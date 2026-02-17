قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد شوبير ينتقد صفقات الأهلي: دفع فلوس كتير في لاعيبة ملهاش لازمة
متمسكون بأرضهم رغم قسوة الظروف.. لقطات حية لـ الفلسطينيين من معبر رفح
الآن رسميًا.. ميلاد هلال رمضان 2026 فلكيًا بانتظار رصده
القوات المسلحة تجرى مراسم تسليم وتسلم القيادة بحضور وزير الدفاع والفريق أول عبد المجيد صقر
معبر رفح يستقبل دفعة جديدة من الفلسطينيين العائدين إلى غزة والقادمين لتلقي العلاج
عماد متعب لـ صدى البلد قبل قرعة دوري أبطال إفريقيا: ربنا يستر وإيدي تبقي خفيفة
مصدر أمنى يرد على شائعة وفاة سودانية فى مواجهة أمنية بالقاهرة| تفاصيل
سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 17-2-2026
البرازيلية كاثلين سوزا تعلن إسلامها وسط احتفاء كبير بـ النصر السعودي
مواعيد مباريات الزمالك والمصري في ربع نهائي الكونفدرالية
رئيس الوزراء يُنيب وزير الأوقاف لحضور احتفال دار الإفتاء باستطلاع رؤية هلال شهر رمضان
إيران: الوكالة الدولية ستلعب دورا رئيسيا في أي اتفاق نووي بين طهران وواشنطن
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فيفو تغزو الأسواق بهاتفها الجديد Vivo X300 FE.. إليك كل ما تحتاج معرفته

لمياء الياسين

من المتوقع أن تكشف شركة فيفو عن هاتف Vivo X300 FE بعد فترة وجيزة من إطلاق سلسلة V70، المقرر طرحها ويُرجح أن يُعلن عن X300 FE رسميًا في مارس كأرخص هاتف ضمن سلسلة X300.

 ويبدو وصوله في مارس أمرًا واردًا نظرًا لحصوله على العديد من الشهادات وظهوره أيضًا على منصة Geekbench . وفي تطور جديد، كشف تسريب جديد عن سعة ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) وسعة التخزين وخيارات الألوان المتاحة للجهاز.

مواصفات وخيارات ألوان هاتف Vivo X300 FE

مواصفات وخيارات ألوان هاتف Vivo X300 FE
 

بحسب التسريبات، سيتوفر هاتف Vivo X300 FE بنسختين، الأولى بسعة 12 جيجابايت + 256 جيجابايت، والثانية بسعة 12 جيجابايت + 512 جيجابايت. للتذكير، كان هاتف X200 FE متوفراً أيضاً بنفس المواصفات.


يقال أن جهاز X300 FE سيأتي بخيارات اللونين الأزرق والأسود، ولكن من المحتمل أن يكون متاحًا بخيارات أكثر اعتمادًا على السوق.

مواصفات هاتف Vivo X300 FE 
من المتوقع أن يتميز هاتف Vivo X300 FE، الذي انتشرت شائعات عنه، بتصميم رائد صغير الحجم وشاشة LTPO AMOLED مقاس 6.31 بوصة تدعم معدل تحديث 120 هرتز ودقة عرض عالية لأداء سلس. ومن المرجح أن يعمل بمعالج Snapdragon 8 من الجيل الخامس ، مقترنًا بذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 16 جيجابايت ونظام Android 16، بهدف تقديم أداء قوي بمستوى الهواتف الرائدة ضمن تصميم أصغر.

من المتوقع أن يضم الجهاز، فيما يتعلق بالكاميرات، نظام كاميرا ثلاثية العدسات، تتألف من مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل، وعدسة تقريب بصري بيريسكوبية بدقة 50 ميجابكسل وتقريب بصري 3x، وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 50 ميجابكسل. وقد يحتوي أيضًا على بطارية كبيرة بسعة 6500 مللي أمبير مع دعم الشحن السريع السلكي بقوة 90 واط والشحن اللاسلكي بقوة 40 واط. ومن المتوقع أيضًا أن يتضمن مواصفات أخرى، مثل مستشعر بصمة الإصبع بالموجات فوق الصوتية المدمج في الشاشة، ومكبري صوت، ومحرك خطي للمحور السيني.

ذاكرة الوصول العشوائي هاتف Vivo X300 FE أرخص هاتف سعة ذاكرة سعة التخزين

ترامب يلوح بدور حاسم في مفاوضات إيران| بهذه الشروط

ترامب يلوح بدور حاسم في مفاوضات إيران| بهذه الشروط

صورة أرشيفية

ضبط عاملة بتهمه إنهاء حياة سيدة عجوز مسنه بقصد سرقة مشغولاتها الذهبية بزفتي| القصة الكاملة

صورة أرشيفية

الدستورية العليا تُسقط قرار تعديل جداول المخدرات.. خبير قانوني يكشف تداعيات الحكم على القضايا والأحكام الباتة

القوات المسلحة تجرى مراسم تسليم وتسلم القيادة بحضور وزير الدفاع والفريق أول عبد المجيد صقر

رئيس الأركان يعود إلى مصر عقب انتهاء زيارته للكويت بحث فيها التعاون العسكري

طريقة عمل صينية الكفتة مع الطماطم

لماذا يعود الرجل بعد الانفصال؟ علم النفس يجيب

القوات المسلحة تجرى مراسم تسليم وتسلم القيادة بحضور وزير الدفاع والفريق أول عبد المجيد صقر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نسمات الخير

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: إن الله لا يصلح عمل المفسدين

