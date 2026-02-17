فيفو تغزو الأسواق بهاتفها الجديد Vivo X300 FE.. إليك كل ما تحتاج معرفته

من المتوقع أن تكشف شركة فيفو عن هاتف Vivo X300 FE بعد فترة وجيزة من إطلاق سلسلة V70، المقرر طرحها ويُرجح أن يُعلن عن X300 FE رسميًا في مارس كأرخص هاتف ضمن سلسلة X300.

ويبدو وصوله في مارس أمرًا واردًا نظرًا لحصوله على العديد من الشهادات وظهوره أيضًا على منصة Geekbench . وفي تطور جديد، كشف تسريب جديد عن سعة ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) وسعة التخزين وخيارات الألوان المتاحة للجهاز.

مواصفات وخيارات ألوان هاتف Vivo X300 FE

بحسب التسريبات، سيتوفر هاتف Vivo X300 FE بنسختين، الأولى بسعة 12 جيجابايت + 256 جيجابايت، والثانية بسعة 12 جيجابايت + 512 جيجابايت. للتذكير، كان هاتف X200 FE متوفراً أيضاً بنفس المواصفات.



يقال أن جهاز X300 FE سيأتي بخيارات اللونين الأزرق والأسود، ولكن من المحتمل أن يكون متاحًا بخيارات أكثر اعتمادًا على السوق.

مواصفات هاتف Vivo X300 FE

من المتوقع أن يتميز هاتف Vivo X300 FE، الذي انتشرت شائعات عنه، بتصميم رائد صغير الحجم وشاشة LTPO AMOLED مقاس 6.31 بوصة تدعم معدل تحديث 120 هرتز ودقة عرض عالية لأداء سلس. ومن المرجح أن يعمل بمعالج Snapdragon 8 من الجيل الخامس ، مقترنًا بذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 16 جيجابايت ونظام Android 16، بهدف تقديم أداء قوي بمستوى الهواتف الرائدة ضمن تصميم أصغر.

من المتوقع أن يضم الجهاز، فيما يتعلق بالكاميرات، نظام كاميرا ثلاثية العدسات، تتألف من مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل، وعدسة تقريب بصري بيريسكوبية بدقة 50 ميجابكسل وتقريب بصري 3x، وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 50 ميجابكسل. وقد يحتوي أيضًا على بطارية كبيرة بسعة 6500 مللي أمبير مع دعم الشحن السريع السلكي بقوة 90 واط والشحن اللاسلكي بقوة 40 واط. ومن المتوقع أيضًا أن يتضمن مواصفات أخرى، مثل مستشعر بصمة الإصبع بالموجات فوق الصوتية المدمج في الشاشة، ومكبري صوت، ومحرك خطي للمحور السيني.