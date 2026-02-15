قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تخفيضات أبل في عطلة الرؤساء .. أفضل عروض آيفون و آيباد و Watch هذا الأسبوع

آيفون
آيفون
احمد الشريف

كشفت منصة CNN Underscored أن عروض عطلة الرؤساء 2026 تتضمن خصمًا يصل إلى 100 دولار على ساعة Apple Watch Series 11، لتعود إلى أقل سعر لها حتى الآن عبر متاجر مثل أمازون وبست باي ومتجر أبل نفسه في بعض العروض المحددة.​

أوضحت المنصة أن التخفيضات تمتد إلى سماعات AirPods 4 وAirPods Pro، إلى جانب حواسب iPad وأجهزة ماك المختارة، مع تأكيد أن كثيرًا من هذه الأسعار يطابق أو يقترب من أدنى أسعار تم تسجيلها في مواسم تخفيضات سابقة مثل الجمعة البيضاء.​

خصومات على آيباد وماك قبل انتهاء المخزون

أشارت CNN Underscored إلى أن آيباد من الجيل العاشر وآيباد آير حصلا على تخفيضات ملحوظة، حيث انخفضت أسعار بعض الطرازات المزودة بسعة تخزين أعلى أو اتصال خلوي إلى مستويات أقل من التسعير الرسمي بمئات الدولارات حسب العرض والمتجر.​

أكد التقرير أن بعض موديلات ماك بوك برو وماك بوك آير المعتمدة على شرائح M3 وM2 معرضة للنفاد السريع، إذ تستغل المتاجر موسم عطلة الرؤساء لتصفية مخزون الأجيال الأقدم قبل وصول تحديثات حواسب ماك الجديدة المنتظرة خلال 2026.​

AirTag وإكسسوارات آيفون بأسعار أقل من المعتاد

أوضحت المنصة أن عروض أبل في عطلة الرؤساء تشمل أيضًا تخفيضات على ملحقات مثل AirTag وحافظات آيفون وسماعات Beats، حيث تُباع حزم AirTag متعددة القطع بأسعار تقل بنحو 25 إلى 30% عن السعر الأصلي، ما يجعلها فرصة مناسبة لمن يرغب في تأمين الحقائب والمفاتيح والمقتنيات الشخصية.​

أشارت CNN Underscored إلى أن بعض أغطية آيفون الأصلية، إضافة إلى كابلات الشحن السريعة وبعض قواعد الشحن اللاسلكي، متاحة كذلك بخصومات معتبرة، لكنها غالبًا ما تكون لفترة محدودة أو حتى انتهاء الكمية، ما يدفع المنصة إلى التوصية بالشراء السريع لمن استقر على منتج معين.​

نصائح للاستفادة بأقصى قدر من التخفيضات

أكد التقرير أن أفضل طريقة للاستفادة من تخفيضات أبل في عطلة الرؤساء هي مقارنة الأسعار بين أكثر من متجر في الوقت نفسه، خاصة بين أمازون وبست باي ومتجر أبل ومتاجر الإلكترونيات المحلية، لأن قيمة الخصم قد تختلف من متجر لآخر أو تُربط أحيانًا ببرامج استبدال الأجهزة القديمة.​

أوضحت CNN Underscored أن المنصة تجمع في دليل واحد ما تعتبره «أفضل 29 صفقة» على منتجات أبل خلال عطلة الرؤساء 2026، مع تحديث مستمر للعروض المتغيرة على مدار عطلة نهاية الأسبوع، لتنبيه المستهلك إلى أي تخفيضات جديدة تظهر على الأجهزة الأحدث أو الملحقات المطلوبة بكثرة.

