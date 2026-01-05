قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نائبة مادورو تحدث حسابها على إكس: نسير على خطى بوليفار وتشافيز
الخارجية الإيرانية: ما يحدث في غزة والضفة الغربية مثال بارز لأسوأ أشكال الجريمة والعنف
الهلال الأحمر يساند الحماية المدنية والإسعاف في حريق مصنع بلاستيك بأكتوبر
انتشار الفيروسات ينحصر بشدة.. بيان عاجل وتحذير من الصحة بشأن الإنفلونزا والأمراض التنفسية
من الإيحاء إلى الملاحقة.. القانون يواجه التحـ.ـرش بعقوبات غير مسبوقة
غلق وتشميع منشأة غير مرخصة لتعبئة المياه العادية لطرحها بالأسواق في الجيزة
الدولة تتحرك مبكرا لاستقبال رمضان| سلع استراتيجية بأسعار مناسبة وتوازن في السوق.. تفاصيل
رئيس كهرباء القناة لـ"صدى البلد": استرداد 895 مليون جنيه من "سارقي التيار".. واستثمارات بمليار و107 ملايين لتطوير الشبكة
مندوبة كولومبيا بمجلس الأمن: نرفض أي عمل عسكري يمثل خطرا على السكان.. والديمقراطية لا يمكن الدفاع عنها بالعنف
نتنياهو: أنا وترامب لن نسمح لإيران بتجديد برنامجها النووي
باستثمار 5.6 مليون دولار.. رئيس اقتصادية القناة يوقع عقد إنشاء مصنع تركي للملابس الجاهزة
الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب .. مسيرة علمية ودعوية وإنسانية عالمية
تحقيقات وملفات

الصفقات تطيح بـ أموريم من تدريب مانشستر يونايتد.. صراع بين رؤية المدير الفني ومشروع النادي.. وأبرز الأسماء المرشحة لخلافته

أموريم
أموريم

تعددت مشاكل نادي مانشستر يونايتد خلال الفترة الماضية ووجد فريق الكرة نفسه أمام مفترق طرق ليس بسبب خسارة مباراة أو تراجع مركز في جدول الترتيب بل نتيجة صراع كبير يتعلق بطبيعة اتخاذ القرار داخل واحد من أكبر أندية العالم.

ومع إقالة البرتغالي روبن أموريم ترددت أسماء مثل إنزو ماريسكا وتشافي هيرنانديز وأوليفر جلاسنر وجاريث ساوثجيت حاليًا داخل أولد ترافورد ليس فقط باعتبارها بدائل محتملة على دكة البدلاء وإنما كاختبار جديد لمدى استعداد النادي لمنح مدربه القادم مساحة حقيقية من النفوذ.

بحسب ما كشفته صحيفة الجارديان البريطانية فإن قرار الاستغناء عن روبن أموريم لم يكن وليد لحظة غضب أو انعكاسا لسلسلة نتائج سلبية بل جاء بعد تصاعد خلافات داخلية بين المدرب والإدارة التنفيذية انتهت بانتصار واضح لمنظومة الحكم داخل النادي على حساب الرجل الموجود في المنطقة الفنية.

أرقام متواضعة لكن ليست السبب

تولى أموريم تدريب مانشستر يونايتد في نوفمبر 2024 وغادر منصبه بعد نحو 14 شهرًا سجل خلالها الفريق نسبة فوز لم تتجاوز 39% ومتوسط نقاط بلغ 1.24 نقطة في المباراة بالدوري الإنجليزي مع تفوق عدد الهزائم على الانتصارات خلال عام 2025.

ورغم ذلك فإن هذه الأرقام لا تعكس بالضرورة صورة فريق على وشك الانهيار.. فقبل قرار الإقالة كان مانشستر يونايتد يحتل المركز السادس ويفصله ثلاث نقاط فقط عن المربع الذهبي كما خسر مباراة واحدة فقط في آخر ثماني مواجهات وهى مؤشرات لا تبدو كافية وحدها لتبرير إقالة مدرب في منتصف مشروعه.

جوهر الأزمة .. من يدير المشروع؟

المشكلة الحقيقية لم تكن في النتائج بل في حدود الدور حيث دخل أموريم التجربة وهو يتعامل مع منصبه باعتباره مديرًا فنيًا شاملًا يمتلك تأثيرًا مباشرًا على هوية الفريق وصفقاته وتوجهاته المستقبلية لكن هذا التصور اصطدم سريعًا بواقع مختلف تمامًا داخل مانشستر يونايتد حيث باتت كرة القدم تُدار عبر هيكل تنفيذي واضح المعالم وهو المدير الرياضي جيسون ويلكوكس بدعم من الرئيس التنفيذي عمر برادة وتحت الإشراف العام للسير جيم راتكليف يقودون نموذجًا لا يمنح المدرب الكلمة النهائية خصوصًا فيما يتعلق بملف الانتقالات أو إعادة بناء الفريق بما يتناسب مع أفكاره التكتيكية.

يناير.. نقطة اللاعودة

بلغ الخلاف ذروته خلال سوق الانتقالات الشتوية عندما طالب أموريم بتدعيمات نوعية تسمح له بتطبيق نظامه المفضل (3-4-3) إلا أن الإدارة رفضت التحرك وفق رؤيته.. ومع انتقال الخلاف إلى العلن وتصعيد المدرب لهجته في مؤتمر صحفي عقب التعادل مع ليدز يونايتد حين طالب إدارة الاستقطاب بالقيام بدورها تحوّل الأمر من اختلاف في وجهات النظر إلى صدام مباشر مع هرم السلطة داخل النادي.

مرحلة انتقالية وبحث بشروط

سيتولى دارين فليتشر قيادة الفريق بشكل مؤقت أمام بيرنلي لكن هذا الترتيب لا يُعد سوى حلا مؤقتا في انتظار التعاقد مع مدرب دائم. الفارق هذه المرة أن البحث يتم وفق معايير مختلفة لا تقتصر على الجانب الفني بل تشمل مدى قابلية المدرب للعمل داخل منظومة ذات صلاحيات محددة سلفًا.

ويري الجمع أن إنزو ماريسكا مدرب منضبط تنظيميًا قادر على العمل داخل إطار إداري صارم فيما يجذب تشافي هيرنانديز الانتباه بقيمته التاريخية وخبرته مع الأندية الكبرى .. فيما يمثل أوليفر جلاسنر المدرسة التكتيكية المنظمة بينما يعد جاريث ساوثجيت خيارًا يعكس الرغبة في الاستقرار والشخصية التوافقية.

روبن أموريم تشافي ماريسكا جلاسنر ساوثجيت أولد ترافورد

قوات أمريكية خاصة تصطحب رئيس فنزويلا إلى محكمة مانهاتن مكبلا| شاهد

مادورو مكبلا برفقة قوة خاصة
مادورو مكبلا برفقة قوة خاصة
مادورو مكبلا برفقة قوة خاصة

