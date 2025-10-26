هيئة سلامة الغذاء تُكرّم 10 مصانع لدخولها القائمة البيضاء لتصدير التمور

أعلن فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء فرع الوادى الجديد، عن تكريم 10 مصانع لدخولها القائمة البيضاء لتصدير التمور لمختلف دول العالم بأعلى المواصفات العالمية والمعايير اللازمة للهيئة القومية لسلامة الغذاء لترتفع القائمة إلى 22 مصنع بعد أن تم تكريم 11 مصنعا لدخولهم القائمة البيضاء العام الماضى، وسلّم دروع التكريم اللواء الدكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والدكتور طارق الهوبى رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، ومحمد نعيم مدير مكتب رئيس الهيئة.

وقال المهندس أيمن صلاح - المنسق الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء فرع الوادى الجديد - إن الدكتور طارق الهوبى رئيس الهيئة أجرى جولة تفقدية شملت زيارة عدد من المواقع الخدمية برفقة الوفد الوزاري ومحافظ الوادي الجديد كما تفقد أجنحة عدد من المصانع والعلامات التجارية بالمحافظة.