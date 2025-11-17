افتتاح معرِض مطبوعات الأزهر في كليَّة الدراسات الإسلامية للبنات بالزقازيق

افتتح الدكتور حسن خليل، الأمين العام المساعد للثقافة الإسلاميَّة بمجمع البحوث الإسلاميَّة، نيابةً عن فضيلة أ.د. محمد الجندي، الأمين العام للمجمع، معرِضَ مطبوعات الأزهر الشريف، المقام بكليَّة الدراسات الإسلاميَّة والعربيَّة للبنات في الزقازيق.

ومِنَ المقرَّر أن يستمر حتى يوم الخميس المقبل، وذلك بحضور أ.د. أماني هاشم، عميدة الكليَّة، ولفيف مِنْ أعضاء هيئة التدريس والطالبات.

افتتاح معرِض مطبوعات الأزهر

وفي كلمته خلال الافتتاح نيابةً عن فضيلة الأمين العام، قال الدكتور حسن خليل: إنَّ الأزهر الشريف، عبر ما يصدره مِنْ مؤلَّفات عِلميَّة رصينة، يحمل رسالةً معرفيَّةً راسخةً تسعى إلى ترسيخ الوعي الدِّيني الصحيح، وبناء العقل المستنير، مشيرًا إلى أن هذه الإصدارات تمثِّل ثمرة جهود علميَّة متراكمة تعكس منهج الأزهر الوسطي الأصيل.

وأوضح الدكتور خليل أنَّ تنظيم هذا المعرِض يأتي في إطار حِرص مجمع البحوث الإسلاميَّة على تعزيز الحضور الثقافي داخل الجامعات، وتوفير مصادر معرفيَّة موثوقة للطلاب والباحثين، مؤكِّدًا أنَّ الأزهر سيظل منارةَ عِلمٍ وفِكرٍ، يمدُّ المجتمعَ بما يحتاجه من فكر واعٍ، ومعرفة عميقة، وقراءة ناقدة تُسهِم في بناء أجيال قادرة على مواكبة العصر دون التفريط في ثوابتها وهُويَّتها.

واختتم الدكتور حسن خليل كلمته برسالة إلى الطالبات، أكَّد فيها أهميَّة اغتنام الفُرَص العِلميَّة والثقافية، والاطِّلاع على مطبوعات الأزهر التي تزودهنَّ بالمعرفة والوعي، داعيًا إياهنَّ إلى أن يكنَّ قدوةً في التحصيل العِلمي والتمسُّك بالقِيَم الإسلاميَّة الأصيلة، وأن يُسهِمن في نَقْل رسالة الأزهر السمحة إلى مجتمعاتهنَّ، بعقل مستنير وقلب متفتَّح.

وتعزِّز هذه المعارض مِن جهود الأزهر الشريف في نَشْر المعرفة الإسلاميَّة الرصينة؛ إذْ توفِّر أحدث الإصدارات مِنَ الكُتُب والمطبوعات العِلميَّة التي تمثِّل مرجعًا أصيلًا ومعتمدًا في الفِكر الإسلامي الوسطي، وتشمل إصدارات: مجمع البحوث الإسلاميَّة، وهيئة كبار العلماء بالأزهر، والجامع الأزهر، ومكتب إحياء التراث الإسلامي بمشيخة الأزهر؛ بما يُتيح للمهتمِّين والباحثين نافذةً مباشرةً على الإنتاج العِلمي الأزهري، ويُسهِمُ في ترسيخ ثقافة دِينيَّة مستنيرة تنطلق مِنَ الفهم الصَّحيح للدِّين الحنيف ومقاصده.