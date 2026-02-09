iPhone 17e ودفعة منتجات جديدة من آبل في 2026

كشفت وكالة بلومبرج في تقرير جديد أن شركة آبل تستعد لبدء عام 2026 بحملة إطلاق واسعة تضم هاتفًا جديدًا يحمل اسم iPhone 17e، إلى جانب تحديثات لأجهزة آيباد وماك بوك برو.

آيفون 17e .. إصدار جديد في عائلة آيفون

أوضحت بلومبرغ أن آبل تخطط لتقديم هاتف iPhone 17e كجزء من الجيل الجديد من هواتف آيفون، في خطوة تستهدف توسيع خيارات المستخدمين بين الفئات المختلفة داخل سلسلة آيفون 17.

آيباد جديد وفئة آيباد آير محدثة

أشارت بلومبرغ إلى أن آبل تعتزم الكشف عن إصدار جديد من آيباد بمواصفات أساسية تستهدف المستخدمين الذين يبحثون عن جهاز لوحي بسعر أقل، إلى جانب تحديثات لجهاز iPad Air بمزايا أحدث تناسب الاستخدام اليومي والعمل الخفيف.

ترقيات في عائلة ماك بوك برو

أكد التقرير أن آبل تجهز أيضًا لإطلاق نسخ محدثة من أجهزة MacBook Pro، مع تحسينات في الأداء وكفاءة الطاقة، في إطار استمرار الشركة في تعزيز جيلها الأحدث من حواسب ماك المحمولة.

سياق أوسع لخطة آبل في 2026

اختتمت بلومبرغ تقريرها بالتأكيد على أن هذه الإطلاقات تأتي ضمن خطة أوسع لآبل لبدء عام 2026 بزخم منتجات جديد، يشمل تطويرات في المساعد الصوتي سيري وخدمات أخرى، بما يعكس تركيز الشركة على الحفاظ على زخم مبيعات آيفون والأجهزة المرتبطة به.