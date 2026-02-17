قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الخميس أول أيام شهر رمضان المبارك في مصر
دار الإفتاء: بعد غد الخميس أول أيام شهر رمضان المبارك
صديق الأمس منافس اليوم .. سيراميكا كليوباترا يضيف الثاني في الزمالك بصاروخية بلحاج
بعد حلوان.. تعذر رؤية هلال شهر رمضان في مرصد جنوب أسوان
الأردن يعلن الخميس أول أيام شهر رمضان المبارك
الإفراج عن البلوجر نورهان حفظي عقب براءتها من تهمة تعاطي المخدرات
موعد أول صلاة للمغرب في رمضان.. هتصوم كام ساعة
رسميا.. غدا الأربعاء أول أيام شهر رمضان في فلسطين
تراجع كبير في أسعار الذهب.. وعيار 18 يهبط تحت الـ 5600
الأردن: الخميس أول أيام شهر رمضان المبارك
8 دول تعلن الخميس أول أيام شهر رمضان المبارك
العراق: غدا الأربعاء أول أيام شهر رمضان المبارك
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

أخبار التكنولوجيا| أفضل سوار رياضي لتتبع اللياقة البدنية.. أبل تطلق جهاز MacBook اقتصادي بشاشة 12.9 بوصة

أحدث أخبار التكنولوجيا
لمياء الياسين

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

بأقل من 70 دولارا.. أفضل سوار رياضي لتتبع اللياقة البدنية

لم يمضِ سوى أيام قليلة على ظهور سوار هواوي باند 11 برو لأول مرة على الإنترنت. والآن، كشف تقرير جديد من موقع WinFuture عن معظم التفاصيل، بما في ذلك المواصفات الكاملة وصور إضافية لجهاز تتبع اللياقة البدنية القادم من هواوي.

أظهر التسريب السابق سوار Band 11 Pro باللونين الأخضر والأزرق فقط. أما التقرير الأخير، فيضيف خياراً ثالثاً وهو اللون الأسود.

إلى جانب الألوان، قد يحصل المستخدمون أيضاً على خيارات متعددة للهيكل، حيث يُقال إنه متوفر بنوعين الألومنيوم ومزيج من سبائك التيتانيوم والألومنيوم و كما ستضمن هواوي مقاومة للماء حتى عمق 50 متراً، بالإضافة إلى حصوله على شهادة IP67.

بسعر مفاجأة.. أبل تطلق جهاز MacBook اقتصادي بشاشة 12.9 بوصة

تُحضّر آبل أخيرًا لجهاز ماك بوك بسعر أقل، وتشير تفاصيل جديدة إلى أنه لن يكون مجرد نسخة مُخفّضة من ماك بوك إير. 

وفقًا لمارك جورمان من بلومبيرج، تعمل الشركة على طراز أكثر اقتصادية من المتوقع طرحه في مارس 2026 تقريبًا
وتشير الشائعات إلى أن سعره سيتراوح بين 599 دولارًا و 799 دولارًا، مما سيضعه في مرتبة أدنى من تشكيلة MacBook Air الحالية وأقرب إلى فئة Chromebook.

بدون زيادة أسعار.. شاومي تطلق سلسلة هواتف جديدة إليك أهم موصفاتها

أعلنت شركة شاومي عن قرب إطلاقها لسلسلة هواتف Xiaomi 17 مع زيادة في السعر تتجاوز 20% ببعض المناطق.

وكشف تسريب جديد عن صورة مختلفة تمامًا لبقية العالم. فبحسب موقع Dealabs ، سيتم إطلاق هاتفي Xiaomi 17 وXiaomi 17 Ultra عالميًا دون أي زيادة في السعر.

وأفاد موقع Dealabs أن شركة شاومي تُبقي أسعار هواتفها في أوروبا مطابقة لأسعار سلسلة Xiaomi 15 وتقدم الهواتف الجديدة تحسيناتٍ ملحوظة، خاصةً في سعة البطارية وكفاءتها.

فيفو تغزو الأسواق بهاتفها الجديد Vivo X300 FE.. إليك كل ما تحتاج معرفتها الياسين

من المتوقع أن تكشف شركة فيفو عن هاتف Vivo X300 FE بعد فترة وجيزة من إطلاق سلسلة V70، المقرر طرحها ويُرجح أن يُعلن عن X300 FE رسميًا في مارس كأرخص هاتف ضمن سلسلة X300.

 ويبدو وصوله في مارس أمرًا واردًا نظرًا لحصوله على العديد من الشهادات وظهوره أيضًا على منصة Geekbench . وفي تطور جديد، كشف تسريب جديد عن سعة ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) وسعة التخزين وخيارات الألوان المتاحة للجهاز.

"أبل" تحدد 4 مارس موعدًا لحدث خاص دون الكشف عن مفاجآتها

أرسلت شركة آبل ، دعوات لحضور حدث خاص قد يشهد الإعلان عن ما يصل إلى ثمانية أجهزة جديدة ويبدو أن عملاق التكنولوجيا  على وشك الكشف عن شيء كبير في غضون أسابيع فعادة ما تستضيف شركة آبل حدثًا رئيسيًا في شهر سبتمبر في مقرها الرئيسي في آبل بارك في كوبرتينو، كاليفورنيا، للكشف عن طرازات آيفون الرائدة الجديدة - مثل آيفون 17 الذي صدر العام الماضي .

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نسمات الخير

