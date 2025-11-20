بنداري يؤكد استقلالية الهيئة الوطنية للانتخابات ويثمن بيان الرئيس السيسي

قال المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن بيان الرئيس عبد الفتاح السيسي أعطى الهيئة "راحة بال" وأكد على استقلالية الهيئة الوطنية للانتخابات في اتخاذ قراراتها، مشيرًا إلى أن ما تم إصداره من قرارات هو بالفعل قرارات صادرة عن الهيئة وفقًا للمعطيات المتاحة أمامها.

تعزيز الثقة واستقرار الإجراءات

وأضاف بنداري أن القرار متخذ ومنشور رسميًا، وأن بيان الرئيس أسهم في تعزيز الثقة واستقرار الإجراءات، مؤكدًا: "مافيش حاجة بنخبيها، لكن يجب توضيح ذلك لجميع المشاهدين".

وأشار المدير التنفيذي إلى أن بعض القنوات الإعلامية تناولت الموضوع بطريقة توحي بأن هناك توجيهًا من الرئيس، موضحًا: "لا، ارجعوا للبيان كويس.. القرارات صادرة من الهيئة وفق القانون والمعطيات المتاحة".

وأكد بنداري أن الهيئة ستلتزم بالجدول الزمني المعلن للانتخابات، قائلاً: "أعلن قراري دون أي تغيير، وفق ما هو مقرر مسبقًا، ولن يكون هناك أي تعديل تحت أي ضغط أو تأثير خارجي".

وأشار إلى أن الهيئة تعمل بشفافية كاملة لضمان نزاهة العملية الانتخابية وحق المواطنين في المعرفة، مع التأكيد على التزامها التام بالقوانين المنظمة للعملية الانتخابية.