رئيس كوريا الجنوبية: زيارتي لمصر تفتح صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين

قال رئيس كوريا الجنوبية لى جاى ميونغ، إن زيارتى لمصر تفتح صفحة جديدة فى العلاقات بين البلدين.

وأوضح رئيس كوريا الجنوبية، أنه اتفق والرئيس عبد الفتاح السيسي، على تأسيس شراكة تعاونية ترسخ التعاون فى المجالات الاقتصادية والثقافية والتعليمية بين البلدين.

وتابع رئيس كوريا الجنوبية بالقول: اتفقنا على تعزيز التعاون بين البلدبن لصون السلام الدولى خاصة فى الشرق الأوسط وشبه الجزيرة الكورية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره رئيس كوريا الجنوبية لى جاى ميونغ، اليوم الخميس، بقصر الاتحادية.

أعرب الرئيس “لي جاي ميونغ” عن شكره للسيد الرئيس على حفاوة الاستقبال، مؤكدًا حرص بلاده على تطوير التعاون مع مصر في جميع المجالات، سواء على مستوى العلاقات الحكومية التنموية أو من خلال نشاط الشركات الكورية في السوق المصرية. كما أشاد بالإنجازات التي حققتها مصر خلال العقد الأخير، والتي كان آخرها افتتاح المتحف المصري الكبير.

وأضاف المتحدث الرسمي أن المباحثات تناولت كذلك القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث استعرض الرئيس جهود مصر الرامية لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وقرار مجلس الأمن ذي الصلة، مؤكدًا موقف مصرالثابت القائم على حل الدولتين كسبيل وحيد لتحقيق السلام الدائم والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.