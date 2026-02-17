أبل تطلق تجربة جديدة لمشاهدة الفيديو بودكاست عبر تطبيق Apple Podcasts

أعلنت شركة أبل في بيان رسمي عبر غرفة الأخبار على موقعها عن تحديث كبير قادم لتطبيق Apple Podcasts خلال الربيع، يضيف تجربة متطورة لمشاهدة الفيديو بودكاست داخل التطبيق بالاعتماد على تقنية البث HTTP Live Streaming المعروفة اختصارًا بـ HLS.

وأوضحت الشركة أن هذا التحديث يستهدف تقديم تجربة مشاهدة عالية الجودة للمستخدمين، مع منح صناع المحتوى مزيدًا من التحكم في طريقة نشر حلقاتهم والاستفادة منها تجاريًا عبر الفيديو.

وأكدت أبل أن هذه الخطوة تمثل مرحلة جديدة في تطور خدمة Apple Podcasts التي بدأت مع إدخال البودكاست إلى iTunes منذ نحو عشرين عامًا، ثم إطلاق تطبيق مستقل للبودكاست قبل أكثر من عقد.

تجربة مشاهدة واستماع مرنة للمستخدمين

أوضحت أبل أن تطبيق Apple Podcasts سيسمح للمستخدمين بالتنقل بسلاسة بين الاستماع الصوتي ومشاهدة الفيديو للحلقات نفسها من داخل التطبيق دون خطوات إضافية.

وذكرت الشركة أن المستخدم سيتمكن من مشاهدة الفيديو في واجهة التطبيق أو التحويل إلى وضع ملء الشاشة الأفقي، بالإضافة إلى تحميل الحلقات لمشاهدتها في وضع عدم الاتصال بالإنترنت.

وأشارت أبل إلى أن تقنية HLS ستقوم بضبط جودة الفيديو تلقائيًا وفقًا لجودة اتصال الإنترنت، سواء عبر شبكات Wi‑Fi أو عبر شبكات الهاتف المحمول، لضمان استمرارية التشغيل بأفضل صورة ممكنة.

أدوات جديدة لصناع البودكاست والفيديو الإعلاني

أكدت أبل أن إمكانات الفيديو الجديدة تمنح صناع البودكاست تحكمًا أكبر في محتواهم، مع دعم التكامل مع عدد من منصات الاستضافة والإعلان عند الإطلاق مثل Acast وART19 وتريتون عبر Omny Studio ومجموعة SiriusXM بما يشمل AdsWizz وSimplecast.

وأوضحت الشركة أن التحديث سيسمح لأول مرة بإدراج إعلانات فيديو ديناميكية داخل الحلقات، بما في ذلك الإعلانات التي يقدمها نفس مقدم البرنامج، ما يفتح الباب أمام الاستفادة من سوق الإعلانات المرئية مع الحفاظ على سيطرة كاملة من جانب صانع المحتوى.

وذكرت أبل أن دمج الفيديو سيتم داخل البرامج الحالية دون التأثير على عدد المتابعين أو نتائج التحميل، مع إمكانية الاستمرار في تحقيق الدخل عبر الرعايات والإعلانات الديناميكية، مع الإشارة إلى أن الشركة لن تفرض رسومًا على الاستضافة أو التوزيع سواء عبر RSS التقليدي أو فيديو HLS، بينما سيتم احتساب رسوم على شبكات الإعلانات المشاركة وفق عدد مرات عرض الإعلانات داخل الفيديو.

دعم أوسع للمحتوى ومزايا تجربة الاستخدام

أشارت أبل إلى أن إضافة دعم فيديو HLS تأتي استكمالًا لمجموعة من المزايا الحالية في Apple Podcasts، المتاحة في أكثر من 170 دولة ومنطقة حول العالم.

وذكرت الشركة أن التطبيق يتيح للمستخدمين الوصول إلى ملايين البرامج عبر مئات الفئات، مع تخصيص تجربة الاستماع والمشاهدة عبر مزايا مثل تعزيز وضوح الحوار، والتحكم في سرعة التشغيل، وإنشاء الفصول تلقائيًا، وروابط زمنية، ونصوص مكتوبة للحلقات المتاحة بعدة لغات.

وأكدت أبل أن المستمعين يمكنهم دعم صناع المحتوى مباشرة من خلال الاشتراكات المدفوعة، التي تقدم مزايا إضافية مثل الحلقات الحصرية أو الاستماع بدون إعلانات.

إتاحة الميزة في النسخ التجريبية والطرح الرسمي

أعلنت أبل أن دعم فيديو HLS في Apple Podcasts متاح بدءًا من اليوم للاختبار في الإصدارات التجريبية من iOS 26.4 وiPadOS 26.4 وvisionOS 26.4. وذكرت الشركة أن تجربة الفيديو الجديدة ستصل خلال الربيع إلى مستخدمي iPhone وiPad وApple Vision Pro، بالإضافة إلى واجهة Apple Podcasts على الويب عبر موقع podcasts.apple.com.

وأوضحت أبل أن كتالوج البودكاست الخاص بها متاح بالفعل على أجهزة iPhone وiPad وMac وApple Watch وCarPlay وVision Pro، إلى جانب الويب، مع إتاحة معلومات إضافية لصناع المحتوى ووثائق الدعم الفني عبر موقع podcasters.apple.com لتمكينهم من إعداد وإدارة حلقات الفيديو الجديدة.