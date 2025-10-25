قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

سلامة الغذاء: دعم مستمر لمصنّعي ومصدّري التمور لتعزيز تنافسية المنتج المصري عالميًا

جانب من المشاركة
جانب من المشاركة
ولاء عبد الكريم

شارك الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، اليوم في فعاليات افتتاح معرض الوادي الجديد الزراعي الثاني (EGY AGRI)، الذي تستضيفه محافظة الوادي الجديد على أرض المعارض بمدينة الخارجة خلال الفترة من 25 إلى 28 أكتوبر الجاري.

حضر الافتتاح كل من الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، و علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء الدكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والدكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، والدكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة، والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، والسفير لطفي رؤوف سفير جمهورية إندونيسيا لدى مصر، إلى جانب عدد من نواب المحافظين والسفراء وممثلي الجهات المعنية وشركات الاستثمار الزراعي والمراكز البحثية.

ويتزامن انعقاد المعرض مع موسم جني التمور بالمحافظة، في إطار دعم جهود تسويق التمور المصرية محليًا وعالميًا، وفتح آفاق جديدة أمام منتجات الوادي الجديد لما تتميز به من جودة عالية وإنتاج وفير، ويشارك في الملتقى عدد من مزارعي النخيل وأصحاب مصانع التمور من مختلف المحافظات وعدد من الدول العربية، من خلال أجنحة مخصصة لعرض منتجاتهم، فضلًا عن تنظيم ندوات علمية وجلسات نقاشية بمشاركة خبراء الزراعة والتصنيع الغذائي لبحث سبل تطوير القطاع وتعزيز تنافسيته. وشهدت فعاليات اليوم تكريم عشرة مصانع جديدة لانضمامها إلى القائمة البيضاء لتصدير التمور بعد استيفائها أعلى معايير ومتطلبات الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

شارك الدكتور طارق الهوبي في تسليم دروع التقدير للمصانع المكرمة تقديرًا لجهودها في رفع جودة المنتج المصري وتعزيز قدرته على المنافسة في الأسواق العالمية. 

وأكد الهوبي في كلمته خلال الاحتفالية أن إدراج المصانع ضمن القائمة البيضاء يُعد بمثابة اعتماد رسمي يتيح لها تصدير منتجاتها دون قيود إضافية، مشيرًا إلى أن الهيئة تواصل دعمها الكامل لمصنعي ومصدري التمور من خلال البرامج التدريبية والإرشادات الفنية لضمان الالتزام الدائم بمعايير سلامة الغذاء والجودة العالمية. 

وأضاف أن الهيئة تولي اهتمامًا كبيرًا لقطاع التمور باعتباره من القطاعات الواعدة في منظومة الأمن الغذائي المصري، لافتًا إلى أن العام الماضي شهد تكريم 12 مصنعًا جديدًا، ما يعكس التقدم الملحوظ الذي تحققه المحافظة في تطوير صناعة التمور ورفع كفاءة منشآتها الإنتاجية. 

وقد قام اللواء الدكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بإهداء درع المحافظة للسيد الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء. وعقب مراسم التكريم، قام رئيس الهيئة بجولة ميدانية برفقة محافظ الوادي الجديد تفقد خلالها عددًا من المشروعات الزراعية والغذائية بالمحافظة، وأشاد بما تحقق من تطور في البنية التحتية ودعم مناخ الاستثمار الزراعي والصناعي. 

وجدير بالذكر أن فعاليات المعرض تستمر حتى 28 أكتوبر الجاري، ويُختتم المهرجان بمشاركة مجموعة من الوزراء والمحافظين والسفراء.
 

الهيئة القومية لسلامة الغذاء معرض الوادي الجديد الزراعي استصلاح الأراضي التمور

الحيوانات الأليفة ترفع مزاجك وتقلل التوتر
عقد قران أحمد جمال وفرح الموجي
أرخص 5 سيارات رياضية
نجاح نقل كلية من شخص فصيلة دم A ونقلها لأخر منفصيلة دم o
