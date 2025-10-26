هيئة سلامة الغذاء: تصدير 200 ألف طن مواد غذائية خلال أسبوع

أصدر المركز الإعلامي لـ الهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي الـ 39 لعام 2025، وذلك عن الفترة من 18 - 24 أكتوبر، والذي تضمن العديد من الأنشطة المختلفة على النحو التالي:



أنشطة إدارات الهيئة المختلفة:



في إطار تنفيذ خطة الهيئة القومية لسلامة الغذاء لتعزيز الرقابة على قطاع التصنيع الغذائي والتداول المحلي والدولي، نفذت الإدارة العامة للرقابة على المصانع 94 مأمورية تفتيشية بالتعاون مع مصلحة الرقابة الصناعية، استهدفت تقييم مدى التزام المنشآت الغذائية باشتراطات الجودة وسلامة الغذاء.

وفي ذات السياق الرقابي، قامت إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة بتنفيذ 39 زيارة فحص وتفتيش واعتماد، وقد تم تسجيل 12 منشأة وجاري اعتماد 1 مركز تعبئة بالقائمة المعتمدة لدى الهيئة.



كما أصدرت الإدارة 658 إذن تصدير لحاصلات زراعية لصالح 563 شركة.



وفيما يخص الصادرات الغذائية، بلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة وفقًا لتقرير الإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بالهيئة بنحو 4030 رسالة غذائية بكمية تقدر بـ 200 ألف طن، صادرة عن 1355 شركة مصدرة.

وشملت هذه الرسائل ما يقرب من 823 صنفًا من المنتجات الغذائية، تضمنت خضراوات ودرنات، ثمارًا وفواكه، دقيقًا ومنتجات من الحبوب، محضرات من الخضر والفاكهة ومنتجات غذائية متنوعة.



وتفصيلًا، جاءت صادرات البطاطا الحلوة في صدارة الخضراوات المصرية خلال الأسبوع الماضي أيضًا بواقع 12 ألف طن، تلتها الخضراوات المجمدة المشكلة بنحو 10 آلاف طن، ثم الفاصوليا بأنواعها بكمية بلغت 6 آلاف طن، وبلغ إجمالي أصناف الخضراوات المصدرة 34 صنفًا بنحو 37 ألف طن.



كما تصدر الرمان قائمة الفواكه المصدرة خلال الأسبوع الماضي أيضًا بإجمالي 16 ألف طن، تلته كل من المانجو والفراولة بنحو 6 آلاف طن لكل منهما، ليصل إجمالي أصناف الفواكه المصدرة إلى 35 صنفًا بكمية بلغت 35 ألف طن.



وتوزعت هذه الصادرات على عدد كبير من الأسواق الدولية، حيث جاءت انجلترا، اليمن، سوريا والسودان ضمن أبرز الدول المستوردة للصادرات المصرية من إجمالي 193 دولة مستوردة خلال الأسبوع.



وفيما يتعلق بالمنافذ التصديرية، احتل ميناء الإسكندرية المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه خلال الأسبوع الماضي بإجمالي 680 رسالة، يليه ميناء سفاجا بـ 600 رسالة، ثم ميناء دمياط بإجمالي 420 رسالة.

وفي إطار دعم الصادرات الغذائية، أصدرت الهيئة خلال الأسبوع الماضي 1050 شهادة صحية للتصدير، وذلك وفقًا للآلية المعتمدة منذ مطلع العام، بما يضمن مطابقة المنتجات لاشتراطات السلامة ويعزز ثقة الأسواق الدولية في الصادرات المصرية.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة إلى البلاد نحو 2040 رسالة، بإجمالي كمية تُقدّر بــ 493 ألف طن، مستوردة من قِبل 910 شركة، وتنوعت الأصناف الواردة لتشمل القمح، زيوت متنوعة وفول الصويا فيما تصدرت روسيا قائمة الدول المصدرة إلى مصر خلال الأسبوع الماضي، تلتها كل من أوكرانيا، أمريكا وإندونيسيا من بين إجمالي 80 دولة صدّرت منتجات غذائية إلى السوق المصري.

واستمر ميناء الإسكندرية في احتلال المركز الأول من حيث عدد الرسائل الغذائية الواردة، بإجمالي 700 رسالة، يليه ميناء بورسعيد في المركز الثاني بـــ 360 رسالة، ثم ميناء مطار القاهرة الدولي بـ 311 رسالة.

وفيما يتعلق بالإفراجات الجمركية، تم الإفراج عن 1175 رسالة غذائية تحت التحفظ (إفراج مؤقت)، بينما بلغ عدد الرسائل التي تم الإفراج عنها ضمن منظومة الإفراج السريع 461 رسالة، وفي سياق تنفيذ قرارات لجنة التظلمات، تم تحرير محاضر إثبات حالة لعدد 100 رسالة، وفيما يخص نشاط الاستيراد، فقد تم إصدار تراخيص استيراد لــ 83 مستورد خلال نفس الفترة.



وقد واصلت الإدارة العامة لتسجيل وترخيص الأغذية الخاصة جهودها في دعم منظومة تداول الأغذية، حيث تم خلال الأسبوع تسجيل 40 منتجًا من المكملات الغذائية، وفحص 347 منتجًا جديدًا، إلى جانب إصدار 7 شهادات بيع حر، كما نفّذت الإدارة 2 زيارة رقابية واعتمدت 3 مصانع جديدة و10 شركات عاملة في هذا القطاع.

وفي إطار جهود الهيئة القومية لسلامة الغذاء في متابعة السلع الاستراتيجية والتأكد من سلامتها وجودتها، قامت إدارة السلع الاستراتيجية بتنفيذ 11 زيارة تفتيشية لمواقع تخزين القمح و9 زيارات لمضارب الأرز بمختلف المحافظات، وذلك للوقوف على مدى التزامها بالاشتراطات والمعايير المعتمدة لضمان وصول منتجات آمنة وصالحة للاستهلاك.

واستقبلت الهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي 179 شكوى واردة من جهات متعددة، من بينها منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، وجهاز حماية المستهلك، وموقع الهيئة الإلكتروني والترصد المبني على الحدث، إلى جانب الشكاوى المقدمة مباشرة إلى الهيئة.

وقد تم معالجة 82 شكوى، بينما يجري حاليًا فحص باقي الشكاوى لاستكمال الإجراءات اللازمة بشأنها.

وفي إطار الاستجابة الفورية للبلاغات الواردة، نفّذ مفتشو إدارة الشكاوى حملات رقابية ميدانية استهدفت 125 منشأة غذائية بعدد من المحافظات، شملت القاهرة الكبرى، الدقهلية، الغردقة والشرقية، وهدفت هذه الحملات إلى التحقق من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة ومدى التزام المنشآت بالاشتراطات المعتمدة، حيث تم اتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة بحق المنشآت التي رُصدت بها مخالفات تؤثر على سلامة الغذاء.

وتؤكد الهيئة، برئاسة الدكتور طارق الهوبي، على أهمية تعاون المواطنين والإبلاغ الفوري عن أي مخالفة قد تمس سلامة الغذاء أو تشكل خطرًا على الصحة العامة.

ويمكن تقديم الشكاوى من خلال البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة – مجلس الوزراء عبر الرابط:

https://www.shakwa.eg/GCP/Default.aspx، أو عبر الخط الساخن 16528، كما يمكن التواصل المباشر مع إدارة الشكاوى بالهيئة على الرقم: 01555771100 (اتصال أو واتس آب)، أو من خلال البريد الإلكتروني : [email protected]، وذلك لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

وفيما يخص أنشطة إدارة الرقابة على السلاسل التجارية، فقد تم تنفيذ 47 مأمورية رقابية استهدفت فروع منشآت السلاسل التجارية بعدد من المحافظات، للتحقق من مدى التزامها باشتراطات سلامة الغذاء.

وشملت الحملات محافظات القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، البحيرة، الغربية، الدقهلية، الشرقية، بورسعيد، القليوبية، المنيا، كفر الشيخ، المنوفية، بني سويف، أسيوط وأسوان.

كما تم تنفيذ عدة مأموريات لسحب عينات من المواد الغذائية من فروع السلاسل التجارية بمحافظتي الجيزة والإسكندرية.

ووصل إجمالي عدد الفروع المسجلة لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء إلى 2181 فرعًا تتبع 57 سلسلة تجارية.

وفي سياق متصل، شهد الأسبوع الماضي تسجيل 579 منشأة من المحال العامة ذات النشاط الغذائي، فيما أجرت إدارة تسجيل وتراخيص المحال العامة 517 معاينة، واستوفت 297 منشأة لاشتراطات الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ووصل إجمالي عدد المنشآت المسجلة إلى 67405 منشأة من المحال العامة.

كما كثّفت إدارة الرقابة على المنشآت التخزينية حملاتها الميدانية في عدد من المحافظات ذات النشاط التخزيني المرتفع، حيث نفذت 29 مأمورية رقابية شملت محافظات القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الشرقية، البحيرة، الغربية، أسوان، الأقصر، مرسى مطروح، بورسعيد، المنوفية، المنيا، دمياط، سوهاج، البحر الأحمر والإسماعلية.

وتابعت الإدارة تسجيل المنشآت التخزينية ووصل إجمالي عدد المنشآت المسجلة لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء إلى 1467 مخزنًا.

وفيما يتعلق بمنظومة التغذية المدرسية، قامت الإدارة بمعاينة 11 مخزنًا مخصصًا للتغذية المدرسية بمحافظات البحيرة، الشرقية، أسوان، الأقصر، دمياط، المنيا وسوهاج.

كما واصلت الهيئة جهودها في دعم انسيابية حركة تداول السلع الغذائية وعدم تكدسها بالموانئ المصرية، من خلال إصدار 1213 طلب نقل وتخزين للرسائل الغذائية الواردة، إلى جانب التحفظ على 419 رسالة غذائية واردة غير مستوفاة لاشتراطات سلامة الغذاء، وذلك في إطار حرص الهيئة على إحكام منظومة الرقابة على الواردات الغذائية وحماية صحة المستهلك.

وفي إطار الدور الرقابي الذي تقوم به الهيئة القومية لسلامة الغذاء على الرسائل الغذائية الواردة، نفذت الهيئة خلال الأسبوع الماضي 165 مأمورية تحفظ شملت المرور على 158 منشأة غذائية، وذلك لمتابعة مدى الالتزام بالاشتراطات والمعايير الدولية بما يضمن وصول غذاء آمن وصحي للمستهلك المصري.

أما فيما يتعلق بمراقبة قطاع الألبان، فقد نفّذت الهيئة 15 حملة تفتيشية بواقع 10 مأموريات على المحالب، و5 مأموريات على مراكز تجميع الألبان في محافظات ذات كثافة إنتاجية عالية شملت، البحيرة، الفيوم، الإسكندرية، الاسماعيلية، الدقهلية، الشرقية والغربية، وذلك بهدف التحقق من مدى الالتزام باشتراطات سلامة وجودة الألبان في مختلف مراحل التداول.

ووصل إجمالي عدد المنشآت المسجلة إلى 400 منشأة، بواقع 231 محلبًا و169 مركز تجميع ألبان.



وواصلت الإدارة العامة للمجازر جهودها الرقابية والتوعوية خلال الفترة الماضية، حيث نفّذت 92 زيارة تفتيشية استهدفت مجازر الدواجن واللحوم ومصانع الأمعاء، إلى جانب تنفيذ عدد من جولات المتابعة على مصانع انتاج المغلفات الطبيعية الحيوانية، وذلك في محافظات القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، البحيرة، الشرقية، الدقهلية والاسماعيلية بهدف مراقبة عمليات التصنيع والتأكد من استيفاء الاشتراطات الفنية.

وأصدرت الإدارة 19 إذن تصدير للمغلفات الطبيعية الحيوانية إلى دول الاتحاد الأوروبي، وذلك بعد سحب العينات والتأكد من مطابقتها لاشتراطات التصدير المعتمدة.

كما تم تنفيذ حملة مكثفة على المنشآت والمطاعم التي ستقدم خدماتها للمواطنين والزائرين خلال فعاليات افتتاح المتحف المصري الكبير، وذلك بهدف التأكد من مدى التزامها باشتراطات ومتطلبات سلامة الغذاء، وضمان تقديم منتجات غذائية آمنة ومتوافقة مع المعايير الصحية المعتمدة.

وواصلت إدارة الرقابة على مصانع المواد الملامسة للغذاء أنشطتها الرقابية خلال الأسبوع الماضي، حيث نفّذت 12 جولة تفتيشية على منشآت تصنيع المواد الملامسة للغذاء، والتي تشمل البلاستيك، الزجاج، المعادن، المطاط، الكرتون، الورق والخزف، بالإضافة إلى مصانع أجهزة الطبخ الكهربائية، ماكينات التعبئة والتغليف وماكينات تجهيز الحلوى، وذلك في محافظات القاهرة، الجيزة، الشرقية، المنوفية، بورسعيد، كفر الشيخ، القليوبية، الغربية والإسكندرية.

وأسفرت هذه الجهود عن تسجيل 2 منشأة جديدة، ليرتفع إجمالي عدد المنشآت المسجلة لدى الهيئة القومية لسلامة الغذاء إلى 759 منشأة، في مؤشر يعكس تزايد التزام هذا القطاع الحيوي بالضوابط الفنية المعتمدة.

وفي إطار سعي الهيئة إلى دعم وتطوير قطاع الأسماك وتعزيز جودة المنتجات السمكية، نفّذت الإدارة العامة للرقابة على الأسماك ومنتجات الأحياء المائية خلال الأسبوع الماضي 29 زيارة ميدانية بمحافظتي الإسكندرية ودمياط، وشملت مراكب وسفن الصيد، مصانع الأسماك، موردي المنتجات البحرية، وشركات التصدير والتجهيز، وذلك للتحقق من الالتزام بالاشتراطات الصحية والمعايير الفنية المعتمدة، ووصل إجمالي عدد المنشآت المسجلة بالهيئة إلى 647 منشأة تتنوع ما بين مصانع وموردين ومراكب ومزارع سمكية بمختلف المحافظات.

وقامت لجنة التظلمات بالهيئة القومية لسلامة الغذاء خلال الأسبوع الماضي بفحص 556 طلب تظلم وارد من مختلف الموانئ، وذلك في إطار دورها في مراجعة قرارات التحفظ أو الرفض الصادرة بحق الرسائل الغذائية الواردة، والتأكد من استيفاء الإجراءات وفقًا للضوابط الفنية المعتمدة، بما يضمن تحقيق العدالة وتحقيق التوازن بين متطلبات سلامة الغذاء وسرعة الإفراج الجمركي.

حملات الهيئة التفتيشية على الأسواق بمختلف المحافظات:



وفي إطار جهود فروع الهيئة لتشديد وإحكام الرقابة على المنشآت الغذائية تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، للتأكد من سلامة المنتجات الغذائية المعروضة وحفاظًا على صحة المستهلكين بمختلف المحافظات،

قام فرع سلامة الغذاء بمحافظة الغربية بتنفيذ 50 حملة تفتيشية موسعة على 299 منشأة غذائية للتأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء بمختلف مدن ومراكز المحافظة (طنطا، زفتى، قطور، بسيون، السنطة، كفر الزيات، المحلة، سمنود).

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 3 طن رنجة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم ضبط 300 كجم دجاج به تغير في الخواص الطبيعية، بالإضافة إلى إعدام 100 كجم من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية (زبادي، مجمدات، باتيه).

كما تم الاشتراك في حملات مكبرة بالتعاون مع المحافظة ومديرية التموين ومباحث التموين ومديرية الطب البيطري ومديرية الصحة، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط وسحب عينات من المواد الغذائية المشتبه في صلاحيتها للاستهلاك الآدمي تقدر بـنحو 1 طن (لحوم، ألبان، مخبوزات)، وتم التحفظ على جميع المضبوطات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتم تنفيذ 12 قرارًا صادرًا عن النيابة العامة (فحص، سحب عينات)، وبناءً على تلك القرارات تم إعدام 400 كجم من الشطة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.

كما تم تفتيش وفحص الأغذية بالإدارة العامة للأمن، وإدارة قوات الأمن، ومراكز التأهيل والإصلاح بالمحافظة، فضلًا عن الإشراف على توريد اللحوم والدواجن بمستشفيات محافظة الغربية.



وأجرى فرع سلامة الغذاء بمحافظة البحيرة حملات ميدانية شملت المرور على 266 منشأة غذائية في مدن (دمنهور، إيتاي البارود، حوش عيسى، أبو حمص، شبراخيت، كفر الدوار، أبو المطامير، الرحمانية، كوم حمادة، الدلنجات، مركز بدر، ادكو، وادي النطرون، المحمودية، رشيد).

كما تم تنفيذ حملة مشتركة مع مديرية الصحة، التموين، هيئة التنمية الصناعية وبرئاسة المحافظة، شملت المرور على 62 منشأة غذائية بمركز المحمودية، وأسفرت الحملات عن التحفظ على أكثر من 1100 عبوة مواد غذائية مجهولة المصدر، وإعدام كمية أخرى غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وخلال هذه الجولات، تم إعدام كميات من المواد غذائية مجهولة المصدر وغير مدون عليها أية بيانات وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم التنبيه على أصحاب المنشآت بضرورة الالتزام بكافة التعليمات والاشتراطات الصحية المتعلقة بتداول الغذاء، بما يضمن توفير غذاء آمن وسليم للمستهلكين، كما تم رصد عدد من المخالفات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بشأنها، وذلك في إطار حرص الهيئة على رفع كفاءة منظومة سلامة الغذاء وتعزيز الرقابة على الأسواق المحلية.

ونفذ فرع هيئة سلامة الغذاء بمحافظة أسوان عددًا من الحملات التفتيشية المشتركة بالتعاون مع مديريات التموين، الصحة، الطب البيطري، جهاز حماية المستهلك، إدارة تراخيص المحال العامة بالمحافظة، وذلك برئاسة نائب محافظ أسوان، بنطاق مركزي أسوان وأبو سمبل السياحي.

استهدفت الحملات 29 منشأة غذائية، وأسفرت عن إعدام 147 كجم من المنتجات الغذائية مجهولة المصدر وسيئة التخزين (دواجن، مصنعات لحوم، كبدة، منتجات ألبان، خضراوات)، بالإضافة إلى التحفظ على 186 كجم من الدواجن واللحوم ومصنعاتها والدهن البقري.

وفي ذات السياق، قامت إدارة تراخيص المحال العامة بالمحافظة بغلق 6 منشآت غذائية لعدم استيفائها للاشتراطات الأساسية لسلامة الغذاء وعدم حصولها على التراخيص اللازمة.

وفي إطار الدور الرقابي للهيئة القومية لسلامة الغذاء في متابعة وتقييم المنشآت الغذائية، وضمان تداول غذاء آمن للمواطنين، نفذ الفرع حملات تفتيشية شملت المرور على 200 منشأة غذائية بنطاق مراكز (أسوان، إدفو، أبوسمبل السياحي، نصر النوبة)، أسفرت عن تحرير 5 محاضر بإعدام 131 كجم من المواد الغذائية المجهولة المصدر والمنتهية الصلاحية والسيئة التخزين (دواجن، مصنعات لحوم، أسماك، عصائر، مخبوزات، تمور، منتجات ألبان، مربى، مشروبات غازية، سناكس).



وقام فرع الهيئة بمحافظة المنوفية بتنظيم 16 حملة تفتيشية، حيث تم المرور على 62 منشأة غذائية بمدن (شبين الكوم، بركة السبع، الشهداء، السادات، أشمون، منوف)، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط كميات من المواد الغذائية منتهية الصلاحية، وتم إعدامها بمعرفة صاحب الشأن وبحضور لجنة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وتم توجيه أصحاب هذه المنشآت إلى ضرورة الإلتزام بالإشتراطات الأساسية لسلامة الغذاء، وضرورة استخراج التراخيص اللازمة، إلى جانب اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المنشآت المخالفة.

كما تم تنظيم حملة تفتيشية مشتركة مع مديرية الشؤون الصحية، استهدفت مطابخ المستشفيات الحكومية بالمحافظة للوقوف على مدى التزامها بالاشتراطات الأساسية لسلامة الغذاء، وشملت الحملة المرور على مطبخ مستشفى الجراحات المتخصصة بميت خلف - شبين الكوم.



ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة الشرقية 31 حملة تفتيشية على الأسواق شملت المرور على 312 منشأة غذائية بنطاق مراكز (كفر صقر، ديرب نجم، منيا القمح، ههيا، الزقازيق، فاقوس، الإبراهيمية) وعدد من المراكز الأخرى.

وأسفرت تلك الحملات عن إعدام كميات من المواد الغذائية المتنوعة منتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى تحرير محضر نقص اشتراطات لإحدى المنشآت الغذائية لعدم التزامها بتطبيق اشتراطات الهيئة.

كما تم توعية أصحاب المنشآت الغذائية بأهمية الالتزام بمتطلبات سلامة الغذاء وتحسين الممارسات الصحية داخل منشآتهم، بما يضمن تقديم غذاء آمن وسليم للمستهلكين.

وأجرى فرع الهيئة بمحافظة الاسماعيلية 23 حملة تفتيشية على السوق المحلي، حيث تم المرور على 176 منشأة غذائية بنطاق المحافظة، وأسفرت الحملات عن تحرير محاضر بإعدام 298 كجم مواد غذائية ظهرت عليها علامات فساد ظاهري ومنتهية الصلاحية، بالإضافة إلى سحب عينات (لانشون) للفحص المعملي والتأكد من مطابقتها للاشتراطات الصحية.

وفي السياق ذاته، نفذ الفرع 3 زيارات تفتيشية للمطابخ الحكومية التابعة لجامعة قناة السويس، لمتابعة مدى إلتزامها بمعايير سلامة الغذاء.

وتم التنبيه على القائمين على المنشآت الغذائية بضرورة التسجيل بالهيئة والالتزام باشتراطات سلامة الغذاء، مع منحهم مهلة لتوفيق أوضاعهم طبقًا للضوابط المعتمدة من الهيئة.

ونفذ فرع الهيئة بمحافظة الأقصر 9 حملات تفتيشية بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك، شملت المرور على 68 منشأة غذائية بنطاق المحافظة، وأسفرت الحملات عن إعدام كميات من زيوت الطعام لتغير خواصها الطبيعية بالإضافة إلى بقوليات (عدس، فاصوليا بيضاء) منتهية الصلاحية وبها حشرات حية (سوس).

كما تم التنبيه على القائمين على المنشآت الغذائية بضرورة التسجيل لدى الهيئة واتباع اشتراطات سلامة الغذاء مع منحهم مهلة لتوفيق أوضاعهم وفقًا للضوابط المقررة.

ونفذ فرع سلامة الغذاء بمحافظة الدقهلية 7 حملات تفتيشية بعضها بالتنسيق مع الجهات الرقابية الأخرى (رئاسة مجلس المدينة، مديرية الصحة، الطب البيطري، التموين، مباحث التموين، جهاز حماية المستهلك)، وشملت الحملات المرور على عدد من المنشآت الغذائية بمراكز (الجمالية، محلة دمنة، ميت غمر، أجا)، وأسفرت الحملات عن التحفظ على 75 كجم من اللحوم مجهولة المصدر، وإعدام كميات من المواد الغذائية لظهور علامات الفساد وتغير خواصها الطبيعية.

وقام فرع الهيئة بمحافظة الوادي الجديد بتنفيذ 16 حملة تفتيشية شملت المرور على 64 منشأة غذائية بنطاق المحافظة، وأسفرت الحملات عن إعدام كمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية وبها تغير في الخواص الطبيعية، وتم التنبيه على القائمين على المنشآت الغذائية بضرورة التسجيل بالهيئة والالتزام باشتراطات سلامة الغذاء مع منحهم مهلة لتوفيق أوضاعهم.

وقام فرع الهيئة بمحافظة بني سويف بتنفيذ عددًا من الحملات التفتيشية شملت المرور على 28 منشأة غذائية، وتبين خلال الحملات وجود عدد من المخالفات داخل بعض المنشآت الغذائية مثل عدم توافر الاشتراطات الأساسية لسلامة الغذاء، وعدم استكمال إجراءات التراخيص لبعض المنشآت الغذائية.

كما تم توعية أصحاب المنشآت الغذائية بضرورة تحسين التدابير الخاصة بسلامة الغذاء، والتنبيه عليهم بسرعة التسجيل بالهيئة.

وقام فرع سلامة الغذاء بمحافظة كفر الشيخ بتنفيذ 15 حملة تفتيشية على السوق المحلي، شملت المرور على 181 منشأة غذائية، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط كميات من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية والمجهولة المصدر (جبن، مقرمشات، لانشون، دواجن مجمدة).