قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الدوري الإسباني| فياريال يتقدم 2-1 على فالنسيا في الشوط الأول
فاينانشال تايمز: الولايات المتحدة حشدت 16 قطعة حربية و 40 ألف عسكري بالشرق الأوسط
يسري أبو شادي: إيران تملك قدرة نووية منذ 20 عامًا.. وأي ضربة أمريكية قد تشعل المنطقة
أحمد كريمة: التبرع بالجلد بعد الوفاة يتعارض مع الشرع واحترام الجسد
سيلتا فيجو يهزم ريال مايروكا 2-0 في الدوري الإسباني
سمير عثمان: أرفض اختراع الخبير الأجنبي لرئاسة لجنة الحكام
منحة التموين 2026 .. 400 جنيه شهريًا لهذه الفئات
أحمد كريمة: الإخوان حاولوا تجنيدي وأرسلوا مندوبهم إلى بيتي مرتين
أبو شادي: التصعيد الأمريكي ورقة ضغط تفاوضية.. وأي ضربة لإيران قد تشعل الإقليم
القبض على المرشد السياحي صاحب واقعة الرسم على الأهرامات
موعد أذان الفجر خامس يوم في رمضان.. توقيتات جميع المحافظات
ريال مدريد يضع موهبة توتنهام تحت المجهر.. فوسكوفيتش هدف صيف 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

نظارة آبل الذكية بالذكاء الاصطناعي.. تسريبات تكشف قدرات مثيرة للاهتمام

نظارة أبل
نظارة أبل
احمد الشريف

كشفت منصة 9to5Mac نقلًا عن تقرير سابق لوكالة بلومبرج أن أبل تسرع العمل على ثلاثة أجهزة قابلة للارتداء تعتمد على الذكاء الاصطناعي، هي نظارة ذكية، وقلادة ذكية، وسماعات AirPods مزودة بكاميرات، مع تركيز التقرير الحالي على مشروع النظارة. 

أوضحت المنصة أن نظارة أبل المرتقبة تأتي كبديل عملي أخف من نظارة الواقع المختلط Vision Pro التي تأجل مشروع نظارة الواقع المعزّز الكاملة لصالحها، حيث تتجه الشركة الآن لتقديم نظارة أقرب في الفكرة إلى نظارة Meta Ray‑Ban التي تعتمد على الكاميرا والميكروفون والسماعات مع مساعد ذكي مدمج.

عدستان للكاميرا وتضمين المكوّنات بالكامل داخل الإطار

أشارت 9to5Mac إلى أن أبل تعمل، وفقًا للتسريبات، على دمج عدستين في نظارتها الذكية  فإحداهما مخصصة لرؤية الحاسوب (Computer Vision) لفهم ما يحيط بالمستخدم، والثانية لالتقاط الصور وتسجيل الفيديو، بشكل يسمح للنظارة بالتعرف على العناصر والأشياء الموجودة في المشهد وتقديم معلومات أو مساعدة سياقية. 

أكد التقرير أن الشركة نجحت في الوصول إلى تصميم يتضمن جميع المكوّنات داخل إطار النظارة نفسه، بعد أن كانت الخطة الأولى تعتمد على بطارية خارجية موصولة بسلك على غرار Vision Pro، ما يجعل الجهاز الجديد أقرب في الشكل والاستخدام إلى نظارات الشمس أو النظارات الطبية العادية.

استحواذ Q.ai يفتح الباب أمام «التحكّم بالصوت الصامت»

أوضحت المنصة أن أبل استحوذت مؤخرًا على شركة ناشئة متخصّصة في الذكاء الاصطناعي باسم Q.ai مقابل نحو ملياري دولار، وهي شركة تركز أبحاثها على أنظمة تعلّم آلي قادرة على فهم «الصوت الصامت» أو الكلام الهمسي وحركات الوجه الدقيقة. 

أشارت 9to5Mac إلى أن هذه التقنيات تستهدف معالجة إحدى أهم مشكلات الأجهزة المعتمدة على الأوامر الصوتية، وهي عدم ملاءمة التحدث بصوت مسموع طوال الوقت في الأماكن العامة أو المزدحمة، حيث يمكن لتقنيات Q.ai تمكين النظارة من فهم الأوامر حتى لو نطق بها المستخدم بصوت منخفض جدًا أو عبر حركات عضلات الوجه والفك بدون إصدار صوت تقريبًا. 

تجربة مختلفة عن نظارة ميتا مع تكامل عميق مع سيري

أكد التقرير أن نظارة أبل ستشترك مع نظارة Meta Ray‑Ban في فكرة وجود كاميرا وميكروفون وسماعات تتيح للمستخدم التحدث مع مساعد ذكي عن الأشياء من حوله، والاستماع للموسيقى، والتقاط الصور والفيديو دون إخراج الهاتف من الجيب. 

أوضحت 9to5Mac أن الفارق المحتمل يكمن في مستوى التكامل مع منظومة أبل، حيث يفترض أن تمثل النظارة امتدادًا مباشرًا لـ Siri وApple Intelligence، بحيث يمكن استخدامها للوصول إلى الهاتف والساعة والتطبيقات والخدمات بسلاسة، مع الاعتماد على تقنيات التعرف على الكلام الصامت لتسهيل التفاعل في المواقف التي لا يناسب فيها التحدث بصوت عالٍ. 

إطلاق متوقَّع خلال عام تقريبًا 

أشارت المنصة إلى أنه لا يوجد موعد رسمي حتى الآن لإطلاق نظارة أبل، لكن التقديرات الحالية ترجّح طرحها خلال العام المقبل تقريبًا إذا استمر التطوير بالوتيرة الحالية، مع بقاء التفاصيل النهائية للتصميم والمزايا قيد التغيير حتى المراحل المتقدمة من المشروع.

أكد التقرير أن نظارة Meta Ray‑Ban ستحتفظ على الأرجح بسعر أقل بكثير من نظارة أبل، لكن الرهان لدى أبل سيكون على جودة تجربة الاستخدام وقدرات التعرف على الكلام الصامت والتكامل مع منظومتها، وهي عناصر تتوقع المنصة أن تجعل كثيرًا من المستخدمين مستعدين لتحمل فارق السعر عند طرح النظارة في الأسواق.

نظارة أبل Vision Pro سماعات AirPods لذكاء الاصطناعي Computer Vision نظارات الشمس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة التموين

400 جنيه على البطاقة.. ماذا تفعل إذا لم تصلك رسالة منحة التموين؟

كاهن كنيسة مارجرجس

مصرع كاهن كنيسة مارجرجس بعد سقوطه من الدور الرابع في الإسكندرية

سعر الذهب

600 جنيه| مفاجأة غير متوقعة في سعر الذهب وعيار 21 الآن

صرف معاشات مارس 2026 يبدأ في هذا التوقيت وزيادات لفئات جديدة

صرف معاشات مارس 2026 يبدأ في هذا التوقيت .. وزيادات لفئات جديدة

تحديث بطاقة التموين أونلاين

لصرف 400 جنيه واستمرار الدعم.. خطوات تحديث بطاقة التموين أونلاين فوراً

هل تأخير الاغتسال من الجنابة حتى المغرب يبطل الصيام

هل تأخير الاغتسال من الجنابة حتى المغرب يبطل الصيام؟ دار الإفتاء تحسم الجدل

حمزة عبد الكريم

تصريح عمل .. صحيفة موندو ديبورتيفو تكشف أسباب عودة حمزة عبد الكريم إلى مصر

مشغولات ذهبية

200 جنيه دفعة واحدة.. أسعار الذهب الآن في مصر

ترشيحاتنا

بر الوالدين

الأزهر: عقوق الوالدين ذنب تُعجَّل عقوبته.. وبرهما سبب البركة في الدنيا قبل الآخرة

الجامع الأزهر

ملتقى الجامع الأزهر: بر الوالدين سبب البركة في الدنيا قبل الآخرة

الدكتور عبد الفتاح العواري

عبد الفتاح العواري: القرآن فرقانٌ فرق الله به بين الحق والباطل وبين الرشد والغي

بالصور

رغم الخلافات.. لينا صوفيا تتصرف مثل والدتها في ننسى اللي كان

لينا صوفيا
لينا صوفيا
لينا صوفيا

يارا السكري تتفوق على نفسها في مسلسل على كلاي وتفاجئ جمهور دراما رمضان

يارا السكري
يارا السكري
يارا السكري

لقطات من السجادة الحمراء لحفل جوائز البافتا 2026

جوائز البافتا
جوائز البافتا
جوائز البافتا

الشائعات تلاحق دينا الشربيني وآسر ياسين في اثنين غيرنا

اتنين غيرنا
اتنين غيرنا
اتنين غيرنا

فيديو

هدى الإتربي

نؤة وهي بتتحول .. هدى الإتربي تنشر فيديو جديدا من كواليس مسلسل مناعة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل الغول

وائل الغول يكتب: أصابع على الزناد.. هل تتهيأ إسرائيل لحرب متعددة الجبهات؟

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قبل هذا الكتاب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الوزيرة راندا المنشاوي

المزيد