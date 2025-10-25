سلامة الغذاء تشارك بمهرجان التمور الدولى 2025 بمدينة الخارجة

شاركت سلامة الغذاء بمهرجان التمور الدولى ٢٠٢٥ بأرض المعارض بمدينة الخارجة بالوادي الجديد.

وقال المهندس أيمن صلاح المنسق الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء فرع الوادى الجديد إنه تم تكريم عشرة مصانع لدخولها القايمة البيضاء للتصدير التمور لجميع دول العالم بأعلى المواصفات العالمية والمعايير اللازمة للهيئة القومية لسلامة الغذاء وتسليم درع تكريم الدكتور محافظ الوادي الجديد والدكتور طارق الهوبى رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء ومدير مكتب معالى الوزير طارق الهوبى ومحمد نعيم.



وأضاف أيمن أنه تم تكريم العام السابق أثنى عشر مصنعا لدخولهم القائمة البيضاء ، وقد تجول الدكتور طارق الهوبى فى أنحاء المحافظة بصحبة المحافظ وتفقد معالمها.



وقام الدكتور طارق الهوبى بالمرور على المكان المخصص لمصانع الطحان وقام الحاج علاء الطحان بعرض المشكلات والمعوقات التى قابلت المصنع فى الآونة الأخيرة وقد صرح الدكتور طارق الهوبى بتسهيل كافة المعوقات للمصانع ولمطالب مصنع الطحان بالوادى الجديد.



