قبل مباراة الغد المهمة.. هل تواصل الجزائر حلم اللقب أم تنجح الكونغو الديمقراطية في كتابة فصل جديد من التاريخ؟

يلتقى فى السادسة مساء غدا الثلاثاء منتخب الجزائر مع منتخب الكونغو الديمقراطية علي ملعب مولاي الحسن بالعاصمة المغربية الرباط في دور الستة عشر من بطولة كأس أمم أفريقيا المقامة حاليًا في المغرب في لقاء لا يقبل أنصاف الحلول.

يدخل المنتخب الجزائري المباراة وهو يعيش حالة من الاستقرار الفني والثقة الكبيرة بعدما قدّم مشوارًا مثاليًا في دور المجموعات توّجه بتصدر المجموعة الخامسة بالعلامة الكاملة متفوقًا على منتخبات السودان بوركينا فاسو وغينيا الاستوائية.

مشوار الجزائر

واستهل محاربو الصحراء مشوارهم بانتصار عريض على السودان بثلاثة أهداف دون رد ثم حققوا فوزا صعبًا على بوركينا فاسو بهدف نظيف قبل أن يختتموا الدور الأول بانتصار جديد بثلاثية نظيفة أمام غينيا الاستوائية ليؤكدوا جاهزيتهم للمنافسة على اللقب.

وأعاد هذا الظهور القوي إلى الأذهان ذكريات التتويج التاريخي عام 2019 في مصر حينما تصدر المنتخب الجزائري مجموعته أيضا بالعلامة الكاملة قبل أن يشق طريقه بنجاح نحو النهائي ويتفوق على السنغال في استاد القاهرة.

نجوم الخبرة

يعتمد المنتخب الجزائري على مزيج من الخبرة والطموح يتقدمهم القائد رياض محرز نجم الأهلي السعودي الحالي إلى جانب بغداد بونجاح وعيسى ماندي وهم من العناصر التي كانت حاضرة في تتويج 2019.

كما يراهن المدير الفني البوسني فلاديمير بيتكوفيتش على مجموعة من الأسماء الشابة التي تمثل مستقبل الكرة الجزائرية أبرزهم رامي بنسبعيني ريان آيت نوري وأنس الحاج موسى في ظل رغبة واضحة لتفادي أي مفاجآت مبكرة في الأدوار الإقصائية.

ويولي بيتكوفيتش أهمية خاصة لهذه المواجهة خاصة بعد خروج عدد من المنتخبات العربية مبكرًا من البطولة وعلى رأسها السودان وتونس ما يفرض على الجزائر الحذر والتركيز الكامل.

طموح كسر العقدة

على الجانب الآخر يدخل منتخب الكونغو الديمقراطية اللقاء بطموحات كبيرة ساعيًا لمواصلة عروضه القوية في البطولات القارية واستلهام تجربته المميزة في نسخة كوت ديفوار 2023 التي وصل خلالها إلى الدور قبل النهائي.

مشوار الكونغو الديمقراطية

واحتل المنتخب الكونغولي المركز الثاني في المجموعة الرابعة التي ضمت السنغال وبنين وبوتسوانا بعد تحقيقه فوزا مهمًا على بنين وتعادل مثير أمام السنغال قبل أن يختتم مشواره بانتصار كبير على بوتسوانا بثلاثة أهداف دون مقابل.

يقود المنتخب الكونغولي المدير الفني الفرنسي سيباستيان ديسابر الذي يعول على مجموعة من اللاعبين أصحاب الخبرة في مقدمتهم المهاجم المخضرم سيدريك باكامبو والمدافع أرون وان بيساكا ولاعب الوسط جايل كاكوتا إلى جانب الحارس المخضرم ليونيل مباسي.

ورغم الطموحات الكبيرة يدرك لاعبو الكونغو الديمقراطية أن المهمة لن تكون سهلة أمام منتخب جزائري يملك تاريخا مميزا في المواجهات المباشرة.

الأفضلية للجزائر

تحمل الأرقام أفضلية واضحة لصالح المنتخب الجزائري حيث التقى المنتخبان في ست مواجهات سابقة فاز خلالها محاربو الصحراء في مباراتين بينما انتهت أربع مواجهات بالتعادل دون أن ينجح منتخب الكونغو الديمقراطية في تحقيق أي انتصار حتى الآن.

وعلى مستوى كأس أمم أفريقيا التقى المنتخبان مرتين فقط الأولى في نسخة 1988 وانتهت بفوز الجزائر بهدف نظيف والثانية في نسخة 2000 وانتهت بالتعادل السلبي.

وبين خبرة الجزائر وطموح الكونغو الديمقراطية يبقى الصدام مفتوحًا على كافة السيناريوهات في مباراة يتوقع أن تشهد صراعا بدنيا وتكتيكيا قويًا عنوانه الأبرز: هل تواصل الجزائر حلم اللقب أم ينجح الكونغو في كتابة فصل جديد من التاريخ؟