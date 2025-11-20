قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أخبار التوك شو| الجيش السوداني يحقق تقدماً في كردفان.. أسعار الذهب اليوم
كارثة إنسانية في دارفور.. الأمم المتحدة تدعو لحماية النازحين وإدخال الغذاء
السيدة انتصار السيسي برفقة قرينة رئيس كوريا الجنوبية بالمتحف الكبير |صور
أخبار التكنولوجيا | جوجل تعلن عن ميزة لمشاركة الملفات بين أندرويد وآيفون.. بيربلكستي تطلق متصفح Comet على أجهزة المحمول
فصل الكهرباء عن هذه المناطق والقرى بكفر الشيخ.. اعرف الأماكن والمواعيد
اليونيسف: مصرع ما لا يقل عن 67 طفـ.لًا في غزة منذ بدء وقف إطلاق النار
تامر فرج لـ"صدى البلد": عادل أدهم قدوتي ولا أخشى أدوار الشر | فيديو
ترامب واتهامات الخيانة.. كيف وصل الخطاب السياسي للتلويح بعقوبة الإعدام؟
تفاصيل جديدة في جريمة تقطيع طفل بالصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية
الأمم المتحدة: أعداد النازحين من الفاشر تجاوزت 100 ألف شخص منذ نهاية أكتوبر
أفضل شهادات البنك الأهلي للاستثمار بعد تثبيت الفائدة
تصعيد إسرائيلي في القنيطرة ونقاط تفتيش للسكان.. وانتشار روسي جديد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

قرار رسمي بـ منع بسمة وهبة وياسمين الخطيب من الظهور إعلاميا 3 أشهر

بسمة وهبة وياسمين الخطيب
بسمة وهبة وياسمين الخطيب
سعيد فراج

أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، في بيان رسمي له، منع كل من: بسمة وهبة وياسمين الخطيب من الظهور لمدة 3 أشهر بسبب مخالفات لهما. 

وقال بيان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام: «قرارات من الأعلى للإعلام ضد كل من السيدة/ بسمة وهبة والسيدة/ ياسمين الخطيب .. وافق المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، على توصية لجنة الشكاوى برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، بإلزام جميع الوسائل الإعلامية الخاضعة لأحكام القانون رقم ١٨٠ لسنة ٢٠١٨، بمنع ظهور السيدة/ بسمة وهبة، لمدة ٣ أشهر من تاريخه، مع توجيه الإنذار للحساب المسمى "بسمة وهبة"، على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، بشأن ما تضمنته إحدى التدوينات من مخالفة للقانون». 

وتابع البيان: «كما وافق المجلس على إلزام جميع الوسائل الإعلامية الخاضعة لأحكام القانون رقم ١٨٠ لسنة ٢٠١٨، بمنع ظهور السيدة/ ياسمين الخطيب، لمدة ٣ أشهر من تاريخه، مع توجيه الإنذار للحساب المسمى "ياسمين الخطيب"، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بشأن ما تضمنته إحدى التدوينات من مخالفة للقانون».

قرارات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام 

وفي 17 نوفمبر الجاري، قررت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام  برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس  الآتي:

-استدعاء المسئول عن إدارة حساب بسمة وهبة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن ما تضمنته بعض المواد المنشورة من مخالفات للضوابط والمعايير والأكواد الصادرة عن المجلس.

-استدعاء المسئول عن إدارة حساب ياسمين الخطيب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن ما تضمنته بعض المواد المنشورة من مخالفات للضوابط والمعايير والأكواد الصادرة عن المجلس.

-استدعاء المسئول عن إدارة حساب أبو المعاطي زكي عبر موقع يوتيوب، بشأن ما تضمنته بعض المواد المذاعة عبر الحساب من مخالفات للضوابط والمعايير والأكواد الصادرة عن المجلس.

-استدعاء الممثل القانوني لقناة Ten، بشأن ما تضمنه برنامج "البريمو" تقديم إسلام صادق وضيوفه الكابتن رضا عبدالعال والكابتن محمود أبو الدهب، من مخالفات للضوابط والمعايير والأكواد الصادرة عن المجلس.

أصدرت اللجنة هذه القرارات بناءً على ما أسفرت عنه أعمال الإدارة العامة للرصد بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، من متابعة التزام الوسائل الإعلامية الخاضعة للقانون رقم 180 لسنة 2018، بالضوابط والمعايير الصادرة عن المجلس.

المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بسمة وهبة ياسمين الخطيب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهؤلاء.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهذه الفئات.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

سيارة بديلة للتوك توك

أكثر أمانا وحضارية.. بدء تطبيق منظومة المركبات البديلة للتوك توك بالجيزة

المترو

كان بيهزر مع صديقه.. مصرع شاب تحت عجلات المترو بعزبة النخل

المتهمون الثلاثة

تفاصيل جريمة خدش براءة 5 صغار بمدرسة دولية بالسلام.. وقرارات عاجلة

حكم حرق ملابس المتوفى قبل الأربعين

حكم حرق ملابس المتوفى قبل الأربعين.. مفتى الجمهورية يجيب

المتهمون

بعيدا عن الكاميرات.. ننشر صور مسرح جريمة خدش براءة صغار مدرسة دولية بالسلام

محمد رمضان

محمد رمضان: بعد وفاة والدي أصبحت أكثر عقلانية.. وأهدي جائزة أفضل ممثل لروحه

ارشيفية

الطرق البديلة بعد الغلق الكلي لامتداد محور 26 يوليو

ترشيحاتنا

الرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي

اتصال بين زيلينسكي ونائب ترامب لبحث خطة وقف الحرب الأوكرانية

الشرطة الأمريكية

الشرطة الأمريكية تنهي حياة رجل يحمل سكينا في مطار سانت لويس

الرئيس الكوري الجنوبي في جامعة القاهرة

أصداء عالمية واسعة لزيارة رئيس كوريا الجنوبية لجامعة القاهرة وإطلاق مبادرة SHINE

بالصور

بعد زيادة تراخيصها.. 5 أسباب وراء توجه المصريين للسيارات الكهربائية

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

الكونجرس الأمريكي يشن هجومًا على شركات السيارات بسبب رفع الأسعار

الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي

أكبر دولة سكانًا في العالم تتجه لحظر سيارات البنزين الفاخرة

سيارات البنزين
سيارات البنزين
سيارات البنزين

حملات مكبرة لإزالة تعديات البناء المخالف في الشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

فيديو

معرض إيديكس 2025

القوات المسلحة تنشر برومو لمعرض إيديكس 2025 للصناعات الدفاعية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

المزيد