رئيس الفيفا يؤيد رفع الحظر عن روسيا.. ووزيران أوكرانيان يهاجمانه بشدة
مقاومة الجدار الفلسطينية: الاحتلال والمستوطنون نفذوا 1872 اعتداءً خلال يناير
بعد قرار حجب «روبلكس».. أمهات مصر: نطالب بمراجعة شاملة للألعاب الإلكترونية
العراق يؤكد ضرورة صون حقوق السوريين ومشاركة جميع المكونات في مؤسسات الدولة
البرلمان يتلقى إخطارا من الشيوخ بالموافقة على 3 مشروعات بقوانين
قبل رمضان بأسبوعين.. مفاجأة سارة للمواطنين بشأن التخفيضات على السلع
حسام زكي: التصعيد ضد إيران يضر بالجميع والمنطقة على حافة الخطر
ضربة قاسية جديدة ضد تنظيم الإخوان في تونس
رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين مصر والسويد لدعم الشراكة في المجالات الصحية
إيران مستعدة لتعليق برنامجها النووي لتهدئة التوتر مع واشنطن
الشربيني لمسئولي الإسكان: الاعتماد على المنتج المحلي لتنفيذ المشروعات
تحول مفاجئ.. عائلة كلينتون توافق على الشهادة أمام مجلس النواب في قضية إبستين
ببطارية جبارة ومواصفات ثورية.. إطلاق أول هاتف آيفون قابل للطي من آبل

لمياء الياسين

لا يزال إطلاق أول هاتف آيفون قابل للطي من آبل بعيد المنال، لكن تسريبات جديدة تشير إلى أن عمر البطارية قد يكون أحد أهم مميزاته. ووفقًا لتسريب جديد، قد تخطط آبل لتزويد هذا الطراز القابل للطي بأكبر بطارية على الإطلاق.

 هاتف آيفون القابل للطي

يدّعي مُسرّب المعلومات في موقع ويبو، Fixed Focus Digital، أن هاتف آيفون القابل للطي من آبل قد يأتي ببطارية تتجاوز سعتها 5500 مللي أمبير، ما يجعله متفوقًا على جميع هواتف آيفون المتوفرة حاليًا في السوق. وللمقارنة، تبلغ سعة بطارية آيفون 17 برو ماكس 5088 مللي أمبير، ما يجعل هذه الزيادة ملحوظة وليست مجرد زيادة طفيفة.

ليست هذه المرة الأولى التي تظهر فيها أرقام مماثلة. فقد أشارت تسريبات سابقة من yeux1122 إلى أن آبل كانت تختبر سعات بطاريات تتراوح بين 5400 و5800 مللي أمبير/ساعة، إلى جانب جهودها لتقليل حجم المكونات الداخلية وتحسين كفاءة الطاقة. كما أشار المحلل مينغ-تشي كو إلى أن آبل تستخدم خلايا بطارية ذات كثافة أعلى، على الأرجح لتحقيق التوازن بين الحجم والوزن وعمر البطارية.

 هاتف آيفون القابل للطي

إذا كانت الأرقام دقيقة، فسيكون هاتف آبل القابل للطي منافسًا حتى بمعايير الهواتف القابلة للطي. تتقارب سعة بطاريات أجهزة حديثة مثل هواوي ميت إكس 7، وأوبو فايند إن 5، وهونر ماجيك في، بينما لا تزال سلسلة سامسونج جالاكسي زد فولد متأخرة من حيث السعة.

سعة البطارية

على الرغم من أن التسريب يركز على سعة البطارية بدلاً من عمرها الفعلي في الاستخدام اليومي، إلا أن سجل أبل الحافل يشير إلى أن هذه الأرقام قد تُترجم بشكل جيد في الواقع. فغالباً ما توفر أجهزة آيفون عمر بطارية أطول من أجهزة أندرويد ذات البطاريات الأكبر حجماً، ويعود ذلك بشكل كبير إلى التكامل المحكم بين مكونات أبل وبرمجياتها. إذا تم إطلاق هاتف أبل القابل للطي ببطارية مماثلة في الحجم لبطاريات منافسيه الصينيين - وأكبر بشكل ملحوظ من سلسلة هواتف سامسونج جالاكسي زد فولد - فمن الممكن أن يوفر عمر بطارية أطول من العديد من الهواتف القابلة للطي المنافسة.

تشير الشائعات إلى أن هاتف آيفون القابل للطي سيأتي بشاشة داخلية قياس 7.8 بوصة، وشاشة خارجية قياس 5.5 بوصة، وميزة Touch ID مدمجة في الزر الجانبي ، وكاميرا مزدوجة، وشريحة A20 الجديدة من آبل مع مودم مخصص. ومن المتوقع إطلاقه بالتزامن مع سلسلة آيفون 18 برو في عام 2026.

