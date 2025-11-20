رومانيا تعتزم توسيع تعاونها مع مصر في سلامة الغذاء | تفاصيل

استقبل الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، صباح اليوم، سفيرة رومانيا بالقاهرة أوليفيا توديران، في زيارة تناولت تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجال سلامة الغذاء.

وجاء اللقاء بمقر الهيئة في إطار دعم العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التنسيق الفني بين مصر ورومانيا.

وخلال اللقاء، أكد الدكتور الهوبي حرص الهيئة على توثيق التعاون مع الجانب الروماني عبر تبادل الخبرات الفنية والعلمية، وتطوير مجالات الرقابة والتفتيش، بما ينعكس على رفع كفاءة منظومة سلامة الغذاء في البلدين.

كما استعرض الجهود التي تبذلها الهيئة لتحديث المنظومة الوطنية، شاملة التطوير التشريعي والتنظيمي وبرامج بناء القدرات، بهدف تعزيز الالتزام بالمعايير الدولية ودعم فرص نفاذ الصادرات المصرية إلى السوق الرومانية والأسواق الأوروبية.

من جانبها، أعربت السفيرة أوليفيا توديران عن تقديرها للدور الذي تقوم به الهيئة، مشيدة بجهود مصر في تحديث منظومة سلامة الغذاء.

وأكدت اهتمام بلادها بتوسيع التعاون الفني وتبادل الخبرات، بما يدعم حركة التجارة البينية ويخدم المصالح المشتركة.

وفي ختام اللقاء، شدد الجانبان على أهمية استمرار التنسيق وتفعيل قنوات التواصل المؤسسي لمتابعة ما تم الاتفاق عليه، بما يعزز مسار التعاون الثنائي ويخدم الأهداف المشتركة في مجال سلامة وجودة الغذاء.