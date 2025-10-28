قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«هدية مصر للعالم».. نيوزويك تبرز الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير
القبض على عاطل كسر ذراع شقيقه بعد التعدي عليه بعصا خشبية
ماسك كرباج.. القبض على شخص يمارس أعمال البلطجة بدار السلام
حماس: ملتزمون باتفاق وقف إطلاق النار وتسليم جثامين الأسرى الإسرائيليين
8 نجوم.. الغيابات تضرب الأهلي قبل مواجهة بتروجيت في الدوري
نقيب الفلاحين: خبراء أثبتوا أن قضاء وقت مع الحمير له فوائد علاجية ونفسية
الحكومة توافق على 9 قرارات جديدة اليوم.. تعرف عليها
أطول كسوف كلي للشمس يزين سماء الأقصر في حدث فلكي نادر.. متى يحدث؟
الرئيس السيسي يستقبل وفد مجلس الكنائس العالمي
تأجيل محاكمة 10 متهمين بالسطو المسلح على جواهرجي خليجي وسرقة 5 كيلو ذهب
نواب البرلمان: خطة الحكومة تفتح آفاقاً استثمارية واعدة مع الدول العربية لتعزيز الصناعة والزراعة والطاقة والعقارات
الاحتلال يريد خرق الهدنة.. نتنياهو يبحث مع المؤسسة الأمنية الرد على حماس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

هيئة سلامة الغذاء تكثف جهودها الرقابية استعدادًا لافتتاح المتحف المصري الكبير

المتحف المصري الكبير
المتحف المصري الكبير
أ ش أ

أعلنت الهيئة القومية لسلامة الغذاء عن تكثيف جهودها الرقابية والفنية لضمان تحقيق أعلى مستويات السلامة والجودة في الأغذية خلال الفعاليات المصاحبة لافتتاح المتحف المصري الكبير ولهذا الحدث القومي الهام.

وأكد الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، أن الهيئة تنفذ خطة شاملة بالتنسيق مع مختلف الوزارات والهيئات والجهات المعنية، تستهدف تطبيق أعلى معايير السلامة الغذائية في المنشآت الفندقية والسياحية المحيطة بالمتحف المصري الكبير والمناطق المجاورة بوجه خاص، وفي مختلف أنحاء الجمهورية بوجه عام.


وتضمنت خطة الهيئة تنفيذ حملات تفتيش ميدانية موسعة على المنشآت الغذائية، شملت المطاعم والفنادق، بهدف متابعة الالتزام بالاشتراطات الصحية وتطبيق الممارسات الجيدة لسلامة ومأمونية الغذاء، إلى جانب تعزيز وعي العاملين بأفضل ممارسات النظافة والجودة.


كما خصصت الهيئة فريق عمل متخصص لمتابعة التقارير اليومية الصادرة عن الفرق الميدانية في مختلف المحافظات، والتعامل الفوري مع أي ملاحظات أو مخالفات قد تمس سلامة الغذاء أو جودة الخدمات المقدمة للمستهلكين.


وأشار رئيس الهيئة إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار استراتيجية الهيئة لتعزيز كفاءة منظومة الرقابة على الغذاء على المستوى الوطني، ودعم جهود الدولة في تحقيق الأمن الغذائي المستدام، وضمان الالتزام بأعلى معايير الجودة وسلامة الغذاء في جميع مراحل التداول.
وأوضح أن الهيئة مستمرة في أداء دورها الحيوي لضمان سلامة الغذاء وجودته في جميع أنحاء الجمهورية، وخاصة في الأحداث القومية الكبرى التي تمثل قدرة الدولة المصرية على التنظيم والتنسيق بمستوى يليق بمكانتها الإقليمية والدولية.

الهيئة القومية لسلامة الغذاء أعلى مستويات السلامة لافتتاح المتحف المصري الكبير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب

انهيار أسعار الذهب اليوم في مصر.. خسائر تاريخية تضرب عيار 21 الآن

سعر الذهب

نزل 500 جنيه.. تراجع كبير في سعر الذهب عيار 21 الآن

العروس الضحية وزوجها المتهم

خلص عليها بعد 3 شهور زواج.. ننشر صورة عروس جسر السويس ضحية غدر زوجها

مصرع مدير بنك

اصطدمت سيارته بكتلة خرسانية.. مصرع مدير بنك في حادث بالمنوفية

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر في مصر

أسعار الدواجن

مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء

صورة أرشيفية

بعد مأساة طفلة العرسة.. القوارض تهاجم قرى في سوهاج وسط صرخات الأهالي

حسين لبيب

تامر عبد الحميد: حسين لبيب يتقدم باستقالته من رئاسة نادي الزمالك

ترشيحاتنا

جانب من الاختبارات

الجامع الأزهر يواصل إجراء اختبارات مسابقة حفظ القرآن بمحافظات المتسابقين

هل يجب المضمضة قبل الصلاة

هل بقايا الطعام في الفم تبطل الصلاة وحكم عدم المضمضة في الوضوء

الدكتور محمد سيد طنطاوي

ولد في الصعيد ودفن بـ«البقيع».. الشيخ محمد سيد طنطاوي عاش مدافعًا عن الإسلام

بالصور

طريقة عمل البيتزا في البيت مثل المطاعم

بيتزا
بيتزا
بيتزا

طريقة عمل البسبوسة الأصلية أفضل من المحلات

طريقة عمل البسبوسة الأصلية مثل المحلات
طريقة عمل البسبوسة الأصلية مثل المحلات
طريقة عمل البسبوسة الأصلية مثل المحلات

طريقة عمل الكريب الحلو والمالح في المنزل بخطوات سهلة

طريقة عمل الكريب الحلو والمالح في المنزل بخطوات سهلة
طريقة عمل الكريب الحلو والمالح في المنزل بخطوات سهلة
طريقة عمل الكريب الحلو والمالح في المنزل بخطوات سهلة

سهلة التنفيذ.. طريقة فعالة لعلاج بثور البشرة واستعادة إشراقتها

طريقة فعالة لعلاج بثور البشرة واستعادة إشراقتها
طريقة فعالة لعلاج بثور البشرة واستعادة إشراقتها
طريقة فعالة لعلاج بثور البشرة واستعادة إشراقتها

فيديو

السنوار

شاهد.. الاحتلال الإسرائيلي يبث فيديو جديد للسنوار في غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: هل تُعيد مصر رسم خريطة الشرق الأوسط من بوابة إعمار غزة ؟

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الشباب العربي والحرب المفقودة.. الصحة النفسية على صفيح ساخن

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المتحف المصري الكبير: حين تتحدث الحضارة بلغة العصر

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فقه المشاعر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: هتخلفي يعنى هتخلفي!!

المزيد