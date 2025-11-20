جيل واع يصنع مستقبله.. ثقافة جاردن سيتي يحتفل باليوم العالمي للطفل

نظم قصر ثقافة الطفل بجاردن سيتي، عددا من الأنشطة تحت عنوان "جيل واع يصنع مستقبله"، ضمن أجندة فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، وفي إطار برامج وزارة الثقافة للاحتفال باليوم العالمي للطفل.

نفذت الفعاليات بمشاركة عدد من طلاب مدرسة داود باشا الابتدائية، وتضمنت ورشة تفاعلية بعنوان "الأخلاق الذهبية"، قدمتها شيرين عبد المولى، واعتمدت خلالها على تقديم بطاقات تحمل أسئلة تساعد الأطفال على اكتشاف القيم الإنسانية والسلوكيات الإيجابية مثل احترام الكبير، الرفق بالحيوان، والتعاون.

أعقب ذلك تقديم مشاهد تمثيلية تحاكي مواقف حياتية يومية، تعلموا من خلالها كيفية الرد باحترام، وأهمية الاعتذار عند الخطأ، تلاها توزيع هدايا تحفيزية نظرا لتفاعلهم الإيجابي.

وعلى الجانب الفني، نفذت ضحي بهجت ورشة بعنوان "ألوان طفولتنا"، تضمنت تصميم لوحات لشخصيات كرتونية محببة للأطفال، بألوان مبهجة.

فيما قدمت هدى يحيى ورشة بعنوان "إيد تبدع"، دربت خلالها الأطفال على تصميم أعمال فنية تحمل بصمة اليد، إلى جانب التعريف بأساسيات الطباعة بالاستنسل.

جاءت الفعاليات ضمن أنشطة الإدارة العامة لثقافة الطفل برئاسة د. جيهان حسن، بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، وذلك ضمن برنامج أعدته هيئة قصور الثقافة ينفذ طوال شهر نوفمبر.