بأقوى معالج ..أبل تعلن عن إطلاق جهاز MacBook Air M5 إليك أهم ميزاته

أعلنت شركة أبل عن إطلاق جهاز MacBook Air M5 والذي يأتي بتصميم نحيف وخفيف من Apple وبشريحة جديدة، وسعة تخزين أسرع، واتصال لاسلكي مُحسّن، مع الحفاظ على نفس التصميم الذي ميّز سلسلة Air خلال السنوات القليلة الماضية.

يأتي جهاز MacBook Air الجديد من Apple مزودًا بشريحة M5 وذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعتها 16 جيجابايت وسعة تخزين 512 جيجابايت كمعيار أساسي.

ارتفع سعر النسخة الأساسية من 999 دولارًا إلى 1099 دولارًا ومن المتوقع إطلاقه الرسمي يوم الأربعاء 11 مارس.

جهاز MacBook Air M5

أما عن تصميم الجهاز فهو لايزال من الخارج، يشبه إلى حد كبير جهاز MacBook Air ومن جانبها قد حافظت آبل على نفس تصميم الهيكل، والحواف المسطحة، والسمك النحيف، والوزن الخفيف. يزن الإصدار ذو الشاشة 13 بوصة 1.23 كجم، بينما يزن الإصدار ذو الشاشة 15 بوصة 1.51 كجم. تشمل خيارات الألوان الأزرق ، والفضي، والوردي، والأسود

يستمر الطراز ذو الشاشة 13 بوصة في تقديم شاشة LCD مقاس 13.6 بوصة بدقة 2560 × 1664 ومعدل تحديث 60 هرتز. وفي الأعلى، لا تزال هناك كاميرا ويب مركزية بدقة 12 ميجابكسل، والتي تقوم بضبط الإطار تلقائيًا أثناء مكالمات الفيديو.

ميزات جهاز MacBook Air M5

تزعم آبل أن سرعات القراءة والكتابة لمحرك الأقراص ذي الحالة الصلبة (SSD) أصبحت الآن ضعف سرعة الجيل السابق ويأتي جهاز MacBook Air M5 مزودًا ببطارية ليثيوم بوليمر بسعة 53.8 واط/ساعة، تكفي لتشغيل الفيديو المتدفق لمدة تصل إلى 18 ساعة. كما يحتوي على منفذ شحن مغناطيسي MagSafe 3 ومنفذي Thunderbolt 4 على الجانب الأيسر، بينما يوجد على الجانب الأيمن منفذ سماعة رأس 3.5 ملم.