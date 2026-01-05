مدرب الجزائر: مواجهة الكونغو صعبة ونمتلك الحافز لمواصلة مشوار أمم أفريقيا

شدد الكرواتي فلاديمير بيتكوفيتش، المدير الفني للمنتخب الجزائري، على صعوبة المواجهة المرتقبة أمام منتخب الكونغو غدا الثلاثاء، مؤكدًا أنها تمثل محطة مهمة في مشوار فريقه بالبطولة، معربًا عن طموحه في حجز بطاقة التأهل إلى الدور التالي.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم، أوضح بيتكوفيتش أن لاعبيه يمتلكون دوافع قوية لمواصلة المنافسة، مشيرًا إلى إدراكه الكامل لقوة المنتخب الكونغولي وما يملكه من عناصر مميزة، وهو ما يجعل اللقاء في غاية الصعوبة.

وأضاف أن ما قدمه الفريق في دور المجموعات أصبح من الماضي، وأن التركيز حاليًا منصب بالكامل على المواجهة المقبلة، معتبرًا كل مباراة بداية جديدة تتطلب أعلى درجات الجاهزية الذهنية والفنية.

وأثنى المدرب الكرواتي على منتخب الكونغو، واصفًا إياه بالفريق المتكامل في جميع الخطوط، والذي يعتمد على تنظيم جماعي وانضباط تكتيكي واضح طوال المباراة، مشيرًا إلى أن بصمة الجهاز الفني تبدو جلية على أداء اللاعبين، ومهنئًا الفريق على النتائج الإيجابية التي حققها سواء في البطولة أو خلال مشواره في التصفيات.

وأكد بيتكوفيتش أنه قام بدراسة لاعبي الكونغو من الناحية الفردية، مع احترامه لإمكاناتهم، إلا أن تركيزه الأساسي ينصب على الأداء الجماعي لفريقه، والعمل على فرض أسلوب اللعب الخاص بالمنتخب الجزائري دون منح المنافس فرصة للسيطرة.

وكشف المدير الفني عن غياب جوان حجام، الظهير الأيسر للمنتخب، بسبب الإصابة التي أجبرته على العودة إلى ناديه السويسري يونج بويز.

وفي ختام تصريحاته، أشاد بيتكوفيتش بالتنظيم في المغرب، مؤكدًا أن الظروف كانت مثالية رغم هطول الأمطار، وأن البنية التحتية والتنظيم العام جاءا على مستوى عالٍ دون وجود أي ملاحظات سلبية.