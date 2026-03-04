بميزات ثورية وسعر مفاجأة ..أبل تعلن عن إطلاق MacBook Pro إليك أهم ميزاته

أعلنت آبل عن طرازات محدّثة من MacBook Pro بقياس 14 بوصة و16 بوصة، مزوّدة بأحدث معالجاتها M5 Pro وM5 Max.

وتركز هذه الأجهزة الجديدة على تحسين الأداء لتلبية متطلبات العمل الإبداعية والتطويرية والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى توفير سعة تخزين أسرع

مواصفات وميزات جهاز MacBook Pro

تعتمد طرازات MacBook Pro الجديدة على معالجات M5 Pro وM5 Max من Apple، و التي تربط شريحتين في نظام واحد متكامل على شريحة واحدة مما يجعله مناسب لأحمال العمل المعقدة.

تتميز كلتا الشريحتين بمعالج مركزي ثماني عشر النواة، يتألف من ست نوى فائقة الأداء واثنتي عشرة نواة عالية الكفاءة، مما يوفر أداءً أعلى بنسبة تصل إلى 30% في المهام الاحترافية ومهام الذكاء الاصطناعي.

على الجانب الآخر تدعم أجهزة الكمبيوتر المحمولة ذاكرة موحدة تصل إلى 64 جيجابايت في طراز M5 Pro، و128 جيجابايت في طراز M5 Max، مع سرعة نقل بيانات تصل إلى 307 جيجابايت/ثانية و614 جيجابايت/ثانية على التوالي.

تبدأ سعة التخزين الآن من 1 تيرابايت وتصل إلى 8 تيرابايت. تشمل الميزات الأخرى شاشة Liquid Retina XDR بتقنية ProMotion بتردد يصل إلى 120 هرتز، ومنافذ Thunderbolt 5، وشريحة N1 اللاسلكية الجديدة بتقنية Wi-Fi 7 وBluetooth 6، وكاميرا Center Stage بدقة 12 ميجابكسل،وتدّعي Apple أن عمر البطارية يصل إلى 24 ساعة حسب الاستخدام.

سعر وتوافر جهاز MacBook Pro

أعلنت شركة آبل عن فتح باب الطلبات المسبقة لطرازات MacBook Pro الجديدة، على أن تبدأ المبيعات في 11 مارس. في الولايات المتحدة، يبدأ سعر جهاز MacBook Pro مقاس 14 بوصة المزود بشريحة M5 Pro من 2199 دولارًا، بينما تكلف التكوينات الأعلى سعرًا اعتمادًا على خيارات الذاكرة والتخزين ووحدة معالجة الرسومات.

يبدأ سعر جهاز MacBook Pro الأكبر حجمًا مقاس 16 بوصة المزود بمعالج M5 Pro من 2699 دولارًا، بينما تبدأ أسعار الطرازات التي تعمل بشريحة M5 Max من 3599 دولارًا