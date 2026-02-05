قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
روبيو يدعو إيران إلى تقديم تنازلات قبل المفاوضات مع واشنطن
مدحت شلبي: الزمالك عامل زي الطبيخ اللي ناقص ملح
قبل بداية رمضان.. هل ننوي الصيام مرة واحدة طوال الـ 30 يوما؟
الأرصاد تُحذر: شبورة مائية ورياح مثيرة للأتربة تضرب مناطق متفرقة
أستاذ علوم سياسية: مصر تعتمد نهجا متوازنا في علاقاتها الخارجية يجمع بين الثبات والمرونة
دونجا: البطولة في الزمالك بـ10 بطولات للأهلي بسبب الظروف صعبة
نائب الرئيس الأمريكي: الخيار العسكري ضد إيران قادم إذا فشلت المفاوضات
الأهلي يلغي لجنة التخطيط وتعيين مدير للتعاقدات وهيكلة الاسكاوتنج.. تفاصيل
زيلينسكي يعلن مقت.ل 55 ألف جندي منذ اندلاع الحرب مع روسيا
لم يفعل ذلك بالزمالك.. ناقد رياضي يعلق على أزمة إمام عاشور في الأهلي
يديعوت أحرونوت: تقارب القاهرة وأنقرة يثير المخاوف الإسرائيلية
هل تصفد الشياطين والجن في شهر رمضان؟.. الإفتاء توضح 4 أمور لا يعرفها كثيرون
آبل تلهم مُصنّعي أندرويد بميزة جديدة.. كاميرا مربعة تصل إلى هواتف أوبو وهواوي

آيفون 17 برو ماكس
آيفون 17 برو ماكس
شيماء عبد المنعم

أرسلت آبل مرة جديدة ما يشبه إشارة ترقية لمصنعي هواتف أندرويد، من خلال ميزة جديدة في سلسلة iPhone 17، وهي المستشعر المربع أسفل كاميرا السيلفي Center Stage، والذي يتوقع أن يتحول قريبا إلى معيار في الهواتف القادمة من شركتي أوبو وهواوي.

كاميرا مربعة للجيل القادم من الهواتف

وفقا لتسريبات Digital Chat Station، فإن الشركتين الصينيتين الرائدتين تختبران بالفعل مستشعرات كاميرا سيلفي بنفس النسبة 1:1 كما في هواتف آبل الأخيرة. 

ومن المتوقع أن تصل هذه الترقية إلى هواتف هواوي المتوسطة المقبلة التي تركز على التصوير، مثل سلسلة Nova 16.

أما أوبو، فستتبنى نهجا مختلفا عبر تزويد هواتفها الرائدة القادمة Oppo Find X10 بهذه الكاميرا الأمامية المربعة، مع توقعات بتقديم تجربة تتفوق على تطبيق آبل الحالي. 

ومن التجارب السابقة، مثل Oppo Find X9 Pro، يظهر أن أوبو تتمتع بكاميرات سيلفي قوية، لكن التصميم المربع يعد أكثر عملية في الاستخدام اليومي.

ميزة عملية وسلسة للمستخدم

تتيح كاميرا Center Stage بدقة 18 ميجابكسل في iPhone 17 التقاط صور سيلفي سواء بوضعية عمودية أو أفقية دون الحاجة لتدوير الهاتف، بفضل المساحة البصرية الموسعة للمستشعر. 

وعلى عكس المستشعرات التقليدية بنسبة 4:3، لم يعد المستخدم مضطرا لقلب الهاتف لالتقاط صورة جماعية، مما يجعل التجربة أكثر طبيعية وسلاسة.

كما تدعم الكاميرا الجديدة ميزة Center Stage مع التكبير التلقائي، بحيث تتابع وجه المستخدم بشكل ذكي أثناء مكالمات الفيديو، وتشمل الآخرين إذا انضموا للمكالمة، مما يعزز تجربة المستخدم بشكل كبير.

الأفضلية للمستخدم أولا

تعود هذه الترقية بالنفع المباشر على المستخدم، بغض النظر عن مصدر الإلهام، فبعد سنوات من الركود في الابتكار، تعد كاميرا iPhone 17 المركزية بدقة 18 ميجابكسل ترقية مهمة، ومن الرائع أن يرى مستخدمو أندرويد خيارا مشابها قريبا.

