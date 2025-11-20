قرار رسمي بـ منع بسمة وهبة وياسمين الخطيب من الظهور إعلاميا 3 أشهر

أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، في بيان رسمي له، منع كل من: بسمة وهبة وياسمين الخطيب من الظهور لمدة 3 أشهر بسبب مخالفات لهما.

وقال بيان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام: «قرارات من الأعلى للإعلام ضد كل من السيدة/ بسمة وهبة والسيدة/ ياسمين الخطيب .. وافق المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، على توصية لجنة الشكاوى برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، بإلزام جميع الوسائل الإعلامية الخاضعة لأحكام القانون رقم ١٨٠ لسنة ٢٠١٨، بمنع ظهور السيدة/ بسمة وهبة، لمدة ٣ أشهر من تاريخه، مع توجيه الإنذار للحساب المسمى "بسمة وهبة"، على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، بشأن ما تضمنته إحدى التدوينات من مخالفة للقانون».

وتابع البيان: «كما وافق المجلس على إلزام جميع الوسائل الإعلامية الخاضعة لأحكام القانون رقم ١٨٠ لسنة ٢٠١٨، بمنع ظهور السيدة/ ياسمين الخطيب، لمدة ٣ أشهر من تاريخه، مع توجيه الإنذار للحساب المسمى "ياسمين الخطيب"، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بشأن ما تضمنته إحدى التدوينات من مخالفة للقانون».

قرارات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

وفي 17 نوفمبر الجاري، قررت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس الآتي:

-استدعاء المسئول عن إدارة حساب بسمة وهبة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن ما تضمنته بعض المواد المنشورة من مخالفات للضوابط والمعايير والأكواد الصادرة عن المجلس.

-استدعاء المسئول عن إدارة حساب ياسمين الخطيب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن ما تضمنته بعض المواد المنشورة من مخالفات للضوابط والمعايير والأكواد الصادرة عن المجلس.

-استدعاء المسئول عن إدارة حساب أبو المعاطي زكي عبر موقع يوتيوب، بشأن ما تضمنته بعض المواد المذاعة عبر الحساب من مخالفات للضوابط والمعايير والأكواد الصادرة عن المجلس.

-استدعاء الممثل القانوني لقناة Ten، بشأن ما تضمنه برنامج "البريمو" تقديم إسلام صادق وضيوفه الكابتن رضا عبدالعال والكابتن محمود أبو الدهب، من مخالفات للضوابط والمعايير والأكواد الصادرة عن المجلس.

أصدرت اللجنة هذه القرارات بناءً على ما أسفرت عنه أعمال الإدارة العامة للرصد بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، من متابعة التزام الوسائل الإعلامية الخاضعة للقانون رقم 180 لسنة 2018، بالضوابط والمعايير الصادرة عن المجلس.