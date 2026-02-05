قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل تصفد الشياطين والجن في شهر رمضان؟.. الإفتاء توضح 4 أمور لا يعرفها كثيرون
إدارة ترامب تحقق مع «نايكي» بتهمة التمييز ضد الموظفين البيض
استمراره صعب.. سيف زاهر يكشف خفايا أزمة إمام عاشور في الأهلي
الماكينات المرورية الذكية.. استخرج رخصة القيادة في دقائق من هذه المولات
نفعل المستحيل.. معتمد جمال يعلق على خماسية الزمالك أمام كهرباء الإسماعيلية
مصر تقود الطريق للمرحلة الثانية من هدنة غزة.. تحركات حاسمة ودعم دولي متصاعد
ثنائية مرموش أمام نيوكاسل تقود مانشستر سيتي إلى نهائي كأس كاراباو
ضربته بالمقص وطلع يجري منها.. شاهد عيان يروي تفاصيل الدقائق الأخيرة بين محمد وزوجته|فيديو
دونجا: البطولة في الزمالك بـ10 بطولات في الأهلي لأن الأبيض يمر بظروف صعبة
واشنطن تبقي باب الحوار مع طهران مفتوحا بوساطة إقليمية.. محادثات مسقط تعود إلى المسار
الوزراء: إشراك القطاع الخاص في الإسكان الاجتماعي لتلبية الطلب المتزايد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تحذير: رسالة واحدة من "آبل باي" قد تسرق أموالك

Apple Pay
Apple Pay
شيماء عبد المنعم

حذر خبراء أمن سيبراني من حملة تصيد إلكتروني جديدة تستهدف مستخدمي أجهزة آبل، تعتمد على رسائل وإشعارات مزيفة تبدو وكأنها صادرة عن خدمة Apple Pay، لكنها في الواقع تقود الضحايا إلى فخ قد يكلفهم بياناتهم وأموالهم.

وبحسب ما ذكره موقع “phonearena”، تدعي هذه الرسائل أن معاملة مالية تم إيقافها، أو أن نشاطا مشبوها رصد على حساب آبل، أو حتى أن موعدا جرى تحديده لمعالجة مشكلة أمنية، ويهدف هذا الأسلوب إلى خلق حالة من القلق لدى المستخدم، ودفعه للتفاعل دون تفكير.

وبحسب التحذيرات، يتم توجيه الضحية بعد ذلك إلى تطبيق دعم وهمي أو رقم هاتف يديره محتالون ينتحلون صفة موظفي “دعم آبل”، وخلال التواصل، يحاول هؤلاء الحصول على معلومات حساسة مثل بيانات Apple ID، أو رموز التحقق، أو معلومات الدفع.

ورغم أن هذه الرسائل لا تصدر فعليا عن شركة آبل، فإنها غالبا ما تتضمن شعارات الشركة، وتنسيقات مشابهة لرسائلها الرسمية، وأسماء مرسلين مضللة، بهدف إضفاء قدر أكبر من المصداقية. 

كما تنتحل في العادة صفة فرق الفوترة أو مكافحة الاحتيال، وتحتوي على أرقام قضايا، وتوقيتات، وتفاصيل تقنية قد تخدع المستخدمين غير المنتبهين.

وتدعو الرسائل الضحايا إلى الاتصال الفوري برقم معين أو الحضور إلى “موعد” مزعوم لحل المشكلة، وهو ما تؤكد آبل أنه لا يحدث مطلقا ضمن سياساتها الرسمية.

آبل باي

كيف تحمي نفسك؟

تؤكد شركة آبل أنها لا تنشئ مواعيد متعلقة بالاحتيال عبر البريد الإلكتروني، ولا تطلب من المستخدمين حل مشكلات الفوترة عبر الاتصال بأرقام واردة في رسائل عشوائية.

ومن أبرز العلامات التي تكشف زيف هذه الرسائل أن عنوان المرسل لا ينتمي إلى نطاق رسمي تابع لـ آبل، حتى وإن بدا اسم المرسل موثوقا. 

كما قد تحتوي الرسالة على أخطاء لغوية، أو صيغ غير معتادة مثل “مرحبا {الاسم}”، أو حتى بيانات تقنية غير منطقية.

أما أرقام الهواتف المذكورة في تلك الرسائل، فيمكن كشف حقيقتها بسهولة عبر البحث عنها على الإنترنت، إذ غالبا ما تقود إلى نتائج لا علاقة لها بـ آبل، مثل مواقع دعم صحي أو جهات عامة، وهو ما لا يحدث مع أرقام الدعم الرسمية للشركة.

ويعتمد المحتالون بشكل أساسي على عامل الاستعجال، ملوحين بعواقب فورية مثل إيقاف الحساب، لدفع المستخدم إلى التصرف بسرعة، في المقابل، تؤكد آبل أن رسائلها الرسمية لا تتضمن تهديدات مفاجئة ولا تضغط على المستخدم لاتخاذ إجراء فوري.

وينصح الخبراء بعدم النقر على أي روابط، أو الاتصال بأي أرقام، أو تحميل مرفقات في حال تلقي رسالة مشبوهة تدعي أنها من آبل دون طلب مسبق. 

وللتحقق، يمكن للمستخدم الدخول يدويا إلى تطبيق “الإعدادات” على آيفون أو Mac، أو زيارة الموقع الرسمي لـ آبل، ومراجعة سجل معاملات Apple Pay وسجل المشتريات المرتبط بـ Apple ID.

وفي حال وجود أي مشكلة حقيقية، ستظهر هناك دون الحاجة إلى أي رسالة بريد إلكتروني. كما يمكن الإبلاغ عن الرسائل المشبوهة عبر إعادة توجيهها إلى عنوان آبل المخصص لمكافحة الإساءة، ثم حذفها فورا.

ويشدد المختصون على أهمية تفعيل المصادقة الثنائية، واستخدام كلمات مرور فريدة، والتعامل بحذر مع أي رسالة “عاجلة” تتعلق بالفوترة، إذ غالبا ما تكون مؤشرا على عملية احتيال.

ويقول بعض المستخدمين إنهم باتوا يفترضون تلقائيا أن أي رسالة تتحدث عن مشكلة مالية وتتطلب تصرفا فوريا هي رسالة احتيالية، مفضلين التحقق اليدوي الهادئ بدلا من الاستجابة لضغوط رسائل البريد الإلكتروني.

آبل باي احتيال Apple Pay رسائل آبل باي المزيفة سرقة أموال أبل باي معاملات Apple Pay

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

وزير التعليم يصدر 13 قرارا عاجلاً قبل بداية الترم الثاني في المدارس

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية - بوابة الأزهر الإلكترونية

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية برقم الجلوس.. استعلم الآن عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

سعر الذهب عيار 21

بعد تراجعه 800 جنيه| كم سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر؟

نتيجة الابتدائية والإعدادية عبر بوابة الأزهر

برقم الجلوس.. نتيجة الابتدائية والإعدادية عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

كسوة الكعبة

الفضائح تتوالى.. وثائق تكشف تسهيل وصول كسوة الكعبة إلى إبستين

كامويش

رد فعل غير متوقع من كامويش بعد تعرضه لانتقادات عقب مباراة الأهلي والبنك

حرارة الصيف في قلب الشتاء.. هل يتكرر سيناريو فبراير 2019 غدًا؟

درجات حرارة غير مسبوقة في قلب الشتاء.. هل يتكرر سيناريو فبراير 2019؟

متهم

خيانة في "بيت مهجور".. حين تحولت "القطة" إلى فخ لافتراس براءة صغيرين على يد ابن عمهما بأسيوط

ترشيحاتنا

طريقة عمل البفتيك

طريقة عمل البفتيك بمذاق شهي

النوبة القلبية

احترس.. أعراض غير متوقعة تكشف النوبة القلبية

الغدة الدرقية

اكتشفها بسرعة.. أعراض أشهر مشكلات الغدة الدرقية

بالصور

خشاف رمضان.. أطيب مشروب على سفرة الإفطار

خشاف رمضان.. أطيب مشروب على سفرة الإفطار
خشاف رمضان.. أطيب مشروب على سفرة الإفطار
خشاف رمضان.. أطيب مشروب على سفرة الإفطار

من الإفطار للسحور.. خطة كاملة لإنقاص الوزن فى شهر رمضان

من الافطار للسحور.. خطة كاملة لانقاص الوزن فى شهر رمضان
من الافطار للسحور.. خطة كاملة لانقاص الوزن فى شهر رمضان
من الافطار للسحور.. خطة كاملة لانقاص الوزن فى شهر رمضان

ماذا يحدث لجسمك عند تناول مغلي بذور الكرفس ؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول مغلي بذور الكرفس ؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول مغلي بذور الكرفس ؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول مغلي بذور الكرفس ؟

بتزيد في الشتا.. طريقة علاج التهابات اللثة

علاج الام اللثة
علاج الام اللثة
علاج الام اللثة

فيديو

ياسر جلال ورضوى الشربيني

ياسر جلال يكشف عن مشروع جديد مع رضوى الشربيني | اعرف الحكاية

المتهمين

القبض على شخصين تعديا على سيدتين بعصا خشبية بأسوان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

المزيد