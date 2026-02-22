نظارة آبل الذكية بالذكاء الاصطناعي.. تسريبات تكشف قدرات مثيرة للاهتمام

كشفت منصة 9to5Mac نقلًا عن تقرير سابق لوكالة بلومبرج أن أبل تسرع العمل على ثلاثة أجهزة قابلة للارتداء تعتمد على الذكاء الاصطناعي، هي نظارة ذكية، وقلادة ذكية، وسماعات AirPods مزودة بكاميرات، مع تركيز التقرير الحالي على مشروع النظارة.

أوضحت المنصة أن نظارة أبل المرتقبة تأتي كبديل عملي أخف من نظارة الواقع المختلط Vision Pro التي تأجل مشروع نظارة الواقع المعزّز الكاملة لصالحها، حيث تتجه الشركة الآن لتقديم نظارة أقرب في الفكرة إلى نظارة Meta Ray‑Ban التي تعتمد على الكاميرا والميكروفون والسماعات مع مساعد ذكي مدمج.

عدستان للكاميرا وتضمين المكوّنات بالكامل داخل الإطار

أشارت 9to5Mac إلى أن أبل تعمل، وفقًا للتسريبات، على دمج عدستين في نظارتها الذكية فإحداهما مخصصة لرؤية الحاسوب (Computer Vision) لفهم ما يحيط بالمستخدم، والثانية لالتقاط الصور وتسجيل الفيديو، بشكل يسمح للنظارة بالتعرف على العناصر والأشياء الموجودة في المشهد وتقديم معلومات أو مساعدة سياقية.

أكد التقرير أن الشركة نجحت في الوصول إلى تصميم يتضمن جميع المكوّنات داخل إطار النظارة نفسه، بعد أن كانت الخطة الأولى تعتمد على بطارية خارجية موصولة بسلك على غرار Vision Pro، ما يجعل الجهاز الجديد أقرب في الشكل والاستخدام إلى نظارات الشمس أو النظارات الطبية العادية.

استحواذ Q.ai يفتح الباب أمام «التحكّم بالصوت الصامت»

أوضحت المنصة أن أبل استحوذت مؤخرًا على شركة ناشئة متخصّصة في الذكاء الاصطناعي باسم Q.ai مقابل نحو ملياري دولار، وهي شركة تركز أبحاثها على أنظمة تعلّم آلي قادرة على فهم «الصوت الصامت» أو الكلام الهمسي وحركات الوجه الدقيقة.

أشارت 9to5Mac إلى أن هذه التقنيات تستهدف معالجة إحدى أهم مشكلات الأجهزة المعتمدة على الأوامر الصوتية، وهي عدم ملاءمة التحدث بصوت مسموع طوال الوقت في الأماكن العامة أو المزدحمة، حيث يمكن لتقنيات Q.ai تمكين النظارة من فهم الأوامر حتى لو نطق بها المستخدم بصوت منخفض جدًا أو عبر حركات عضلات الوجه والفك بدون إصدار صوت تقريبًا.

تجربة مختلفة عن نظارة ميتا مع تكامل عميق مع سيري

أكد التقرير أن نظارة أبل ستشترك مع نظارة Meta Ray‑Ban في فكرة وجود كاميرا وميكروفون وسماعات تتيح للمستخدم التحدث مع مساعد ذكي عن الأشياء من حوله، والاستماع للموسيقى، والتقاط الصور والفيديو دون إخراج الهاتف من الجيب.

أوضحت 9to5Mac أن الفارق المحتمل يكمن في مستوى التكامل مع منظومة أبل، حيث يفترض أن تمثل النظارة امتدادًا مباشرًا لـ Siri وApple Intelligence، بحيث يمكن استخدامها للوصول إلى الهاتف والساعة والتطبيقات والخدمات بسلاسة، مع الاعتماد على تقنيات التعرف على الكلام الصامت لتسهيل التفاعل في المواقف التي لا يناسب فيها التحدث بصوت عالٍ.

إطلاق متوقَّع خلال عام تقريبًا

أشارت المنصة إلى أنه لا يوجد موعد رسمي حتى الآن لإطلاق نظارة أبل، لكن التقديرات الحالية ترجّح طرحها خلال العام المقبل تقريبًا إذا استمر التطوير بالوتيرة الحالية، مع بقاء التفاصيل النهائية للتصميم والمزايا قيد التغيير حتى المراحل المتقدمة من المشروع.

أكد التقرير أن نظارة Meta Ray‑Ban ستحتفظ على الأرجح بسعر أقل بكثير من نظارة أبل، لكن الرهان لدى أبل سيكون على جودة تجربة الاستخدام وقدرات التعرف على الكلام الصامت والتكامل مع منظومتها، وهي عناصر تتوقع المنصة أن تجعل كثيرًا من المستخدمين مستعدين لتحمل فارق السعر عند طرح النظارة في الأسواق.