أبل تعلن عن حدث خاص في 4 مارس بنيويورك للكشف عن أجهزة جديدة

أعلنت منصة AppleInsider أن شركة أبل وجهت دعوات رسمية لحضور حدث خاص يوم 4 مارس 2026، يقام في مدينة نيويورك بالتزامن مع فعاليات أخرى في لندن وشنغهاي.

وأوضحت المنصة أن الحدث يأتي بدعوات محدودة للحضور، ومن دون أي تأكيد حتى الآن على بثه مباشرة عبر الإنترنت، ما يشير إلى أنه أقرب لفعالية مغلقة تستعرض فيها الشركة منتجات مختارة بحضور الصحافة والضيوف.

وأكد التقرير أن أبل لم تكشف في الدعوة عن طبيعة المنتجات المنتظر الإعلان عنها، واكتفت بعرض شعار بصري يحمل هوية الحدث من دون تقديم تفاصيل إضافية.

توقعات بإطلاق جيل جديد من MacBook Pro وMacBook Air

أشارت AppleInsider إلى أن الجيل الجديد من معالجات أبل M5 يعد من أبرز المرشحين للظهور خلال الحدث، خاصة بعد انتقال أجهزة iPad Pro وApple Vision Pro وMacBook Pro مقاس 14 بوصة إلى شرائح Apple Silicon الأحدث في أكتوبر 2025.

وذكرت المنصة أن هذا التحديث يترك مساحة أمام طرازات أخرى من عائلة ماك للحصول على ترقية إلى شرائح M5 Pro وM5 Max، وعلى رأسها MacBook Pro مقاس 14 و16 بوصة.

وأوضحت أن MacBook Air قد يحصل هو الآخر على نسخة جديدة بمعالج M5، خصوصًا أن الجيل المزود بمعالج M4 ظهر في مارس 2025، ما يجعل التحديث في أوائل 2026 قريبًا من دورة تحديث سنوية تقريبًا.

احتمال الكشف عن ماك بوك

أكدت AppleInsider أن من بين السيناريوهات المطروحة بقوة ظهور ماك بوك جديد يعتمد على معالج A18 Pro المستخدم في هواتف آيفون بدلًا من شرائح M-series التقليدية في أجهزة ماك.

وذكرت المنصة أن التسريبات تشير إلى أن هذا الجهاز قد يأتي بعدة ألوان وبسعر يتراوح بين 699 و750 دولارًا تقريبًا، ليقدم خيارًا أقل تكلفة من أجهزة ماك بوك الحالية.

وأشارت إلى أن التوقعات تربط موعد إطلاق هذا الماك الاقتصادي بشهر مارس، ما يجعله مرشحًا للظهور خلال حدث 4 مارس إلى جانب أجهزة ماك أخرى إذا رأت أبل أن الجهاز يستحق تقديمًا خاصًا في فعالية رسمية.

تحديثات محتملة لسلسلة آيباد ومن ضمنها iPad mini

أوضحت AppleInsider أن أجهزة iPad Air تعد من المرشحين للحصول على تحديث جديد خلال الفترة المقبلة، بعد حصولها على معالج M3 في آخر تحديث في مارس 2025.

وذكرت المنصة أن الخطط المتوقعة تشير إلى ترقية شريحة iPad Air إلى معالج M4، مع احتمال حصول iPad الأساسي على ترقية من معالج A16 إلى A17 في الفترة نفسها.

وأشارت إلى أن iPad mini، الذي حصل آخر مرة على تحديث في أكتوبر 2024 بمعالج A17 Pro، قد يشهد نقلة أكبر مع اعتماد شريحة A20 Pro وشاشة بتقنية OLED وفق التسريبات، وهو ما يجعله أيضًا ضمن قائمة الأجهزة المحتملة للظهور في هذا الحدث أو خلال 2026 بشكل عام.

حديث عن إطلاق مبكر لهاتف iPhone 17e

ذكرت AppleInsider أن هاتف iPhone 17e يدخل هو الآخر في دائرة التوقعات الخاصة بحدث 4 مارس، بعد تداول تقارير سابقة ترجح إطلاقه في فبراير ضمن دورة تحديث سنوية للهاتف.

وأوضحت المنصة أن تأجيل الإعلان إلى مارس يظل احتمالًا واردًا، خاصة مع وجود فعالية رسمية في هذا التوقيت يمكن أن تستضيف الإعلان عن الهاتف.

وأكد التقرير أن التسريبات الحالية تشير إلى أن iPhone 17e قد يأتي بشاشة OLED قياس 6.1 بوصة بمعدل تحديث 60 هرتز تدعم ميزة الشاشة الدائمة Always-On، إلى جانب اعتماد تصميم Dynamic Island بدلًا من النتوء التقليدي في أعلى الشاشة.

استبعاد تحديثات كبيرة لأجهزة ماك المكتبية

أشارت AppleInsider إلى أن احتمالات ظهور أجهزة ماك المكتبية خلال حدث 4 مارس تبدو ضعيفة وفق الجدول الزمني المتوقع لتحديث هذه الفئة من المنتجات.

وذكرت المنصة أن iMac حصل على معالج M4 في نوفمبر 2024، بينما نال Mac mini ترقيات إلى معالجي M4 وM4 Pro في الفترة نفسها، ما يجعل توقيت الحدث مبكرًا نسبيًا على جيل جديد من هذه الأجهزة.

وأوضحت أن التوقعات تشير إلى أن تحديثات ماك المكتبي، بما في ذلك Mac Studio، قد تصل في وقت لاحق من 2026، مع استمرار الشكوك حول مستقبل Mac Pro واحتمال الاكتفاء بالتركيز على Mac Studio كخيار أساسي لأجهزة المكتب الاحترافية.