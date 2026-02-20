مقارنة شاملة بين أبل ووتش سيريز 11 وسيريز 10.. التصميم والميزات والسعر

كشفت مواقع متخصصة من بينها صفحة المقارنة الرسمية لأبل أن أبل ووتش سيريز 11 وسيريز 10 تحتفظان بنفس التصميم العام تقريبًا مع هيكل مستطيل بحواف مستديرة وخامات من الألومنيوم أو التيتانيوم، لكن سيريز 11 تأتي بحواف شاشة أنحف قليلًا مع إضافة لون Space Gray جديد في فئة الألومنيوم.

أوضحت المنصات أن كلتا الساعتين تتوفران بمقاسين متقاربين (42 و46 ملم في سيريز 11 مقابل 41 و45 ملم في سيريز 10)، مع الاعتماد على شاشة LTPO OLED في الجيلين، إلا أن سيريز 11 تقدّم سطوعًا أعلى وتحسينًا في كفاءة استهلاك الطاقة، إلى جانب زجاج أمامي أكثر مقاومة للخدش بمعدل يصل إلى الضعف في نسخ الألومنيوم.

الميزات الصحية و الذكاء الاصطناعي

أشارت تقارير متخصصة إلى أن أبل ووتش سيريز 10 قدّمت بالفعل مجموعة واسعة من مزايا تتبع اللياقة والصحة مثل قياس معدل ضربات القلب، وتخطيط القلب ECG، ومراقبة النوم، مع دعم إشعارات اضطراب النبض وبعض تنبيهات السلامة مثل اكتشاف السقوط.

أكدت هذه التقارير أن سيريز 11 تبني على هذه القدرات مع إضافة تحسينات على خوارزميات تتبع النوم وتمارين اللياقة، إلى جانب مزايا مدعومة بالذكاء الاصطناعي مثل «Workout Buddy» التي تقترح خطط تمرين ذكية، وتحسين دقة المقاييس الصحية بفضل المعالج الجديد S11، مع الإشارة إلى عودة ميزة قياس تشبع الأكسجين في الدم SpO₂ في بعض الأسواق.

الأداء والبطارية والاتصال

أوضحت مصادر تقنية أن أبل ووتش سيريز 10 اعتمدت على معالج جديد أكثر كفاءة مقارنة بالجيل السابق، لكنها حافظت على نفس زمن التشغيل تقريبًا مع يوم من الاستخدام في معظم السيناريوهات، اعتمادًا على نمط الاستخدام ومستوى السطوع وتفعيل ميزة الشاشة العاملة دائمًا.

أشارت تقارير مقارنة أخرى إلى أن سيريز 11 تنتقل إلى شريحة S11 مع تحسين في إدارة الطاقة يسمح بالوصول إلى زمن تشغيل يصل إلى 24 ساعة في الاستخدام النموذجي، مع الإبقاء على خيارات الاتصال GPS أو GPS + Cellular، وإضافة نظام هوائيات مزدوج لتحسين قوة الإشارة في الاتصالات والبيانات، مع استمرار دعم Bluetooth 5.3 وWi‑Fi 4 في الجيلين.

الأسعار الرسمية وخيارات الشراء

أكدت مواقع مثل TechRadar وAppleInsider أن أبل ووتش سيريز 10 طُرحت بسعر يبدأ من 399 دولارًا لنسخة الألومنيوم بمقاس 41 أو 42 ملم بنسخة GPS فقط، و429 دولارًا للمقاس الأكبر، مع زيادة تقارب 100 دولار إضافية لنسخ GPS + Cellular، ووصول سعر موديلات التيتانيوم حتى 699 و749 دولارًا بحسب المقاس.

أوضحت تقارير تسعير حديثة أن أبل حافظت على نفس الأسعار تقريبًا مع سيريز 11، حيث يبدأ السعر من 399 دولارًا لنسخة الألومنيوم 42 ملم و429 دولارًا لنسخة 46 ملم، مع استمرار فارق السعر نفسه لنسخ الاتصال الخلوي والتيتانيوم، وهو ما يعني أن قرار الترقية يعتمد بشكل أكبر على احتياج المستخدم لعمر بطارية أطول وبعض التحسينات الصحية والبرمجية أكثر من كونه قفزة في التصميم أو السعر.