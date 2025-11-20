بنداري: جيلين ومش هتلاقوا المال السياسي ولا التوجيه في الانتخابات

أكد المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، على أهمية الوعي للشباب والجيل الجديد قائلا "جيلين إن شاء الله ومش هتلاقي المال السياسي ولا التوجيه في الانتخابات لإرادة الناخبين.

وتابع المستشار أحمد بنداري، في المؤتمر الصحفي للهيئة الوطنية للانتخابات: أطمئن جميع أهالينا وبقولهم، انزل وشارك متقلقش.

وأكد أن الهيئة الوطنية للانتخابات هيئة مستقلة لا تخشى في الله لومة لائم، نعمل اللي بيمليه عليه ضميرنا بما يرضي الله.

عقوبة المرشح المخالف

وقال المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن ما تم في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب هو عبارة عن دعاية انتخابية غير مبررة تؤثر على إرادة الناخبين.

وأضاف المستشار أحمد بنداري، في المؤتمر الصحفي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن بعض الأحزاب لابسة الفيست والأعلام الخاصة بيها ولجان الرصد رصدت هذا الأمر وبعد الانتهاء من التصويت نجمع المحاضر والشكاوى ونعرض تقرير على مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات وينتهي بقراره.

وتابع: المشرع وضع طريقة لإبطال الصناديق وإبطال الدوائر إذا وجدت التجاوزات وتم رصدها فهذا أمر معروف قانونا وليس جديدا، والجديد علينا أننا نطبقه الآن لأننا أول مرة في جمهورية مصر العربية نطبق هذا الأمر ونلغي هذه الدوائر الإنتخابية.

وكشف أحمد بنداري، عن عقوبة المرشح الذي تم رصد تجاوزات له، منوها أن أي مرشح يرصد تجاوزه يعد تقرير به ويرفع إلى مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات والهيئة تحيل المرشح للنيابة العامة للتحقيق معه وتقديمه للمحكمة وتحكم عليه بحد أدنى غرامة قدرها عشرة آلاف وحد أقصى 100 ألف جنيه.