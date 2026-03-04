قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موتوا بغيظكم.. هجوم ناري من هيثم فاروق بعد صدارة الزمالك
رويترز: الجيش الأمريكي نفذ ضربة ضد سفينة حربية إيرانية قبالة سواحل سريلانكا
هل تسقط صلاة الجمعة إذا وافقت يوم العيد؟.. الإفتاء تحسم الجدل
وكالة بريطانية: سفينة في مضيق هرمز أصيبت بـ«مقذوف مجهول»
الرئيس السيسي يؤكد الأهمية القصوى للحفاظ على أرصدة استراتيجية آمنة من المنتجات البترولية
بيرمي فلوسه في الأرض.. المعارون يكبدون خزينة الأهلي الملايين
إيران تحذر إسرائيل من المساس بدبلوماسييها في لبنان.. وتسقط 26 مسيرة
تشييع جثمان إمام مسجد توفى أثناء صلاة التراويح بالدقهلية..صور
الذهب يرتفع 60 جنيهًا محليًا و108 دولارات عالميًا وسط تصاعد الصراع في الشرق الأوسط
عرض الفيلم التسجيلي "مفتاح العودة" من مسلسل صحاب الأرض
الرئيس السيسي يؤكد أهمية الحفاظ على أرصدة استراتيجية آمنة من المنتجات البترولية
تعاون مصري هولندي لتطوير إنتاج البطاطس وتحسين جودة التقاوي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بأقوى معالج ..أبل تعلن عن إطلاق جهاز MacBook Air M5 إليك أهم ميزاته

جهاز MacBook Air M5
جهاز MacBook Air M5
لمياء الياسين

أعلنت شركة أبل عن إطلاق جهاز MacBook Air M5 والذي يأتي بتصميم نحيف وخفيف من Apple وبشريحة جديدة، وسعة تخزين أسرع، واتصال لاسلكي مُحسّن، مع الحفاظ على نفس التصميم الذي ميّز سلسلة Air خلال السنوات القليلة الماضية.
يأتي جهاز MacBook Air الجديد من Apple مزودًا بشريحة M5 وذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعتها 16 جيجابايت وسعة تخزين 512 جيجابايت كمعيار أساسي.

ارتفع سعر النسخة الأساسية من 999 دولارًا إلى 1099 دولارًا ومن المتوقع إطلاقه الرسمي يوم الأربعاء 11 مارس.

 جهاز MacBook Air M5

 جهاز MacBook Air M5

أما عن تصميم  الجهاز فهو لايزال من الخارج، يشبه إلى حد كبير جهاز MacBook Air ومن جانبها قد حافظت آبل على نفس تصميم الهيكل، والحواف المسطحة، والسمك النحيف، والوزن الخفيف. يزن الإصدار ذو الشاشة 13 بوصة 1.23 كجم، بينما يزن الإصدار ذو الشاشة 15 بوصة 1.51 كجم. تشمل خيارات الألوان الأزرق ، والفضي، والوردي، والأسود 
يستمر الطراز ذو الشاشة 13 بوصة في تقديم شاشة LCD مقاس 13.6 بوصة بدقة 2560 × 1664 ومعدل تحديث 60 هرتز. وفي الأعلى، لا تزال هناك كاميرا ويب مركزية بدقة 12 ميجابكسل، والتي تقوم بضبط الإطار تلقائيًا أثناء مكالمات الفيديو.

ميزات  جهاز MacBook Air M5

تزعم آبل أن سرعات القراءة والكتابة لمحرك الأقراص ذي الحالة الصلبة (SSD) أصبحت الآن ضعف سرعة الجيل السابق ويأتي جهاز MacBook Air M5 مزودًا ببطارية ليثيوم بوليمر بسعة 53.8 واط/ساعة، تكفي لتشغيل الفيديو المتدفق لمدة تصل إلى 18 ساعة. كما يحتوي على منفذ شحن مغناطيسي MagSafe 3 ومنفذي Thunderbolt 4 على الجانب الأيسر، بينما يوجد على الجانب الأيمن منفذ سماعة رأس 3.5 ملم.

