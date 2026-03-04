قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شقق فاخرة في التجمع.. التحقيق في استيلاء صاحب شركة عقارات على 8 ملايين جنيه بإمبابة
الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف منشأة نووية سرية بالقرب من طهران
وزارة العمل توفر وظائف جديدة بقطاع الأمن.. الرواتب تصل إلى 20 ألف جنيه
هدف يكسر الصيام ولا يكسر الهزيمة.. ماذا يعني تسجيل صلاح في توقيت سقوط ليفربول فى الدوري الإنجليزي؟
"فاينانشيال تايمز": الحرب على إيران تشعل أسعار الوقود في أمريكا وتدفعها لمستويات قياسية
رئيس وزراء بولندا: مستعدون لوجستيا لإجلاء رعايانا من الشرق الأوسط
ليس خطوة للإلغاء.. وزير النقل يكشف التفاصيل الكاملة لمشروع إعادة تأهيل وتطوير ترام الرمل| صور
التليفزيون الإيراني: سماع دوي انفجارات شرقي العاصمة طهران
العلاج حق دستوري.. وزير الصحة يشهد احتفالية مرور 50 عاماً على تأسيس المجالس الطبية المتخصصة
تحذير من الإفراط في الحلويات خلال رمضان لتجنب زيادة الوزن والسكري
إجرام إسرائيل.. غارات على مدنيين بالفنادق والمجمعات السكنية في لبنان
26 مارس.. جلسة النطق بالحكم علي قاتل صغار المنوفية بعد تأييد الرأي الشرعي بإعدامه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بميزات ثورية وسعر مفاجأة ..أبل تعلن عن إطلاق MacBook Pro إليك أهم ميزاته

مواصفات وميزات جهاز MacBook Pro
مواصفات وميزات جهاز MacBook Pro
لمياء الياسين

أعلنت آبل عن طرازات محدّثة من MacBook Pro بقياس 14 بوصة و16 بوصة، مزوّدة بأحدث معالجاتها M5 Pro وM5 Max.

 وتركز هذه الأجهزة الجديدة على تحسين الأداء لتلبية متطلبات العمل الإبداعية والتطويرية والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى توفير سعة تخزين أسرع 

مواصفات وميزات جهاز MacBook Pro 

تعتمد طرازات MacBook Pro الجديدة على معالجات M5 Pro وM5 Max من Apple، و التي تربط شريحتين في نظام واحد متكامل على شريحة واحدة مما يجعله مناسب لأحمال العمل المعقدة.

مواصفات وميزات جهاز MacBook Pro 

ميزات جهاز MacBook Pro 

تتميز كلتا الشريحتين بمعالج مركزي ثماني عشر النواة، يتألف من ست نوى فائقة الأداء واثنتي عشرة نواة عالية الكفاءة، مما يوفر أداءً أعلى بنسبة تصل إلى 30% في المهام الاحترافية ومهام الذكاء الاصطناعي.

على الجانب الآخر تدعم أجهزة الكمبيوتر المحمولة ذاكرة موحدة تصل إلى 64 جيجابايت في طراز M5 Pro، و128 جيجابايت في طراز M5 Max، مع سرعة نقل بيانات تصل إلى 307 جيجابايت/ثانية و614 جيجابايت/ثانية على التوالي.

مواصفات وميزات جهاز MacBook Pro 

 تبدأ سعة التخزين الآن من 1 تيرابايت وتصل إلى 8 تيرابايت. تشمل الميزات الأخرى شاشة Liquid Retina XDR بتقنية ProMotion بتردد يصل إلى 120 هرتز، ومنافذ Thunderbolt 5، وشريحة N1 اللاسلكية الجديدة بتقنية Wi-Fi 7 وBluetooth 6، وكاميرا Center Stage بدقة 12 ميجابكسل،وتدّعي Apple أن عمر البطارية يصل إلى 24 ساعة حسب الاستخدام.

سعر وتوافر جهاز MacBook Pro 

أعلنت شركة آبل عن فتح باب الطلبات المسبقة لطرازات MacBook Pro الجديدة، على أن تبدأ المبيعات في 11 مارس. في الولايات المتحدة، يبدأ سعر جهاز MacBook Pro مقاس 14 بوصة المزود بشريحة M5 Pro من 2199 دولارًا، بينما تكلف التكوينات الأعلى سعرًا اعتمادًا على خيارات الذاكرة والتخزين ووحدة معالجة الرسومات.

يبدأ سعر جهاز MacBook Pro الأكبر حجمًا مقاس 16 بوصة المزود بمعالج M5 Pro من 2699 دولارًا، بينما تبدأ أسعار الطرازات التي تعمل بشريحة M5 Max من 3599 دولارًا

جهاز MacBook Pro معالجات Apple M5 Pro الذكاء الاصطناعي أجهزة الكمبيوتر أجهزة الكمبيوتر المحمولة معالج M5

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم في مصر

نزل أكثر من 2000 جنيه| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب..وعيار 21 يواصل النزيف

نزل أكثر من 2000 جنيه| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب..وعيار 21 يواصل النزيف

الدواجن

بعد الزيادة الأخيرة .. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

الدولار

رسميًا الآن .. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم الأربعاء 4-3-2026

مشغولات ذهبية

بعد موجة هبوط قوية .. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

الكويت

مأساة في الكويت .. مقتـ.ـل طفلة 11 عامًا بسقوط شظايا على منطقة سكنية

سارة خليفة

اليوم .. محاكمة سارة خليفة بتهمة هتـــك عرض شاب داخل غرفة نومها

مشغولات ذهبية

تذبذب محدود .. أسعار الذهب اليوم الأربعاء

ترشيحاتنا

أرشيفية

كثافات مرورية متحركة في شوارع وميادين القاهرة والجيزة

صورة أرشيفية

أمن الغربية يحرر 215 مخالفة لردع قائدي المركبات والسيارات وغرامات فورية

صورة أرشيفية

ضبط 8 أطنان مخللات مجهولة المصدر وبدون بيانات بالغربية

بالصور

بملابس رياضية.. ياسمين صبري تستعرض رشاقتها

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

طريقة عمل كنافة أساور .. مقرمشة وشهية

طريقة عمل كنافة أساور
طريقة عمل كنافة أساور
طريقة عمل كنافة أساور

بدون حرمان .. عادات بسيطة تساعدك على خسارة الوزن في رمضان

عادات بسيطة تساعدك على خسارة الوزن في شهر رمضان
عادات بسيطة تساعدك على خسارة الوزن في شهر رمضان
عادات بسيطة تساعدك على خسارة الوزن في شهر رمضان

الكافيين وتأثيره على الدماغ .. اعرف فوائده ومخاطره

كيف يعمل الكافيين داخل الدماغ؟
كيف يعمل الكافيين داخل الدماغ؟
كيف يعمل الكافيين داخل الدماغ؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: نيران الإقليم

شعبان رأفت

شعبان رأفت يكتب: العاشر من رمضان .. يوم حمى الله فيه مصر

سالي عا

سالي عاطف تكتب: كيف تفقد فرنسا أفريقيا التي حكمتها بلا جيوش

المزيد