تكنولوجيا وسيارات

شريحة آبل C1X .. ثلاث مزايا رئيسية في iPhone 17e و iPad Air M4

iPhone 17e
iPhone 17e
احمد الشريف

كشفت منصة 9to5Mac أن آبل وسعت اعتمادها على مودم الاتصالات C1X من تصميمها الخاص داخل اثنين من أحدث أجهزتها ، iPhone 17e وiPad Air المزود بشريحة M4، في خطوة تهدف إلى تقليل الاعتماد على مودمات كوالكوم وتعزيز تكامل العتاد مع النظام.

أوضحت المنصة أن C1X يمثل الجيل الثاني من مودمات 5G التي تطورها آبل داخليًا بعد مودم C1 الذي ظهر لأول مرة في iPhone 16e، لكن النسخة الجديدة تضيف تحسينات كبيرة في السرعة وكفاءة استهلاك الطاقة إلى جانب ميزة خصوصية جديدة على مستوى الشبكة الخلوية.

سرعة إنترنت خلوية أعلى تصل إلى ضعف الجيل السابق

أشارت 9to5Mac إلى أن آبل تؤكد أن مودم C1X يقدم سرعات بيانات خلوية أعلى تصل إلى ضعفي سرعة مودم C1 في الجيل السابق، مع تحسن ملحوظ في التعامل مع ازدحام الشبكات.

أكدت المنصة أن آبل تقول إن مزيج التكامل بين المعالج والمودم يتيح لوحدة المعالجة الرئيسية أن تعطي أولوية لحزم البيانات الأكثر حساسية للزمن – مثل المكالمات أو بث الفيديو – بحيث تُرسل قبل غيرها، ما يجعل الهاتف أو الجهاز اللوحي أكثر استجابة في الاستخدام العملي حتى عند ضعف الشبكة، وهي نقطة نقلت عنها رويترز تفاصيل إضافية.

ميزة «تقليل دقة الموقع» 

أوضحت 9to5Mac أن ثاني ميزة تصفها آبل بأنها «فريدة» في C1X هي دعم خيار جديد داخل إعدادات الشبكة الخلوية باسم Limit Precise Location، يتيح للمستخدم تقليل دقة موقعه الجغرافي الذي تحصل عليه شركة الاتصالات عبر الشبكة.​

أشارت المنصة إلى أن هذه الميزة تعتمد على تعاون بين آبل وبعض مزودي الخدمة، وهي متاحة حاليًا فقط لدى مشغّلين محددين، لكنها قد تتوسع مع الوقت، بحيث يمكن لمستخدمي الأجهزة المزودة بمودم C1X تفعيل هذا الخيار للحصول على مستوى أعلى من الخصوصية فيما يخص بيانات الموقع التي تصل إلى مزود الخدمة، بعيدًا عن إعدادات الموقع التقليدية داخل نظام iOS أو iPadOS.

كفاءة أعلى في استهلاك الطاقة أثناء الاتصال الخلوي

أكدت 9to5Mac أن آبل تروّج للميزة الثالثة في C1X باعتبارها تفوقًا في استهلاك الطاقة، إذ تشير أرقام الشركة إلى أن هذا المودم يستهلك طاقة أقل بكثير من مودمات كوالكوم المكافئة عند تقديم نفس أنماط الاتصال 4G و5G.

أوضحت آبل – كمثال عملي – أن مستخدمي iPad Air مع شريحة M4 يمكن أن يحصلوا على انخفاض يصل إلى 30% في استهلاك الطاقة المتعلق بالمودم مقارنة بجهاز iPad Air المزود بشريحة M3 ومودم كوالكوم، بينما يستفيد iPhone 17e من نفس فلسفة الكفاءة التي ظهرت لأول مرة في iPhone 16e مع مودم C1 ثم جرى تطويرها في C1X.

تركيز استراتيجي على تكامل العتاد والبرمجيات في مودم آبل

أشارت تقارير تحليلية إلى أن آبل تستفيد من تطوير مودم C1X داخل الشركة لدمجه بشكل أعمق مع بقية مكوّنات الجهاز مثل المعالج الرئيسي وشريحة الشبكات اللاسلكية N1، ما يمنحها تحكمًا أدق في توزيع استهلاك الطاقة وطرق التعامل مع الشبكات الخلوية.

أكد محللون نقلتهم تقارير سابقة أن نقطة القوة الأساسية في C1X ليست فقط في أرقام السرعة النظرية، بل في كونه جزءًا من منظومة متكاملة تتحكم فيها آبل بالكامل، ما يسمح بتحقيق توازن أفضل بين الأداء وعمر البطارية، خاصة في أجهزة نحيفة مثل iPhone 17e وiPhone Air التي تراهن على تقديم اتصال 5G مستمر مع الحفاظ على زمن تشغيل طويل.

