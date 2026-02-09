iPhone 17e ودفعة منتجات جديدة من آبل في 2026

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
من إيطاليا.. الأزهر يمد جسور التواصل لمسلمي أوروبا عبر سلسلة لقاءات دعوية
وزير الخارجية: مصر تواصل اتصالاتها المكثفة للتوصل إلى تسوية توافقية للملف النووي الإيراني
الرئيس السيسي يتفقد أحدث طائرات «مصر للطيران» من طراز إيرباص A350 بمطار القاهرة
الرئيس السيسي يشاهد أحدث الطائرات المنضمة إلى أسطول شركة مصر للطيران
بعد 4 أيام من البحث.. انتشال جثمان سيدة سقطت في مصرف زاوية النجار بقليوب
كأس مصر| تعديل موعد مباراة حرس الحدود وزد في دور الـ 8
استقرار سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الإثنين 9 فبراير 2026
برلماني: زيارة الرئيس السيسي لأبو ظبي تفتح آفاقا غير مسبوقة للاستثمار وتؤسس لشراكة عن المستقبل
بعد سحب 82 ألف جنيه من حساب شاب في دقائق.. تحذير عاجل من إنستاباي
أحمد حسن يزف بشري ساره لجماهير الأهلي بشان إصابة تريزيجيه
رامز ليفل الوحش .. تفاصيل برنامج رامز جلال فى رمضان 2026
وكيل دينية النواب: ضبط محتوى الألعاب الإلكترونية ضرورة لحماية القيم الأخلاقية
احمد الشريف

كشفت وكالة بلومبرج في تقرير جديد أن شركة آبل تستعد لبدء عام 2026 بحملة إطلاق واسعة تضم هاتفًا جديدًا يحمل اسم iPhone 17e، إلى جانب تحديثات لأجهزة آيباد وماك بوك برو.

آيفون 17e .. إصدار جديد في عائلة آيفون

أوضحت بلومبرغ أن آبل تخطط لتقديم هاتف iPhone 17e كجزء من الجيل الجديد من هواتف آيفون، في خطوة تستهدف توسيع خيارات المستخدمين بين الفئات المختلفة داخل سلسلة آيفون 17.

آيباد جديد وفئة آيباد آير محدثة

أشارت بلومبرغ إلى أن آبل تعتزم الكشف عن إصدار جديد من آيباد بمواصفات أساسية تستهدف المستخدمين الذين يبحثون عن جهاز لوحي بسعر أقل، إلى جانب تحديثات لجهاز iPad Air بمزايا أحدث تناسب الاستخدام اليومي والعمل الخفيف.

ترقيات في عائلة ماك بوك برو

أكد التقرير أن آبل تجهز أيضًا لإطلاق نسخ محدثة من أجهزة MacBook Pro، مع تحسينات في الأداء وكفاءة الطاقة، في إطار استمرار الشركة في تعزيز جيلها الأحدث من حواسب ماك المحمولة.

سياق أوسع لخطة آبل في 2026

اختتمت بلومبرغ تقريرها بالتأكيد على أن هذه الإطلاقات تأتي ضمن خطة أوسع لآبل لبدء عام 2026 بزخم منتجات جديد، يشمل تطويرات في المساعد الصوتي سيري وخدمات أخرى، بما يعكس تركيز الشركة على الحفاظ على زخم مبيعات آيفون والأجهزة المرتبطة به.

