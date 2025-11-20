حزن كبير.. شافكي المنيري تودع خالد شبانة برسالة مؤثرة

نعت الإعلامية شافكي المنيري، خالد شبانة، رئيس قطاع النيل للقنوات المتخصصة الذي وافته المنية أمس، الأربعاء.

وكتبت المنيري عبر حسابها الشخصي بموقع فيسبوك: “الزميل المحترم العزيز المخرج المبدع خالد شبانة، كنزك الآن في تقدير الجميع لأنك تستحقه، حزن كبير إنا لله وإنا إليه راجعون ”.

وفاة خالد شبانة

وقالت الوطنية للإعلام فى بيانها: “فقدنا قيمة إعلامية متميزة أسهمت بشكل كبير فى تطوير العمل بقنوات النيل المتخصصة، وكان يتمتع بحسن الخلق ومحبة واحترام زملاء العمل”.

وأضافت: “رحم الله الإعلامي خالد شبانة، وتتقدم الوطنية للإعلام بخالص العزاء والمواساة لأسرته ولجميع أسرة العمل الإعلامى، وندعو الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته”.