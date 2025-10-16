وزير التموين يفتتح النسخة الثانية من الملتقى والمعرض الدولي للتمور

افتتح الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، يرافقه اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، اليوم الخميس، فعاليات النسخة الثانية من الملتقى والمعرض الدولي للتمور، المقام خلال الفترة من 16 إلى 19 أكتوبر 2025 بمركز مصر الدولي للمعارض والمؤتمرات في التجمع الخامس، تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء، وبمشاركة أكثر من 250 مستوردًا وكبرى الشركات المنتجة من مصر والدول العربية والأجنبية.

ويأتي تنظيم المعرض في إطار دعم الدولة المصرية لقطاع التمور والنخيل باعتباره أحد القطاعات الواعدة ذات القيمة الاقتصادية العالية، وبهدف تعزيز الصادرات المصرية من التمور إلى الأسواق الإقليمية والدولية، بالتعاون مع أبرز الجهات العربية والدولية المعنية بتطوير هذا القطاع الحيوي.

وخلال كلمته في الافتتاح، أعرب الدكتور شريف فاروق عن سعادته بالمشاركة في هذا الحدث الاقتصادي الهام، مؤكدًا أن الملتقى يعكس ما وصلت إليه الدولة المصرية من وعيٍ متقدم بأهمية التكامل بين الزراعة والصناعة والتجارة، وقدرتها على تحويل مواردها الطبيعية إلى قيمة اقتصادية مضافة تدعم التنمية المستدامة وتعزز حضور المنتج المصري في الأسواق العالمية.

وأوضح الوزير أن قطاع التمور أصبح نموذجًا ناجحًا يُعبّر عن رؤية الدولة في بناء اقتصاد إنتاجي تنافسي قائم على التصنيع المحلي والتصدير وتعظيم سلاسل القيمة، مشيرًا إلى أن هذا القطاع يمثل أحد المجالات الواعدة لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية الريفية وتوليد فرص العمل في مختلف المحافظات.

وقال الوزير إن انعقاد الملتقى يأتي في وقت يشهد فيه العالم تحديات متزايدة في منظومة الغذاء وسلاسل الإمداد، الأمر الذي يبرز أهمية تبادل الخبرات وتعزيز الشراكات التجارية والاستثمارية لتحقيق الأمن الغذائي الإقليمي والدولي.

وأكد الدكتور شريف فاروق أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تعمل ضمن الرؤية الوطنية الشاملة لتطوير منظومة التجارة ورفع كفاءة سلاسل الإمداد والتوزيع، بما يُعزز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية ويُهيئ البيئة المناسبة لزيادة الصادرات الغذائية، وعلى رأسها التمور ومنتجاتها الصناعية ذات القيمة العالية.

واختتم كلمته بالتأكيد على حرص وزارة التموين على توسيع آفاق التعاون الدولي والإقليمي في مجالات التجارة الغذائية وسلاسل القيمة الزراعية، ودعم الجهود المشتركة لتبادل الخبرات وتعزيز الاستثمارات المتبادلة، مشيدًا بتنظيم المعرض وما يوفره من منصة استراتيجية للحوار والتكامل بين الدول المنتجة والمستوردة، وموجهًا الشكر لجميع الجهات المنظمة والمشاركين من الدول الشقيقة والصديقة.