الوطنية للانتخابات: تسليم الحصر العددي لأصوات المرشحين للوكلاء وليس المندوب

أكد المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أنه سيتم التنبيه بتسليم الحصر العددي للأصوات لوكلاء المرشحين في الجولة الثانية من انتخابات النواب.

وقال بنداري في كلمته في مؤتمر صحفي " لابد من التفرقة بين الوكيل والمندوب الخاص بالمرشح والمندوب لا حق له لاستلام محاضر الحصر العددي لكن الوكيل يحق له الحصول على الحصر العددي".

وتابع :" حضور الفرز والحصر العددي يكون للمرشح نفسه أو وكيل المرشح ويكون معه توكيل من الشهر العقاري وليس المندوب".



وأكمل احمد بنداري :"المندوب لا يحق له حضور فرز الأصوات داخل اللجان الفرعية".

