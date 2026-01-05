حكاوي كأس أمم إفريقيا.. بنين تطيح بالمغرب خارج كان 2019

في الخامس من يوليو عام 2019، وعلى أرضية ملعب السلام بالقاهرة، دخل منتخب المغرب مواجهة بنين في دور الـ16 من كأس الأمم الأفريقية وهو محمل بتوقعات كبيرة، باعتباره أحد أبرز المرشحين للتتويج باللقب، بعدما قدّم دور مجموعات مثاليًا من حيث النتائج والأداء.

أسود الأطلس ظهروا بثقة واضحة، مستندين إلى قوة هجومية ضاربة وانسجام كبير بين خطوط الفريق، لكن مجريات اللقاء سارت في اتجاه مغاير تمامًا للتوقعات، لتتحول الليلة إلى واحدة من أكثر الصفحات إيلامًا في تاريخ الكرة المغربية.

وعلى الجانب الآخر، وصل منتخب بنين إلى تلك المباراة دون أي انتصار في دور المجموعات، مكتفيًا بثلاثة تعادلات وضعته في المركز الثالث، إلا أنه امتلك سلاحًا مختلفًا، تمثل في الروح القتالية العالية والانضباط الدفاعي الصارم، إلى جانب قدرة كبيرة على التحمل والصمود أمام الضغط.

وفرض المنتخب المغربي سيطرته شبه الكاملة على اللقاء، وهدد مرمى بنين بأكثر من 20 تسديدة، مع استحواذ طويل وضغط متواصل، لكن دون فاعلية حقيقية أمام المرمى.

وعلى عكس مجريات اللعب، نجح منتخب بنين في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 53 عن طريق مواز أديليهو من مسافة قريبة، في لقطة أربكت الحسابات وألقت بظلال نفسية ثقيلة على لاعبي المغرب.

وفي الدقيقة 76، أعاد يوسف النصيري الأمل للمغرب بعدما استغل هفوة دفاعية، ليشتعل اللقاء من جديد في الدقائق الأخيرة، وسط محاولات مكثفة لحسم المواجهة قبل اللجوء لركلات الترجيح.

وقبل صافرة النهاية بلحظات، حصل المنتخب المغربي على ركلة جزاء بدت كأنها مفتاح العبور، لكن تسديدة حكيم زياش ارتطمت بالقائم وخرجت، لتتحول اللحظة من فرصة حاسمة إلى نقطة تحول درامية غيرت مسار المباراة بالكامل.

وفي ركلات الترجيح، ظهر التأثر النفسي واضحًا على لاعبي المغرب، حيث أهدر سفيان بوفال ويوسف النصيري محاولتيهما، بينما نجح لاعبو بنين في تسجيل أربع ركلات متتالية، ليحسموا التأهل بنتيجة 4-1، ويقصوا المغرب في واحدة من أكبر مفاجآت البطولة.

ويستعد منتخب بنين لخوض مواجهة بالغة الصعوبة أمام نظيره منتخب مصر، اليوم الإثنين، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية.