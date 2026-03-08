قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نيويورك تايمز: إيران قادرة على الوصول لليورانيوم .. ووحدة دلتا فورس جاهزة للتحرّك
وسط تصعيد خطير بالمنطقة .. اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب اليوم
محاكمة بائع خضراوات متهم بالتعدّي على فتاة من ذوي الهمم .. اليوم
مواعيد مباريات اليوم الأحد 8-3-2026 .. والقنوات الناقلة
«الداخلية الكويتية» تعلن استشهاد اثنين من منتسبي الإدارة العامة لأمن الحدود
زكاة الفطر.. الإفتاء توضح هل يجوز إعطائها لشخص واحد أم أكثر ؟
مشروع قانون المستشفيات الجامعية على طاولة مجلس الشيوخ .. اليوم
طقس الأسبوع| الأرصاد تعلن عن درجات الحرارة والظواهر المتوقعة
رقم 3 الأهم .. احرص على تناول الرمان يوميًا لهذه الأسباب
محاكمة 18 متهمًا بخلية مدينة نصر .. اليوم
بشعار ملوّن .. جوجل تحتفل باليوم العالمي للمرأة 2026: تمكين المرأة أساس المساواة والعدالة
الحب أم الأبوة؟|محمد فراج يُواجه قرارات صعبة لرؤية ابنته.. مواقف مؤثرة بالحلقة الثالثة من «أب ولكن»
آيانيو تطلق جهاز Pocket Air Mini إصدار B.Duck بتصميم مرح وشاشة 4.2 بوصة

احمد الشريف

كشفت منصة Notebookcheck أن شركة Ayaneo أعلنت رسميًا عن إصدار محدود من جهاز الألعاب المحمول Pocket Air Mini بالتعاون مع علامة الشخصية الشهيرة B.Duck، مع الحفاظ على حجم الجهاز المدمج وطابعه الكلاسيكي الموجه لعشاق الألعاب الرجعية.​​

أوضحت المنصة أن إصدار Pocket Air Mini × B.Duck Limited Edition يحتفظ بنفس الهيكل والخطوط العامة للنسخة العادية، لكنه يأتي بطلاء أصفر لامع ونقوش تحمل شخصية B.Duck على الجهة الخلفية، إلى جانب مجموعة من الزخارف والرسومات ذات طابع مرح تمنحه مظهرًا بصريًا مختلفًا عن الإصدار القياسي.

شاشة 4.2 بوصة بنسبة 4:3 لتجربة ألعاب Retro

أشارت Ayaneo عبر موقعها الرسمي إلى أن الجهاز يعتمد شاشة LCD قياس 4.2 بوصة بنسبة عرض 4:3 ودقة عالية، بهدف تقديم تجربة عرض أقرب لما اعتاد عليه المستخدمون في أجهزة الألعاب الكلاسيكية القديمة، مع الحفاظ على وضوح جيد للتفاصيل.

أكدت الشركة أن الجهاز يحافظ على تصميم مريح للاستخدام بيد واحدة أو بكلتا اليدين، مع أزرار تحكم تقليدية في الواجهة الأمامية، ما يجعله مناسبًا لتشغيل ألعاب Retro والمحاكيات التي تستفيد من نسبة العرض 4:3 دون ظهور أشرطة سوداء عريضة على الجانبين.

معالج MediaTek G90T وبطارية 4500 مللي أمبير للتشغيل الطويل

أوضحت Notebookcheck أن إصدار Pocket Air Mini × B.Duck يعمل بمعالج MediaTek G90T ثماني النوى، وهو معالج موجه للفئة المتوسطة يتيح أداءً قويًا بما يكفي لتشغيل عدد كبير من الألعاب الكلاسيكية ومحاكيات أجهزة قديمة مثل PlayStation 2 و GameCube وفقًا لتجارب الإصدار القياسي.

أشارت المنصة إلى أن الجهاز يضم بطارية بسعة 4500 مللي أمبير مع نظام تبريد نشط يعتمد على مروحة داخلية، ما يساعد على الحفاظ على استقرار الأداء خلال جلسات اللعب الطويلة، مع تقليل احتمالات انخفاض الترددات بسبب الحرارة.​

أزرار Hall‑Effect ونظام أندرويد بواجهة مخصصة للألعاب

أكدت Notebookcheck أن إصدار B.Duck يحتفظ بمزايا النسخة العادية من Pocket Air Mini، وعلى رأسها عصي التحكم (Analog Sticks) وأزرار الكتف المعتمدة على تقنية Hall‑Effect، التي تعتمد على مستشعرات مغناطيسية لتقديم استجابة أكثر دقة وتقليل تآكل المكونات الميكانيكية مع كثرة الاستخدام.​

أوضحت Ayaneo أن الجهاز يعمل بنظام أندرويد مع ما تصفه الشركة بأنه «نظام برمجي ذاتي التطوير» مخصص للألعاب، يوفر واجهة موحدة للوصول إلى مكتبات الألعاب والمحاكيات، إلى جانب أدوات لإدارة الأداء واختصارات تسهّل على المستخدم تخصيص تجربة اللعب على حسب تفضيلاته.

Pocket Air Mini Air Mini Ayaneo شركة Ayaneo PlayStation 2

منحة رمضان والعيد للعمالة غير المنتظمة

3000 جنيه لكل فرد بالبطاقة.. موعد صرف منحة رمضان والعيد للعمالة غير المنتظمة

الأرصاد

الطقس غدًا الأحد.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تبدأ الفجر

ياسمين عبد العزيز ومي عمر

رد ناري من ياسمين عبد العزيز على مي عمر بعد أزمة العزاء وترتيب المسلسلات.. شاهد

أرشيفية

حصيلة أمريكية مؤلمة.. مقـــ.تل 21 جنديًا بنيران إيرانية خلال 24 ساعة

اجازة عيد الفطر المبارك

موعد إجازة عيد الفطر المبارك.. 3 أم 4 أيام؟

منحة التموين

لو منزلكش 400 جنيه على البطاقة.. هل يمكن الحصول على منحة التموين عبر الخط الساخن؟

وفاة زوجة بطل كمال الأجسام الشحات مبروك

وفاة زوجة أسطورة كمال الأجسام الشحات مبروك مُتأثرة بوعكة صحية

طبيبة عيون تستغيث بالنائب العام: عايزة حق أخواتي المكفوفين

قتلوهم عشان الذهب.. طبيبة عيون تستغيث بالنائب العام: عايزة حق أخواتي المكفوفين| فيديو وصور

الوفد

«عمامة الأزهر» و«القلنسوة المسيحية» ترسمان علم مصر فى احتفالية حزب الوفد.. صور

مصطفى بكري

حجز دعوى مصطفى بكري ضد نبيه الوحش وحسين موسى للحكم في 27 أبريل

أميرة صابر

أميرة صابر تطالب بتشديد الرقابة على ألبان الأطفال وإنشاء نظام إنذار مبكر لسحب المنتجات الملوثة

بالصور

أكثر 5 سيارات مبيعًا في السوق المحلي لشهر فبراير .. تعرّف على مواصفاتها ‏

السيارات الملاكي

بعباءة لافتة .. «بشرى» تتألق بإطلالة ساحرة في أحدث ظهور على إنستجرام | شاهد

بشرى

مرسيدس ترحب بنهاية عصر سيارات التأثير الأرضي في فورمولا 1

توتو وولف

بالحجاب.. آيتن عامر تخطف الأنظار في أحدث ظهور

ايتن عامر

ياسين السقا

هل تناول لبانة؟ .. حقيقة فيديو إفطار ياسين السقا في رمضان

رقم 1 في رمضان

مين الأول .. جدل بين محمد سامي وعمرو سعد حول نسب مشاهدة دراما رمضان

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : رموز وإشارات هل تعرفها؟

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب : كيف خنق تأخر الصادرات اقتصاد القارة السمراء؟

ميس رضا سفيرة الإيسيسكو للسلام

ميس رضا تكتب : الشاشات وإعادة تشكيل الوعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المطرية حدوته مصرية

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

