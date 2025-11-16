قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

لغات الأنبياء.. هل تكلموا جميعهم بلغة القرآن ؟

إيمان طلعت

هل كان انبياء الله يتحدثون جميعهم باللغة العربية على أساس أنها لغة القرآن الكريم وأنها أصل اللغات ام كانوا يتحدث لغات أخرى، سؤال يدور ويشغل أذهان الكثيرين الذين يريدون أن يعرفوا كل شيء عن حياة الأنبياء؟، حيث أن الأجيال الحديثة، أكثرها لا يعرف حقا لغات الانبياء، والحقيقه أنه لا يمكن معرفة لغات كل الأنبياء على وجه التأكيد، وإنما قد اشتهر واستفاض معرفة لغات بعض الأنبياء ومنهم.

وكشف الدكتور مصطفى محمود، المفكر الإسلامى الراحل، عن اللغة التي تكلم بها سيدنا آدم عليه السلام، خلال فيديو له، قائلاً:" كانت لي وقفة طويلة منذ زمن أمام أصل اللغات وأنا اتأمل اللفظة العربية "كهف" فأجدها: في الإنجليزية (cave)- وفي الفرنسية (cave)-وفي الإيطالية (cava)- وفي اللاتينية (cavus)، فأسأل وأنا أراها كلها واحدا، أي لغة أخذتها عن الأخرى وأيها الأصل؟.

وكان الجواب يحتاج للغوص في علم اللغويات والبحث في البحار القديمة التي خرجت منها كل الكلمات التي نتداولها، وكان هذا الأمر يحتاج إلى سنوات وربما إلى عمر آخر.

وتابع قائلاً:" وقع في يدي كتاب عنوانه “اللغة العربية أصل اللغات”، والكتاب بالإنجليزية ومؤلفته “تحية عبد العزيز إسماعيل” أستاذة متخصصة في علم اللغويات، تدرس هذه المادة في الجامعة، إذن هي ضالتي، وعرفت أنها قضت عشر سنوات تنقّب وتبحث في الوثائق والمخطوطات والمراجع والقواميس؛ لتصل إلى هذا الحكم القاطع، فازداد فضولي وشوقي والتهمت الكتاب في ليلتين.

وتابع : الكتاب في نظري ثروة أكاديمية وفتح جديد في علم اللغويات يستحق أن يلقى عليه الضوء، وأن يقيّم وأن يأخذ مكانه بين المراجع العلمية المهمة، وألفت نظر القارئ أولا أن يمر بعينه على الجداول الملحقة بالمقال ويلاحظ الألفاظ المشتركة بين اللغة العربية والإنجليزية، وبين العربية واللاتينية، وبين العربية والأنجلوساكسونية، وبين العربية والفرنسية، وبين العربية والأوروبية القديمة، وبين العربية واليونانية، وبين العربية والإيطالية، وبين العربية والسنسكريتية، ليشهد هذا الشارع العربي المشترك الذي تتقاطع فيه كل شوارع اللغات المختلفة، وهذا الكم الهائل المشترك من الكلمات رغم القارات والمحيطات التي تفصل شعوبها بعضها عن بعض.

لغات أنبياء الله

نبي الله آدم عليه السلام

فقد علم الله عزّ وجلّ سيدنا آدم عليه السلام، جميع اللغات، وكانت لغته التي هبط بها إلى الأرض هي اللغة العربية، وقيل أنّ السبب في ذلك هو أن "اللغة العربية" هي لغة أهل الجنة، وعند نزول سيدنا آدم إلى الأرض بعد أن أكل من الشجرة هو زوجته التي نهاهما الله تعالى عن الأكل منها كان يتكلم "اللغة السريانية

نبي الله إدريس

هو أول أبناء سيدنا أدم، وقد أعطي النبوة بعد أدم عليه السلام ، وكانت لغته "السريانية"

نبي الله شيث عليه السلام

هو ثالث أبناء آدم وحواء، وأخ لقابيل وهابيل، وكانت لغته اللغة "السريانية".

نبي الله هود عليه السلام

أرسله الله إلى قوم عاد، وتحمل إحدى سور القرآن إسمه وهي "سورة هود" ولقد ذكر اسمه 7 مرات، منها 5 في سورة هود وواحدة في كل من سورة الشعراء وسورة الأعراف وكانت لغته "اللغة العربية".

نبي الله نوح عليه السلام

يرى المسلمون أن النبي نوح هو أول الرسل، ومن أولي العزم الخمسة، بعثه الله بعدما عبدت الأصنام، وحاد الناس عن التوحيد، وكانت لغته "اللغة السريانية".

نبي الله صالح عليه السلام

هو أحد أنبياء الله الذي أرسل للدعوة إلى توحيد الله وعبادته، وقد ذكرت قصة صالح مع قومه ثمود في سورة الشعراء في القرآن الكريم, وكانت لغته "اللغة العربية".

خليل الله ورسوله إبراهيم عليه السلام

كانت لغته "اللغة العبرية"، و"اللغة السريانية" فلقد كان لسانه سرياني، وعندما فرّ من الملك الظالم نمرود عبر الفرات، وتكلم اللغة العبرية وكف عن الحديث باللغة السريانية لأنّ نمرود كان يبحث عن كلّ من يتحدث به ليقتله.

نبي الله لوط عليه السلام

لوط بن هاران بن تارح عليه السلام-واحدٌ من الرُّسل والأنبياء الأكارم الذين جاء ذِكرهم في القرآن الكريم، وهو ابن أخ خليل الرحمن "إبراهيم" عليه السلام، وكان يتحدث "اللغة العبرية"، و"اللغة السريانية".

نبي الله إسماعيل عليه السلام

ابن خليل الله "إبراهيم" عليهما السلام، وأمّه هاجر المصرية، ويعود نسبه إلي النبي "محمّدٍ صلّى الله عليه وسلّم" و كانت لغته "اللغة العربية".

نبيا الله إسحاق عليه السلام

هو الابن الثاني لإبراهيم الخليل عليه السلام، ونبي من الأنبياء، ومن صلبه خرج أنبياء بني إسرائيل، ويعتبر مولده معجزة تكشف قدرة الله المطلقة، إذ حملت به أمه سارة وقد تجاوزت التسعين من عمرها، وكانت لغتة اللغة" السريانية"

نبي الله يعقوب عليه السلام

هو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم، وأمه رفقة بنت بتوئيل ويقال بأن يعقوب هو أحد توأمي نبي الله اسحاق وهما عيسو ويعقوب الذي يسمى إسرائيل وكانت لغتة   اللغة "السريانية" و "اللغة العبرية".

نبي الله يوسف عليه السلام

هو ابن النبي يعقوب ابن النبي إسحاق ابن النبي إبراهيم عليهم الصلاة والسلام، فهو من عائلة شرفها الله بالنبوة والرسالة وكانت لغتة "اللغة السريانية" و"اللغة القبطية" (وهي اللغة المصرية القديمة).

نبيا الله موسى و هارون عليهما السلام

هما نبيان من أنبياء الله الذين يؤمن بهم أتباع العقائد اليهودية والمسيحية والإسلامية وعاش النبي هارون مع أخيه النبي موسى في مصر، وكانا يتحدثان اللغة "القبطية" (وهي اللغة المصرية القديمة).

أنبياء الله عيسى وداود ويونس

كانوا يتحدثون اللغة "اللغة الآرامية".

نبي الله سيّدنا محمد صلي الله عليه وسلم

خاتم النبيين والمرسلين، كان يتحدث "اللغة العربية".

