تي سي إل تطلق نظارة RayNeo Air 4 Pro .. شاشة HDR معلقة أمام عينيك بسعر منافس

كشفت منصة Mashable أن شركة TCL طرحت رسميًا نظارتها الذكية الجديدة RayNeo Air 4 Pro في الأسواق العالمية، وهي نظارة واقع معزّز مخصّصة بالأساس لمشاهدة المحتوى والترفيه أكثر من كونها جهاز حوسبة كامل.

أوضحت المنصة أن النظارة توصف داخل الشركة كأنها «تلفزيون معلّق على الرأس»، إذ تعتمد على شاشتين من نوع micro‑OLED بحجم 0.6 بوصة لكل عين، لعرض شاشة افتراضية يصل قياسها إلى 201 بوصة أمام المستخدم مع دعم تقنية HDR10 لأول مرة في هذا النوع من النظارات، وسطوع يصل إلى 1200 شمعة لمشاهدة واضحة حتى في البيئات المضاءة.

مواصفات العرض: دقة عالية ومعدل تحديث 120 هرتز

أشارت Mashable إلى أن RayNeo Air 4 Pro تعرض الصورة بدقة 1920×1080 بكسل لكل عين في الوضع ثنائي الأبعاد، مع إمكانية الوصول إلى دقة 3840×1080 بكسل في وضع العرض ثلاثي الأبعاد، ومعدل تحديث يصل إلى 120 هرتز لتقديم حركة سلسة في الألعاب ومشاهدة الأفلام.

أكدت التقارير أن النظارة تدعم مجال رؤية يبلغ نحو 47 درجة، ما يمنح إحساسًا بشاشة كبيرة تطفو على مسافة تقارب 6 أمتار أمام العين، مع استخدام تقنية تعتيم بتردد 384 هرتز لتقليل إجهاد العين أثناء الجلسات الطويلة.​​

توصيل عبر USB‑C واستخدامها كشاشة إضافية مع الهاتف أو اللابتوب

أوضحت المنصة أن RayNeo Air 4 Pro لا تعمل كنظارة مستقلة، بل تحتاج إلى التوصيل بهاتف أو لابتوب عبر منفذ USB‑C، حيث تعمل كنوع من الشاشات الخارجية القابلة للارتداء، فتقوم إما بعرض محتوى الهاتف مباشرة أو العمل كشاشة ثانية عند توصيلها بالكمبيوتر.

أشارت التقارير إلى أن هذا التصميم يجعل استخدامها بسيطًا للمستخدم التقليدي؛ إذ لا يحتاج إلى إعدادات معقدة، بل يكفي توصيل الكابل لبدء مشاهدة الأفلام، أو اللعب، أو متابعة العمل على شاشة افتراضية كبيرة أثناء السفر أو في الأماكن الضيقة مثل الطائرة أو المترو.

صوت محيطي من Bang & Olufsen وتصميم خفيف الوزن

أكدت Mashable أن TCL تعاونت مع شركة الصوتيات الشهيرة Bang & Olufsen لتجهيز النظارة بأربعة مكبرات مدمجة توفّر صوتًا محيطيًا محسنًا يركز على المستخدم، مع تقليل تسرّب الصوت قدر الإمكان لمن حوله.

أوضحت البيانات التقنية أن وزن النظارة يبلغ نحو 76 جرامًا بدون وسادة الأنف، وهو وزن يُعد خفيفًا نسبيًا لهذه الفئة من الأجهزة، ما يساعد على استخدامها لفترات أطول مع تقليل الضغط على الأنف والأذن، خاصة مع إمكانية تغيير الوسائد والقطع المطاطية لتناسب وجوه مختلفة.

سعر تنافسي وإصدارات خاصة بتصميم باتمان

أشارت Mashable إلى أن TCL حددت سعر النسخة القياسية من RayNeo Air 4 Pro عند 299 دولار أمريكي، مع عرض إطلاق يتيح خصمًا بقيمة 50 دولارًا عند الشراء من موقع TCL أو أمازون، ليصل السعر الفعلي إلى 249 دولارًا لفترة محدودة.

أكدت المنصة أن الشركة طرحت أيضًا إصدارين محدودين بتصميم مستوحى من شخصية باتمان، باسم Limited Justice وLimited Chaos، يأتيان مع إكسسوارات إضافية تشمل قناعًا صغيرًا يركب على إطار النظارة، بسعر تجزئة 319 دولارًا مع خصم إطلاق إلى 269 دولارًا، في محاولة لجذب محبي الشخصيات الشهيرة ومحبي المقتنيات الخاصة.