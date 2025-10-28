هيئة سلامة الغذاء تكثف جهودها الرقابية استعدادًا لافتتاح المتحف المصري الكبير

أعلنت الهيئة القومية لسلامة الغذاء عن تكثيف جهودها الرقابية والفنية لضمان تحقيق أعلى مستويات السلامة والجودة في الأغذية خلال الفعاليات المصاحبة لافتتاح المتحف المصري الكبير ولهذا الحدث القومي الهام.

وأكد الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، أن الهيئة تنفذ خطة شاملة بالتنسيق مع مختلف الوزارات والهيئات والجهات المعنية، تستهدف تطبيق أعلى معايير السلامة الغذائية في المنشآت الفندقية والسياحية المحيطة بالمتحف المصري الكبير والمناطق المجاورة بوجه خاص، وفي مختلف أنحاء الجمهورية بوجه عام.



وتضمنت خطة الهيئة تنفيذ حملات تفتيش ميدانية موسعة على المنشآت الغذائية، شملت المطاعم والفنادق، بهدف متابعة الالتزام بالاشتراطات الصحية وتطبيق الممارسات الجيدة لسلامة ومأمونية الغذاء، إلى جانب تعزيز وعي العاملين بأفضل ممارسات النظافة والجودة.



كما خصصت الهيئة فريق عمل متخصص لمتابعة التقارير اليومية الصادرة عن الفرق الميدانية في مختلف المحافظات، والتعامل الفوري مع أي ملاحظات أو مخالفات قد تمس سلامة الغذاء أو جودة الخدمات المقدمة للمستهلكين.



وأشار رئيس الهيئة إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار استراتيجية الهيئة لتعزيز كفاءة منظومة الرقابة على الغذاء على المستوى الوطني، ودعم جهود الدولة في تحقيق الأمن الغذائي المستدام، وضمان الالتزام بأعلى معايير الجودة وسلامة الغذاء في جميع مراحل التداول.

وأوضح أن الهيئة مستمرة في أداء دورها الحيوي لضمان سلامة الغذاء وجودته في جميع أنحاء الجمهورية، وخاصة في الأحداث القومية الكبرى التي تمثل قدرة الدولة المصرية على التنظيم والتنسيق بمستوى يليق بمكانتها الإقليمية والدولية.