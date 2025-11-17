قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شادي ألفونس من القبض لإخلاء السبيل.. حكاية ضبطه بمخدر الماريجوانا
ننشر كلمة الجامعة العربية أمام مؤتمر الحوار بين الحضارتين العربية والصينية
ضغوط اقتصادية وتحركات دولية تدفع نحو وقف حرب روسيا وأوكرانيا| تفاصيل
منحة استثنائية لأصحاب المعاشات.. المحكمة تفصل في الدعوى
الهيئة الوطنية تُعلن النتيجة الرسمية للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب.. غدًا
قناة السويس .. من فكرة فرعونية إلى شريان العالم الحديث
نجاح جديد لقطاع البترول.. شركة خالدة تحقق كشفًا للغاز بالصحراء الغربية
اقتصادية قناة السويس توقع مذكرة تفاهم وعقد انتفاع مع شركة «سكاي بورتس»
الخطيب: نسعى لفتح المزيد من الأسواق أمام الصادرات والمنتجات المصرية
150 ألف جنيه انخفاضات بسوق السيارات المستعملة.. الشعبة تعلن المفاجأة
قافلة زاد العزة الـ 74 تدخل إلى الفلسطينيين بقطاع غزة
وزيرة البيئة ومحافظ شمال سيناء يشهدان توقيع بروتوكول تعاون في الإدارة المستدامة للمخلفات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

افتتاح معرِض مطبوعات الأزهر في كليَّة الدراسات الإسلامية للبنات بالزقازيق

البحوث الإسلامية) يفتتح معرِض مطبوعات الأزهر في كليَّة الدراسات الإسلاميَّة للبنات بالزقازيق
البحوث الإسلامية) يفتتح معرِض مطبوعات الأزهر في كليَّة الدراسات الإسلاميَّة للبنات بالزقازيق
شيماء جمال

افتتح الدكتور حسن خليل، الأمين العام المساعد للثقافة الإسلاميَّة بمجمع البحوث الإسلاميَّة، نيابةً عن فضيلة أ.د. محمد الجندي، الأمين العام للمجمع، معرِضَ مطبوعات الأزهر الشريف، المقام بكليَّة الدراسات الإسلاميَّة والعربيَّة للبنات في الزقازيق.

 ومِنَ المقرَّر أن يستمر حتى يوم الخميس المقبل، وذلك بحضور أ.د. أماني هاشم، عميدة الكليَّة، ولفيف مِنْ أعضاء هيئة التدريس والطالبات.

افتتاح معرِض مطبوعات الأزهر

وفي كلمته خلال الافتتاح نيابةً عن فضيلة الأمين العام، قال الدكتور حسن خليل: إنَّ الأزهر الشريف، عبر ما يصدره مِنْ مؤلَّفات عِلميَّة رصينة، يحمل رسالةً معرفيَّةً راسخةً تسعى إلى ترسيخ الوعي الدِّيني الصحيح، وبناء العقل المستنير، مشيرًا إلى أن هذه الإصدارات تمثِّل ثمرة جهود علميَّة متراكمة تعكس منهج الأزهر الوسطي الأصيل.

وأوضح الدكتور خليل أنَّ تنظيم هذا المعرِض يأتي في إطار حِرص مجمع البحوث الإسلاميَّة على تعزيز الحضور الثقافي داخل الجامعات، وتوفير مصادر معرفيَّة موثوقة للطلاب والباحثين، مؤكِّدًا أنَّ الأزهر سيظل منارةَ عِلمٍ وفِكرٍ، يمدُّ المجتمعَ بما يحتاجه من فكر واعٍ، ومعرفة عميقة، وقراءة ناقدة تُسهِم في بناء أجيال قادرة على مواكبة العصر دون التفريط في ثوابتها وهُويَّتها.

واختتم الدكتور حسن خليل كلمته برسالة إلى الطالبات، أكَّد فيها أهميَّة اغتنام الفُرَص العِلميَّة والثقافية، والاطِّلاع على مطبوعات الأزهر التي تزودهنَّ بالمعرفة والوعي، داعيًا إياهنَّ إلى أن يكنَّ قدوةً في التحصيل العِلمي والتمسُّك بالقِيَم الإسلاميَّة الأصيلة، وأن يُسهِمن في نَقْل رسالة الأزهر السمحة إلى مجتمعاتهنَّ، بعقل مستنير وقلب متفتَّح.

وتعزِّز هذه المعارض مِن جهود الأزهر الشريف في نَشْر المعرفة الإسلاميَّة الرصينة؛ إذْ توفِّر أحدث الإصدارات مِنَ الكُتُب والمطبوعات العِلميَّة التي تمثِّل مرجعًا أصيلًا ومعتمدًا في الفِكر الإسلامي الوسطي، وتشمل إصدارات: مجمع البحوث الإسلاميَّة، وهيئة كبار العلماء بالأزهر، والجامع الأزهر، ومكتب إحياء التراث الإسلامي بمشيخة الأزهر؛ بما يُتيح للمهتمِّين والباحثين نافذةً مباشرةً على الإنتاج العِلمي الأزهري، ويُسهِمُ في ترسيخ ثقافة دِينيَّة مستنيرة تنطلق مِنَ الفهم الصَّحيح للدِّين الحنيف ومقاصده.

البحوث الإسلامية معرِض مطبوعات الأزهر الأزهر مطبوعات الدراسات الإسلاميَّة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أميرة الذهب ترد رسميًا.. القصة الكاملة لمقطع الفيديو المفبرك مع خليجي الذي تصدر السوشيال ميديا

فيديو أميرة الذهب مع خليجي.. القصة الكاملة للمقطع المفبرك ورد المهندسة أميرة حسان

صورة أرشيفية

خيانة تهز سوهاج.. زوجة وعشيقها ينهيان حياة عامل داخل منزله خوفا من افتضاح أمرهما

أسعار الدواجن

البيض نزل 50 جنيها.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

خالد الغندور يتجاهل مدحت عبد الهادي

خالد الغندور يرد على فيديو تجاهله لمدحت عبد الهادي في عزاء محمد صبري

خطوات الاستعلام واستخراج كارت الخدمات المتكاملة 2025 بالرقم القومي

خطوات الاستعلام واستخراج كارت الخدمات المتكاملة 2025 بالرقم القومي

بيراميدز

وعند الله تجتمع الخصوم.. لاعب بيراميدز يهاجم مسئولي النادي

موعد أول أيام رمضان 2026 في مصر حسب الحسابات الفلكية

موعد أول أيام رمضان 2026 في مصر وفق الحسابات الفلكية

محطة مترو المتحف المصري الكبير

موعد افتتاح محطة مترو المتحف المصري الكبير.. تفاصيل

ترشيحاتنا

منتخب ألمانيا

ألمانيا تستضيف سلوفاكيا لحسم بطاقة التأهل إلى كأس العالم 2026

منتخب مصر

إبراهيم عبد الجواد يثير الجدل بشأن توقعات مباراة مصر والرأس الأخضر الودية

هاري كين

متخطيا بيليه.. كين يحقق رقما تاريخيا مع إنجلترا

بالصور

سارة سلامة تثير الجدل بإطلالة جريئة فى المطار.. صور

سارة سلامة
سارة سلامة
سارة سلامة

بتصميم جريء.. طرح كيا تاسمان X-Pro رسميًا بالصور

كيا تاسمان
كيا تاسمان
كيا تاسمان

بيع السيارات الكهربائية أصبح أسرع من البنزين في سوق المستعمل

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

بخصر منحوت.. لقاء الخميسي تلفت الأنظار بإطلالتها

لقاء الخميسي
لقاء الخميسي
لقاء الخميسي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الوجع الصامت… حين تدور الحرب داخل الروح

منى أحمد

منى أحمد تكتب: العبقرية المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الذكاء الاصطناعي بين وعود المستقبل ومخاطر الاعتماد عليه

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الصحافة والأدب

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: الحروب الهجينة سلاح إسرائيل لتفكيك الدول وإخضاع المنطقة

المزيد