آيانيو تطلق جهاز Pocket Air Mini إصدار B.Duck بتصميم مرح وشاشة 4.2 بوصة

كشفت منصة Notebookcheck أن شركة Ayaneo أعلنت رسميًا عن إصدار محدود من جهاز الألعاب المحمول Pocket Air Mini بالتعاون مع علامة الشخصية الشهيرة B.Duck، مع الحفاظ على حجم الجهاز المدمج وطابعه الكلاسيكي الموجه لعشاق الألعاب الرجعية.​​

أوضحت المنصة أن إصدار Pocket Air Mini × B.Duck Limited Edition يحتفظ بنفس الهيكل والخطوط العامة للنسخة العادية، لكنه يأتي بطلاء أصفر لامع ونقوش تحمل شخصية B.Duck على الجهة الخلفية، إلى جانب مجموعة من الزخارف والرسومات ذات طابع مرح تمنحه مظهرًا بصريًا مختلفًا عن الإصدار القياسي.

شاشة 4.2 بوصة بنسبة 4:3 لتجربة ألعاب Retro

أشارت Ayaneo عبر موقعها الرسمي إلى أن الجهاز يعتمد شاشة LCD قياس 4.2 بوصة بنسبة عرض 4:3 ودقة عالية، بهدف تقديم تجربة عرض أقرب لما اعتاد عليه المستخدمون في أجهزة الألعاب الكلاسيكية القديمة، مع الحفاظ على وضوح جيد للتفاصيل.

أكدت الشركة أن الجهاز يحافظ على تصميم مريح للاستخدام بيد واحدة أو بكلتا اليدين، مع أزرار تحكم تقليدية في الواجهة الأمامية، ما يجعله مناسبًا لتشغيل ألعاب Retro والمحاكيات التي تستفيد من نسبة العرض 4:3 دون ظهور أشرطة سوداء عريضة على الجانبين.

معالج MediaTek G90T وبطارية 4500 مللي أمبير للتشغيل الطويل

أوضحت Notebookcheck أن إصدار Pocket Air Mini × B.Duck يعمل بمعالج MediaTek G90T ثماني النوى، وهو معالج موجه للفئة المتوسطة يتيح أداءً قويًا بما يكفي لتشغيل عدد كبير من الألعاب الكلاسيكية ومحاكيات أجهزة قديمة مثل PlayStation 2 و GameCube وفقًا لتجارب الإصدار القياسي.

أشارت المنصة إلى أن الجهاز يضم بطارية بسعة 4500 مللي أمبير مع نظام تبريد نشط يعتمد على مروحة داخلية، ما يساعد على الحفاظ على استقرار الأداء خلال جلسات اللعب الطويلة، مع تقليل احتمالات انخفاض الترددات بسبب الحرارة.​

أزرار Hall‑Effect ونظام أندرويد بواجهة مخصصة للألعاب

أكدت Notebookcheck أن إصدار B.Duck يحتفظ بمزايا النسخة العادية من Pocket Air Mini، وعلى رأسها عصي التحكم (Analog Sticks) وأزرار الكتف المعتمدة على تقنية Hall‑Effect، التي تعتمد على مستشعرات مغناطيسية لتقديم استجابة أكثر دقة وتقليل تآكل المكونات الميكانيكية مع كثرة الاستخدام.​

أوضحت Ayaneo أن الجهاز يعمل بنظام أندرويد مع ما تصفه الشركة بأنه «نظام برمجي ذاتي التطوير» مخصص للألعاب، يوفر واجهة موحدة للوصول إلى مكتبات الألعاب والمحاكيات، إلى جانب أدوات لإدارة الأداء واختصارات تسهّل على المستخدم تخصيص تجربة اللعب على حسب تفضيلاته.