إحالة مسئولين بالإدارات الهندسية والأملاك للتحقيق بسبب التقصير.. فيديو

أكد وائل فايز، المتخصص في أخبار وزارة التنمية المحلية والبيئة، أن حملات التفتيش المفاجئة التي تنفذها وزارة التنمية المحلية كشفت عن مخالفات متنوعة خلال المرور الأخير بمحافظتي الجيزة والقليوبية، مشيرًا إلى إحالة عدد من المسئولين إلى جهات التحقيق بسبب التقصير الإداري.

وقال فايز، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد دياب والإعلامية روان أبو العينين في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن قطاع التفتيش بوزارة التنمية المحلية ينفذ جولات مفاجئة لمتابعة أداء الأحياء والوحدات المحلية، والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ورصد أي مخالفات على أرض الواقع.

وأضاف أن الحملة الأخيرة في الجيزة والقليوبية رصدت مخالفات مبانٍ، وإشغالات على الأرصفة، وتراكمات قمامة، إلى جانب مخالفات مالية وإدارية، مؤكدًا أنه تم تجميع المخالفات وإحالة مسئولين بالإدارات الهندسية وإدارات الأملاك إلى النيابات المختصة للتحقيق.

وأشار إلى أن الأمر لا يقتصر على المحافظتين فقط، إذ سبق لقطاع التفتيش المرور بمحافظة أسوان، حيث تم اكتشاف نحو 2000 معاملة متأخرة، جرى إنهاؤها فورًا بعد اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المقصرين.