7 هواتف آيفون تتصدر القائمة.. ما هو الهاتف الأكثر مبيعا في العالم؟

سيطرت أجهزة شركة آبل Apple، على قائمة أفضل الهواتف الذكية مبيعا عالميا لعام 2025، وفقا لتقرير Counterpoint Research الأخير، حيث تصدر هاتف iPhone 16 القائمة يليه iPhone 16 Pro Max وiPhone 16 Pro، ما يعكس نجاحا كبيرا لعائلة iPhone 16 بعد أن كانت في المركز العاشر خلال 2024.

آبل تتصدر قائمة الهواتف الأكثر مبيعا في 2025

ووفقا لقائمة Counterpoint Research، جاءت أجهزة آبل في الصدارة كما هو متوقع، حيث تصدر iPhone 16 القائمة، كما احتلت 7 هواتف لـ آبل من أصل 10 مراكز في القائمة.

بينما سيطرت آبل على الجزء الأكبر من المراكز، حصلت سامسونج على الثلاثة مراكز المتبقية، ما يعكس استمرار تفوق هاتين الشركتين العملاقتين في صناعة الهواتف الذكية على مستوى العالم، مع انتشار منتجاتهما في الأسواق بشكل واسع.

لم تكشف Counterpoint Research، عن أرقام المبيعات الدقيقة، لكنها أوضحت أن النسبة لم تتغير مقارنة بعام 2024، حيث كانت آبل قد استحوذت على 7 من أصل 10 مراكز، وسامسونج على الثلاثة المتبقية.

قائمتي الهواتف الأكثر مبيعا لعامي 2024 و2025

وجاء ترتيب الهواتف الأبرز لعام 2025 كالتالي:

- هاتف iPhone 16 في المركز الأول بفارق واضح عن بقية الهواتف

- iPhone 16 Pro Max وiPhone 16 Pro في المركزين الثاني والثالث على التوالي

- iPhone 17 Pro Max في المركز الرابع

أما سامسونج فحجزت المراكز الخامسة والسادسة بهواتف Galaxy A16 5G وGalaxy A06 4G، وهما يمثلان الفئة الاقتصادية للشركة.

بينما احتلت هواتف iPhone 17 وiPhone 15 المركزين السابع والثامن، وGalaxy S25 Ultra وiPhone 16e اختتما قائمة العشرة الأوائل.

اللافت أن iPhone 16 كان يحتل المركز العاشر في قائمة 2024، قبل أن يتربع على قمة المبيعات في 2025.

ومن المتوقع أن يصبح iPhone 17 الأكثر مبيعا في 2026، نظرا لتطوراته الكبيرة مقارنة بالإصدار السابق وارتفاع الطلب المتوقع عليه.

وأشارت Counterpoint Research إلى أن هذه الهواتف العشرة استحوذت على حوالي 19% من مبيعات الهواتف الذكية العالمية في 2025، أي ما يقارب خمس السوق العالمي.

آيفون 16 الهاتف الأكثر مبيعا عالميا في 2025



هواتف iPhone 17 تتفوق بعد أشهر من إطلاقها

كما تمكنت آبل من إدراج نموذجين من iPhone 17 ضمن قائمة أفضل الهواتف مبيعا خلال أشهر قليلة فقط من طرحهما التجاري، حيث صعد iPhone 17 Pro Max إلى المركز الرابع عالميا رغم توفره لثلاثة أشهر ونصف فقط، فيما تفوق iPhone 17 العادي على أرقام iPhone 16 غير Pro، متجاوزا كل من iPhone 15 وGalaxy S25 Ultra من سامسونج.

في المقابل، واجهت سامسونج صعوبات ملحوظة، إذ غابت هواتفها الرائدة Galaxy S25 وS25 Plus وS25 Edge عن قائمة العشرة الأوائل، واكتفت الأجهزة الاقتصادية Galaxy A16 5G وGalaxy A06 4G بالمركزين الخامس والسادس، ما يعكس ضغوطا واضحة على هوامش الربح مقارنة بالهواتف الفاخرة.

وأشار التقرير إلى تراجع Galaxy S25 Ultra مركزا مقارنة بالعام الماضي، رغم تقلص الفجوة بين الهواتف الراقية وأجهزة الفئة الاقتصادية مقارنة بعام 2024، ما يشير إلى تحديات محتملة لهواتف Galaxy S26 وS26 Ultra المرتقبة.

وبالنظر إلى تشابه قوائم 2024 و2025، من المتوقع أن يتصدر iPhone 17 مبيعات 2026 بسهولة، يليه iPhone 17 Pro Max في المركز الثاني، بينما تظل المراتب الأخرى أقل وضوحا.

وإذا تم إطلاق iPhone 17e خلال الأشهر المقبلة، فمن المرجح أن يتفوق على سلفه ويحتل مركزا أعلى من العاشر.

أما النسخ المستقبلية iPhone 18 Pro و18 Pro Max، فقد تستفيد من تأجيل إصدار النسخة العادية من iPhone 18 إلى 2027، ما قد يجعلها أكثر نجاحا عند طرحها المتوقع في سبتمبر 2026.