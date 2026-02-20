قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الكاف يحدد 24 فبراير آخر موعد لاعتماد ملاعب ومواعيد الأدوار الإقصائية ببطولتي إفريقيا
حبينا ناس متسواش .. ياسمين عبد العزيز تثير الجدل بفيديو صادم
ترامب بعد حكم إلغاء الرسوم الجمركية: بعض أعضاء المحكمة العليا عار على أمريكا
مسلسل صحاب الأرض الحلقة 3 | قوات الاحتلال تستولى على جثث بمستشفى الوديان.. وشاب ينقذ ابنة إياد نصار من يد إسرائيلي
دخل شهري ثابت وآمن من الدولة.. تفاصيل طرح سند المواطن عبر مكاتب البريد
حصريًا.. إذاعة مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا عبر إكسترا لايف الليلة
عندي أحفاد ولازم أحترمهم .. غادة عبد الرازق تتحدث عن دورها بفيلم حين ميسرة
تشكيل مواجهة الأخدود والقادسية بالدوري السعودي
ثلاثي هجومي .. تشكيل الزمالك أمام حرس الحدود
تشكيل ناري لفريق سيراميكا كليوباترا لمواجهة بيراميدز
تشكيل مواجهة ضمك والشباب بالدوري السعودي
تصاعد التوتر.. ألمانيا تدعو مواطنيها إلى مغادرة إيران فورا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مقارنة شاملة بين أبل ووتش سيريز 11 وسيريز 10.. التصميم والميزات والسعر

أبل
أبل
احمد الشريف

كشفت مواقع متخصصة من بينها صفحة المقارنة الرسمية لأبل أن أبل ووتش سيريز 11 وسيريز 10 تحتفظان بنفس التصميم العام تقريبًا مع هيكل مستطيل بحواف مستديرة وخامات من الألومنيوم أو التيتانيوم، لكن سيريز 11 تأتي بحواف شاشة أنحف قليلًا مع إضافة لون Space Gray جديد في فئة الألومنيوم.

أوضحت المنصات أن كلتا الساعتين تتوفران بمقاسين متقاربين (42 و46 ملم في سيريز 11 مقابل 41 و45 ملم في سيريز 10)، مع الاعتماد على شاشة LTPO OLED في الجيلين، إلا أن سيريز 11 تقدّم سطوعًا أعلى وتحسينًا في كفاءة استهلاك الطاقة، إلى جانب زجاج أمامي أكثر مقاومة للخدش بمعدل يصل إلى الضعف في نسخ الألومنيوم.

الميزات الصحية و الذكاء الاصطناعي

أشارت تقارير متخصصة إلى أن أبل ووتش سيريز 10 قدّمت بالفعل مجموعة واسعة من مزايا تتبع اللياقة والصحة مثل قياس معدل ضربات القلب، وتخطيط القلب ECG، ومراقبة النوم، مع دعم إشعارات اضطراب النبض وبعض تنبيهات السلامة مثل اكتشاف السقوط.

أكدت هذه التقارير أن سيريز 11 تبني على هذه القدرات مع إضافة تحسينات على خوارزميات تتبع النوم وتمارين اللياقة، إلى جانب مزايا مدعومة بالذكاء الاصطناعي مثل «Workout Buddy» التي تقترح خطط تمرين ذكية، وتحسين دقة المقاييس الصحية بفضل المعالج الجديد S11، مع الإشارة إلى عودة ميزة قياس تشبع الأكسجين في الدم SpO₂ في بعض الأسواق.

الأداء والبطارية والاتصال

أوضحت مصادر تقنية أن أبل ووتش سيريز 10 اعتمدت على معالج جديد أكثر كفاءة مقارنة بالجيل السابق، لكنها حافظت على نفس زمن التشغيل تقريبًا مع يوم من الاستخدام في معظم السيناريوهات، اعتمادًا على نمط الاستخدام ومستوى السطوع وتفعيل ميزة الشاشة العاملة دائمًا.

أشارت تقارير مقارنة أخرى إلى أن سيريز 11 تنتقل إلى شريحة S11 مع تحسين في إدارة الطاقة يسمح بالوصول إلى زمن تشغيل يصل إلى 24 ساعة في الاستخدام النموذجي، مع الإبقاء على خيارات الاتصال GPS أو GPS + Cellular، وإضافة نظام هوائيات مزدوج لتحسين قوة الإشارة في الاتصالات والبيانات، مع استمرار دعم Bluetooth 5.3 وWi‑Fi 4 في الجيلين.

الأسعار الرسمية وخيارات الشراء

أكدت مواقع مثل TechRadar وAppleInsider أن أبل ووتش سيريز 10 طُرحت بسعر يبدأ من 399 دولارًا لنسخة الألومنيوم بمقاس 41 أو 42 ملم بنسخة GPS فقط، و429 دولارًا للمقاس الأكبر، مع زيادة تقارب 100 دولار إضافية لنسخ GPS + Cellular، ووصول سعر موديلات التيتانيوم حتى 699 و749 دولارًا بحسب المقاس.

أوضحت تقارير تسعير حديثة أن أبل حافظت على نفس الأسعار تقريبًا مع سيريز 11، حيث يبدأ السعر من 399 دولارًا لنسخة الألومنيوم 42 ملم و429 دولارًا لنسخة 46 ملم، مع استمرار فارق السعر نفسه لنسخ الاتصال الخلوي والتيتانيوم، وهو ما يعني أن قرار الترقية يعتمد بشكل أكبر على احتياج المستخدم لعمر بطارية أطول وبعض التحسينات الصحية والبرمجية أكثر من كونه قفزة في التصميم أو السعر.

أبل ووتش سيريز 11 أبل ووتش سيريز 11 الذكاء الاصطناعي Wi‑Fi 4

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه كاملة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 اليوم

800 جنيه كاملة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 اليوم

موعد زيادة المرتبات والمعاشات

قبل العيد؟.. موعد زيادة المرتبات والمعاشات بعد إعلان الحكومة رسميًا

الأب ونجله

ضحايا فيديو الخرطوش.. ضبط المتهمين بالتعدي على أب وابنه في القليوبية

جانب من الواقعة

شقيق ضحية فيديو إطلاق الخرطوش : مجهولون استهدفوه ونجله بعد صلاة العشاء

صورة من الفيديو

خرج من التراويح فعاد بالرصاص.. أسرة ضحية فيديو الخرطوش تكشف كواليس ليلة دامية عاشها الأب وطفله

اسعار الذهب

ارتفاع اسعار الذهب اليوم الجمعة 20-2-2026.. كم سعر عيار 21؟

جانب من الواقعة

الأمن يفحص تعدي مجهولين على مواطن وصغير في أحد شوارع باسوس

الزبادي

تحذير من تناول الزبادي يوميا على سحور رمضان.. يهدد صحتك

ترشيحاتنا

نجيب ساويرس

نجيب ساويرس لأولاده: حافظوا على علاقتكم الحلوة بربنا إلى الأبد

نجيب ساويرس

ساويرس: من غير فلوس شخصيتي مكنتش هتتغير.. بس عطائي كان هيقل

ساويرس

ساويرس: تواصلت مع حكومتي اليونان وإيطاليا لتنفيذ فكرة جزيرة اللاجئين.. ومحصلش

بالصور

مسلسل الكينج الحلقة 3 .. القبض على محمد عادل إمام .. وعمرو عبد الجليل يطلب الزواج من حنان مطاوع

محمد عادل إمام
محمد عادل إمام
محمد عادل إمام

وصفة سهلة وطعم غني.. طريقة عمل بطاطس محشية باللحمة المفرومة

طريقة عمل البطاطس المحشية باللحمة المفرومة
طريقة عمل البطاطس المحشية باللحمة المفرومة
طريقة عمل البطاطس المحشية باللحمة المفرومة

لمرضى السكري.. نصائح بسيطة لتناول الحلويات بأمان في شهر رمضان

نصائح لتناول مرضى السكري الحلويات بأمان في شهر رمضان
نصائح لتناول مرضى السكري الحلويات بأمان في شهر رمضان
نصائح لتناول مرضى السكري الحلويات بأمان في شهر رمضان

من أعماق البحر إلى شوارع دهب.. أول مسحراتية مسيحية: رمضان فرصة لتعزيز التآلف والمودة داخل المجتمع | صور

أول مسحراتيه مسيحية تهنئ المسلمين برمضان فى دهب
أول مسحراتيه مسيحية تهنئ المسلمين برمضان فى دهب
أول مسحراتيه مسيحية تهنئ المسلمين برمضان فى دهب

فيديو

عودة عبلة كامل

قبول رباني.. عودة قوية لعبلة كامل تشعل تفاعل الجمهور في إعلان رمضان 2026

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

المزيد