.

وتوسَّع الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة في بيان العَلاقة بين الدِّين والعِلم، مؤكِّدًا أنَّ العلم لا يملك أن يجيب عن أسئلة الغاية والمصير والمعنى، ولا يضع منظومة قيميَّة أو أخلاقيَّة، بينما يقدِّم الدِّين إطارًا روحيًّا ووجدانيًّا وقيميًّا يضبط الإنسان ويهذِّب المجتمع، وضرب أمثلةً مِنَ التاريخ والفِكر، ومِنْ شهادات كبار الفلاسفة والعلماء الغربيين؛ مثل: ديورانت، وبودلي وكانط، وأينشتاين، الذين رأوا في الدِّين عمقًا لا يلغيه التقدُّم العِلمي.

كما تطرَّق إلى أنواع العقول وطريقة استقبالها لفكرة التجديد، مبيِّنًا أنَّ المشكلة أحيانًا ليست في الفكرة نفسها، بل في العقل الذي يتلقَّاها، ثم انتقل إلى أنواع القلوب في القرآن التي تتفاعل مع الحقائق الإيمانيَّة بقدْر نقائها وقابليَّتها للحق والهدى.

واختتم الدكتور محمد الجندي كلمته بدعوة الأساتذة والطلَّاب معًا، إلى تبنِّي منهج التجديد المنضبط، قائلًا: «أدعوكم إلى تبنِّي منهج التجديد الفِكري والمنهجي وَفق ضوابطه؛ ليكون منارتنا في مواجهة تحديات العصر، ولنثبت أنَّ التجديد في فقه دِيننا هو برهان خلود وضرورة وجود».

وتستمر فعاليَّات الأسبوع الدَّعوي الرابع عشر في جامعة أسيوط على مدار خمسة أيام بمشاركة نخبة من علماء الأزهر الشريف، تتنوَّع خلالها الندوات الفِكريَّة التي تناقش قضايا: الحضارة، والعِلم، والقِيَم، والحُريَّة المسئولة، وحقوق الإنسان في ضوء الشريعة الإسلاميَّة.

أمين البحوث الإسلاميَّة الأزهر شيخ الأزهر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأهلي كرة السلة

فضيحة جديدة تهز الساحة الرياضية .. الأهلي يضم لاعبًا سبق له اللعب في إسرائيل |تفاصيل

السيدة ميار نبيل

تحركات حكومية وتعاطف إلكتروني| حملة دعم للمصرية ميار نبيل بعد تضرّرها من زوجها في الإمارات

بعد بيان المالية.. موعد صرف مرتبات المعلمين والموظفين لشهر نوفمبر 2025

بعد بيان المالية.. موعد صرف مرتبات المعلمين والموظفين لشهر نوفمبر 2025

القبض على المتهمين

شاب يتعرض للضرب بالشوم والعصي أمام أسرته بالمنيا .. والتحقيق يكشف التفاصيل

مشغولات ذهبية

تراجع أسعار الذهب.. هذه قيمة عيار 21 الآن

جمال شعبان

بعد وفاة محمد صبري.. جمال شعبان يحذر من إهمال وجع الكتف الشمال

النادي الأهلي

قناة مجانية وتحكيم تونسي.. موعد مباراة الأهلي وشبيبة القبائل في دوري الأبطال

محمد صلاح

حسام حسن أمام تحدٍ صعب.. محمد صلاح يغيب عن ودية كاب فيردي وسط أزمة غيابات بالجملة

ترشيحاتنا

رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي

رئيس البرلمان العربي يدعو لترسيخ قيم التسامح وتفعيل التشريعات التي تجرّم التطرف

السفير عمر عامر سفير مصر لدى اليونان

سفير مصر بأثينا: تطوير منظومة العمل أتاح التواصل مع الجالية وإنجاز المعاملات

هشام طلعت مصطفى

الاتحاد المصري للجولف يستأنف "سلسلة جولف مصر" بالشراكة مع “مينا تور”

بالصور

ليلى علوى تخطف الأنظار على السجادة الحمراء .. صور

ليلى علوى
ليلى علوى
ليلى علوى

مايا دياب تثير الجدل بفستان مكشوف

مايا دياب تثير الجدل بفستان مكشوف من منطقة البطن
مايا دياب تثير الجدل بفستان مكشوف من منطقة البطن
مايا دياب تثير الجدل بفستان مكشوف من منطقة البطن

نانسي عجرم تستعرض إناقتها بإطلالتها في كليبها الجديد "يا قلبو"

نانسي عجرم تستعرض إناقتها بإطلالتها في كليبها الجديد "يا قلبو"
نانسي عجرم تستعرض إناقتها بإطلالتها في كليبها الجديد "يا قلبو"
نانسي عجرم تستعرض إناقتها بإطلالتها في كليبها الجديد "يا قلبو"

ما أسباب حدوث ألم في عظام القفص الصدري عند الضغط عليها؟

ما أسباب حدوث ألم في عظام القفص الصدري عند الضغط عليها..
ما أسباب حدوث ألم في عظام القفص الصدري عند الضغط عليها..
ما أسباب حدوث ألم في عظام القفص الصدري عند الضغط عليها..

فيديو

مرموش وخطيبته

من هي جوليان الجباس؟ مرموش يعود لمعسكر المنتخب بعد غياب بسبب خطوبته

وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة

وزير الدفاع: القوات المسلحة تمتلك نظما قتالية حديثة قادرة على حماية الوطن

القبض على المتهمين

شاب يتعرض للضرب بالشوم والعصي أمام أسرته بالمنيا .. والتحقيق يكشف التفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتورة آمال إبراهيم

آمال إبراهيم تكتب: التسامح من منظور أسري.. رؤية مجلس الأسرة العربية في اليوم العالمي للتسامح

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بينوزم الثاني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تكريم فاروق حسني

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: إستهلاك بلا إبداع... حكايتنا مع التكنولوجيا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: بدور القاسمي وأسرار ملكة مليحة

المزيد